Beat Film Festival отметит юбилей показами хитов прошлых лет

Кадр из фильма «B-Movie: Шум и ярость в Западном Берлине» © Beat Film Festival

Фестиваль документального кино о новой культуре Beat Film Festival, которому в 2019 году исполняется 10 лет, представит серию «Beat 10 x Tinkoff» из десяти специальных показов своих главных хитов за десять лет.

Показы пройдут в Москве в недавно обновленном первом зале кинотеатра «Каро 11 Октябрь».

Проект откроется 30 сентября картиной «B-Movie: Шум и ярость в Западном Берлине». Она была впервые показана на Берлинском кинофестивале в 2016 году, в том же году состоялась ее премьера на Beat Film Festival. Фильм о ночной жизни Берлина 80-х годов с участием Ника Кейва, Бликсы Баргельда, Дэвида Боуи, Тильды Суинтон и многих других, стал одним из самых успешных за всю историю фестиваля — его посмотрели более семи тысяч человек по всей России.

Хиты фестиваля покажут не только в Москве. Их смогут увидеть жители шести российских городов-миллионников в рамках региональной версии фестиваля Beat Weekend, который пройдет в начале октября в 15 городах.

В Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Самаре и Новосибирске состоятся специальные показы с приуроченными к ним тематическими событиями: лекциями, концертами и вечеринками.

Среди фильмов юбилейной серии «Последние пять лет Дэвида Боуи», «Daft Punk Unchained», «Drib», «Skate Kitchen», «Грейс Джонс: Хлеб и зрелища» и «Матанги/Майя/M.I.A.».

Проект «Beat 10 x Tinkoff» осуществляется в партнерстве с Тинькофф Банком



