В Петербурге пройдет фотовыставка о Дэвиде Боуи

© Geoff MacCormack

27 октября в Павильоне на острове Новая Голландия в Петербурге откроется выставка британского фотографа и продюсера Джеффа Маккормака, на которых задокументированы его дружба и совместные путешествия с Дэвидом Боуи.

Джефф Маккормак (он же Уоррен Пис) — один из самых близких друзей Дэвида Боуи — с 1973 по 1976 год выступал с ним в качестве бэк-вокалиста, танцовщика и перкуссиониста, участвовал в записи шести его альбомов, написал вместе с Боуи песни «Rock'n'Roll With Me» с альбома «Diamond Dogs» и «Turn Blue» с альбома Игги Попа «Lust for Life».

На выставке «David Bowie. Rock'n'Roll With Me» будут представлены более 70 фотографий и документальный фильм Боуи и Маккормака «The Long Way Home», снятый во время путешествия из Японии в Москву.

Выставка продлится до 16 декабря.

В ее параллельной программе дискуссии Джеффа Маккормака с Артемием Троицким и Фрэнсиса Уэйтли с кинокритиком Марией Кувшиновой, показы фильмов «Дэвид Боуи: последние пять лет» и «Человек, который упал на Землю», встреча с переводчиком Дмитрием Симановским, а также вечеринка в Kuznya House с участием диджея и музыканта Расти Игана (Великобритания).















