Выходит новое коллекционное издание Дэвида Боуи© Parlophone Records
Сегодня, 12 октября, Parlophone Records выпускает в продажу четвертое коллекционное издание записей Дэвида Боуи «Loving the Alien (1983–1988)» – 11 CD, цифровая версия и 15 виниловых пластинок, , том числе альбом «Never Let Me Down» в новом звучании.
Бокс-сеты из 11 CD, 15 виниловых пластинок и стандартная цифровая версия названы в честь трека, открывающего 16-й студийный альбом Боуи «Tonight» (1984).
В издании представлены новые отремастированные версии альбомов самого коммерчески успешного периода карьеры Боуи: «Let's Dance», «Tonight», «Never Let Me Down» (оригинальная и новая версия 2018 года), концертный альбом «Glass Spider (Live Montreal '87)», ранее неизданный концертник «Serious Moonlight», сборник ремиксов под названием «Dance» и компиляцию би-сайдов, саундтреков, неальбомных треков и альтернативных интерпретаций песен «Re:Call 4».
Новый микс альбома 1987 года «Never Let Me Down» подготовлен продюсером и звукорежиссером Боуи Марино Макналти. На пластинку также были добавлены новые инструментальные партии в исполнении Ривза Гэбрелса (гитара), Дэвида Торна (гитара), Стерлинга Кэмпбелла (ударные), Тима Лефевра (бас), струнного квартета с аранжировками Нико Мьюли и гостевой вокал Лори Андерсон на песне «Shining Star (Makin' My Love)».
Ранее на Parlophone Records вышли три коллекционных издания, охватывающие творчество Дэвида Боуи с 1969 года: «Five Years (1969–1973), «Who Can I Be Now? (1974–1976)» и «A New Career in a New Town (1977–1982)».
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