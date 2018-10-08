Отреставрированный Ленинский зал РНБ номинирован на «Золотого Трезини»

© «Золотой Трезини»

Реставрация Ленинского зала Российской национальной библиотеки, выполненная специалистами компании «Меандр», претендует на победу в открытом архитектурно-дизайнерском конкурсе «Золотой Трезини» в номинации «Лучший реализованный проект реставрации/реконструкции памятника архитектуры».

Построенный Василием Собольщиковым за два года (1860–1862) зал был значительно удобнее предыдущих: светлый, снабженный подъемными машинами для книг, шкафами и столами для справочной библиотеки и дополнительными помещениями для занятий художников и женщин-читательниц. Зал был самым большим в стране. Шкафы с книгами освещались особыми лампами с отражателями. Благодаря хорошей вентиляции температура воздуха в зале была всегда была комфортной для читателей.

Зал несколько раз менял свои названия — в начале XX века он назывался Читальным залом Русского отделения, затем Выставочным и даже Научным читальным залом имени «Известий ЦИК СССР». Уникальность и значимость читального зала заключалось в том, что он был открыт даже в самые суровые дни блокады. Именно здесь были сделаны кадры работающего читателя из легендарной хроники о блокаде Ленинграда. К 90-летию со дня рождения Ленина зал назвали Ленинским. Последняя реставрация проводилась почти полвека назад, в 1970 году.

В процессе реставрации специалисты сняли три слоя паркета. Это было обусловлено тем, что при каждой реставрации на старый пол просто клали новый. Пока добирались до балок, сделали любопытные находки: карточки читательских заказов, датированные серединой 1940-х годов, а также заклепки от старинной рукописной книги и перья для письма XIX века.

Не отходить от первоначального облика зала, построенного в 1862 году, было главной целью реставрации. Это касалось и оконных рам, которым уже полтора века. Они выполнены целиком из металла — ни одного деревянного элемента! Но даже речи о замене рам быть не могло — только реставрация. Элементы, пришедшие в негодность, воссоздавали вручную — кузнечным методом.

Когда разбирали люстры (их в зале три, они послевоенного времени), а потом заново собирали, выяснилось, что подвесок хватает только на две. Утраченные детали приходилось воссоздавать по аналогам.

Сегодня в Ленинском читальном зале выдаются издания из основных фондов РНБ. В зале будут размещены компьютеры и обеспечен доступ к электронным ресурсам.

Конкурс «Золотой Трезини» назван в честь Доменико Трезини (ок. 1670–1734) — первого архитектора Петербурга, уроженца Швейцарии. Конкурс проводится при поддержке дипломатического представительства этой страны в Петербурге, а почетным председателем жюри является Генеральный консул Швейцарии в Санкт-Петербурге Роджер М. Кулль.

Конкурс приглашает к участию застройщиков, архитекторов и дизайнеров, а также студентов архитектурных вузов и кафедр. Проверку экспертов для участия в конкурсе уже прошли 82 заявки от 57 участников. Прием заявок завершится 15 октября.

Девиз конкурса — «Недвижимость как искусство». Победителей и призеров «Золотого Трезини» ждут статуэтки Доменико Трезини и ценные подарки от спонсоров. На театрализованной церемонии награждения, которая пройдет 29 ноября во дворце Трубецких-Нарышкиных, выступит ведущая актриса БДТ имени Г.А. Товстоногова Полина Толстун.



