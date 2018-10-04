Закрывается журнал «Новая Польша»

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Общественно-политический и литературный журнал «Новая Польша», издаваемый в Польше на русском языке, будет закрыт через два месяца.

Об этом сообщает поэт Анастасия Векшина. Она приводит скан письма поэта и переводчика польской литературы Игоря Белова, в котором он просит министра культуры и национального наследия Польши Петра Глинского, «спасти журнал "Новая Польша" от верной гибели».

Журнал «Новая Польша» выходит с 1999 года, он был создан по инициативе публициста и политика Ежи Гедройца (1906–2000), первым редактором издания был писатель, театральный критик и переводчик Ежи Помяновский (1921–2016).

«Для огромного количества читателей в России, Украине и Беларуси "Новая Польша" — богатый источник о культуре Польши, ее истории и современности. На страницах журнала из номера в номер публикуются новые переводы произведений польских писателей и поэтов, ведется общественная дискуссия относительно многих современных проблем. "Новая Польша" также служит важному делу пропаганды польской культуры к востоку от границ Польши, способствуя созданию позитивного имиджа страны в глазах соседей. В последнее время с грустью приходится наблюдать, как само существование журнала сводится на нет», — пишет Игорь Белов.

Раньше «Новую Польшу» издавал Институт книги в Кракове. Теперь, сообщает он, «эта функция переходит к Центру польско-российского диалога и согласия».

«Это решение уже повлекло увольнение редакции журнала — профессионального и опытного коллектива», — говорится в письме. Его автор также напоминает министру, что полгода назад была ликвидирована бумажная версия журнала, и выражает «опасения, что в результате всех этих абсолютно нелогичных комбинаций бесповоротно изменяется характер и дух журнала, и от него останется одно название, если вообще останется хоть что-то».

Присоединиться к обращению Игоря Белова можно, отправив свою подпись на адрес ilbelov@mail.ru.











