Фестиваль «Послание к человеку» подвел итоги

Кадр из фильма «Пленница» © Éclipse Film / © Éclipse Film / IDFA

В Петербурге завершился XXVIII Международный кинофестиваль «Послание к человеку». Гран-при получил документальный фильм Бернадетт Туза-Риттер «Пленница» (Венгрия-Германия).

Полный список лауреатов фестиваля опубликован на его сайте.

Жюри международного конкурса назвало лучшим полнометражным документальным фильмом картину Евгении Останиной и Зоси Родкевич «Белая мама» (Россия), лучшим дебютом — фильм Шевона Мизрахи «Далекое созвездие» (США-Турция-Нидерланды).

Также призы международного жюри присуждены фильмам «Чулки» (Швеция, реж. Йоханна Ритель, лучший короткометражный игровой фильм), «Хорошее образование», (Франция, реж. Гу Ю, лучший короткометражный документальный фильм) и «О, Боже!» (Польша, реж. Бетина Боже, лучший короткий анимационный фильм).

Приз «Кентавр» и 50 000 рублей за лучший фильм национального конкурса получил фильм Руслана Федотова «Песни для Кита», приз «Кентавр» и $1000 за лучший экспериментальный фильм получила картина Деймантаса Наркявичюса «Царапины и пятна» (Литва).

Международный кинофестиваль документальных, короткометражных игровых, анимационных и экспериментальных фильмов «Послание к человеку» в этом году проходил с 16 по 22 сентября в киноцентрах «Великан», «Родина», «Лендок», в Доме кино, кинотеатрах «Аврора», «Англетер» и на других киноплощадках Петербурга.

В конкурсных программах было представлено 75 фильмов, в том числе 43 картины из 24 стран, которые приняли участие в международном конкурсе, и 13 фильмов-участников национального конкурса.







