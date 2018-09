Эд Ширан впервые выступит в России

© Arthur Carron

Летом 2019 года в Москве состоится первый российский концерт британского поп-музыканта Эда Ширана, самого продаваемого мирового артиста 2017 года по данным Международной федерации производителей фонограмм IFPI.

Как сообщает концертное агентство Pop Farm, Эд Ширан выступит 19 июля на стадионе «Открытие Арена», билеты поступят в продажу 27 сентября в 12:00 по московскому времени.

«Эд Ширан выпустил свой третий студийный альбом "÷" (Divide), принесший ему "Грэмми", в марте прошлого года, — пишут организаторы московского концерта. — Автор-исполнитель целого поколения, Эд постоянно находился на вершинах мировых чартов с момента выхода альбома. На данный момент продано более 15,5 млн копий альбома, включающего в себя синглы "Shape Of You" (занял третье место в рейтинге самых коммерчески успешных синглов за все время в Великобритании и стал самым прослушиваемым треком на Spotify), "Castle on the Hill", "Galway Girl", "Perfect" (стал номером один в рождественском чарте Великобритании в 2017 году) и "Happier"».

«В конце 2017 года Эд Ширан стал кавалером Ордена Британской империи за вклад в области музыки и благотворительности, ... он четырежды становился лауреатом "Грэмми", получил 4 премии Айвора Новелло, 5 премий Brit Awards, 6 премий Billboard Awards и многие другие».