Жизнь наперекор невозможному

«Нана», Александринский театр © Анастасия Брюханова

Татьяна Джурова

Я как эксперт «Золотой маски» посмотрела почти все петербургские премьеры сезона-2020/2021 — всего их, наверное, сотня.

Хочу сказать о резком размежевании «официальной» и «неофициальной» театральной жизни в Петербурге. Это почти биполярное расстройство, когда в государственном театре происходит одно, а в «негосах» что-то совершенно другое — как будто две разные планеты, и в Москве такого нет. Нельзя сказать, что на одной все хорошо, а на другой все плохо, — просто произошел тотальный уход интересных авторов в проектную деятельность. Нельзя сказать, что это борьба за власть или что власть «захватили старики». Здесь другое системное размежевание. Причины, прежде всего, экономические: в театре (и не только) резко стало мало денег. Это именно расслоение доходов, имущественное неравенство, когда нет «среднего класса», а только богатые или только бедные. «Богатые» в этой системе будут держаться за свои привилегии, которые дает им статус. А «негосы» в этой ситуации научились превращать свою бедность в некое программное художественное качество: в помоечный шик, в панк-гранж-эстетику.

Особых привилегий нет у театров регионов, поэтому директора и худруки охотно приглашают на постановки и Илью Мощицкого, и Николая Русского, и, конечно, Бориса Павловича (в здравой надежде, что эти режиссеры выведут их в топ разного рода премий и фестивалей) — где они часто могут себе ни в чем не отказывать. И «Циолковский» в ярославском Волковском театре, и «Книга непокоя» Ильи Мощицкого в архангельском Молодежном театре — работы режиссерски бескомпромиссные.

Из важных для меня независимых спектаклей в Петербурге:

— «Первый субботник», спектакль-концерт по короткой прозе Владимира Сорокина, который сочинили Владимир Антипов, Алексей Забегин, Александр Бянкин, железно выдерживает игру с эстетикой соцреализма на уровне как материально-технического, так и актерского воплощения.

— «Интервью В» Романа Кагановича и Театра ненормативной пластики. Самый ненормативный спектакль о Вертинском, вообще без песен, очень личное и очень личностное высказывание прекрасного артиста Сергея Азеева.

— «Дания тюрьма» — первую постановку пьесы Аси Волошиной предпринял Петр Шерешевский в Камерном театре Малыщицкого. Еще одно очень личное высказывание потерянного поколения миллениалов о времени и о себе.

— «Юдифь» Бориса Павловича и фонда Alma Mater в Доме радио — прежде всего, очень сильное аудиальное впечатление. Современный миф, в котором есть постоянное драматическое напряжение между индивидуальностью и архетипом, между частным и универсальным.

Из «госов» отличный сезон у Александринского театра — отмечу «Нану» Андрия Жолдака, «Товарища Кислякова» Андрея Калинина, «Детей солнца» Николая Рощина. Но если от Жолдака или Рощина мы всегда примерно знаем, чего ожидать, то Калинин по-настоящему удивил. Во-первых (но это не главное), спектакль открыл актера Ивана Труса (экс-премьера белорусского Купаловского театра, поступившего в труппу Александринки год назад. — Ред.). Во-вторых, это очень качественная работа человека, владеющего ремеслом, самыми разными технологиями — пространственными, мизансценическими, это режиссура, проходящая через артиста. Артисты здесь работают в неустойчивом балансе между сочувствием к своему герою и показом, какая этот герой конченая скотина.

Из других важных для меня премьер в «госах»: «Утиная охота» Романа Кочержевского и «Мама» Ильи Мощицкого в Театре Ленсовета. Илья Мощицкий не просто делает эффектные визуальные работы — он умеет извлекать из артистов их индивидуальное пространство-время.

А еще в Петербурге сейчас идет седьмой по счету фестиваль «Точка доступа», где можно увидеть проекты людей из регионов — «Общее место» Полины Кардымон и Элины Куликовой, «33 сестры» пермской компании «Немхат» и Александра Шумилина. Запомните, пожалуйста, эти имена! Это настоящий свежий глоток воды посреди театральной засухи.

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