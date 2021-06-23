Странные танцы

Большой драматический театр продолжает сотрудничество с Романом Михайловым: после аудиосериала «Антиравинагар» и спектакля «Несолнечный город» БДТ показал премьеру очередной постановки писателя и режиссера, выпущенной на сцене Каменноостровского театра, — «Ничего этого не будет». С подробностями — Кристина Матвиенко.

Наголо бритый парень в мешковатом пиджаке пристально и растерянно смотрит в глаза зрителю — со сцены и с экрана. Колючий и детский взгляд актера Лени Нечаева, сыгравшего Лешу, человека из бедного, уязвимого и маргинального мира, в котором сохранилась и теплится жизнь, сопровождает тебя весь спектакль. Леша — приехавший в деревню укрепить свои детские силы городской мальчик — всю дорогу рта не раскроет, будет только внимательно смотреть, но его внутреннюю жизнь озвучит автор «Ничего этого не будет», прозаик, математик и режиссер Роман Михайлов. Его успокаивающий, задумчивый аудиорассказ повествует о юношеском путешествии в деревню, которое на поверку оказывается метафизическим трипом в другую реальность.

Театр — это «общак».

Третья по счету работа Романа Михайлова в БДТ производит впечатление замечательно свободного сочинения, в котором личному и маньеристскому тексту найден точный эквивалент, а движения, в том числе сомнамбулические веселые танцы, кажутся лучшим аккомпанементом для видео, где люди блуждают по пустынной заброшке, пока колесо обозрения продолжает свой вечный круг. Этот спектакль сделан вроде бы одним автором: это ведь воображение Романа Михайлова в свойственной ему кургузой и одновременно экстатической интонации рисует проект театра будущего, а заодно и проект преображения человека. Одновременно «Ничего этого не будет» сделан группой людей, каждый из которых оставил на поверхности спектакля сильнейший отпечаток: композитор Алексей Кыштымов, хореограф Аслан Мухаметжанов, видеохудожник Алексей Родионов, художник Евгения Ставицкая — все они вроде бы воплощали мир, порожденный очень специфическим писательским сознанием Михайлова, но каждый из них умудрился остаться самим собой. В списке ролей имена персонажей переставлены с именами актеров: персонажа Александру Магелатову играет Глафира Лаврова, а Лаврову — Магелатова. То есть мы имеем дело с реальностью, которая оборачивается театром, и наоборот.

Сцена из спектакля «Ничего этого не будет»

Глафира Лаврова, Александра Магелатова © Стас Левшин

Сюжет «Ничего этого не будет» складывается из двух потоков: истории «каникулярных» переживаний мальчика, столкнувшегося с витальными деревенскими девушками и пережившего инсайт, и рефлексии по поводу театра, которая здесь воплощена самым что ни на есть остроумным образом. Приехав в деревню, на «свежий воздух», Леша встречается с мужичком, который, вернувшись с зоны, продолжил занятия самодеятельным театром. На зоне это было спасением и хорошим делом — для других и для себя. А на свободе он, оценивший на практике великую силу театра, аккумулирует вокруг деревенских спектаклей такую мощную энергию, что она сшибает Лешу наповал. «Ничего этого не будет» — своего рода заклинание, которое слышит испуганный Леша, когда вдруг понимает, что модель спектакля и есть модель будущей жизни. Непостижимым образом в ней есть равенство (театр — это «общак») и приятие жизни такой, какая она есть, а еще — надежда на обретение гармонии.

Сцена из спектакля «Ничего этого не будет»

Федор — Алексей Винников, Тетя Леля — Екатерина Старателева © Стас Левшин

Мистический круговорот деревенского приключения на сцене превращен в монтаж коротких эпизодов (например, встречи Леши с эротическим вызовом двух деревенских красавиц — Александры Магелатовой и Глафиры Лавровой или программного выступления «режиссера» Федора — Алексея Винникова), монохромного видео из заброшки, танцев и игры с куклами, похожими на персонажей русского фольклора. Все это прошито голосом автора, рассказывающего нам, что и когда чувствовал и переживал главный герой, и анемичным, как бы отсутствующим присутствием самого Леши. Его даосистское состояние очень к лицу тому странному танцу, который ведет в своей творческой жизни новый и совершенно ни на кого не похожий герой российского театра — Роман Михайлов.

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