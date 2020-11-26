Илья Эпельбаум. «Театр воображения»

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Сегодня — сорок дней, как нет больше с нами Ильи Эпельбаума, одного из создателей славного во всех смыслах театра «Тень». Да, я знаю, что по законам жанра после слов «нет больше с нами» полагается возразить самому себе и сказать что-то вроде того, что как же это, мол, нет с нами, когда есть, когда прямо вот тут, рядом, всегда и так далее.
Но все же Ильи, увы, нет с нами, со мной его нет, и я это отсутствие очень остро чувствую. И когда эта острота отступит, я не знаю.
Последний проект Ильи называется «Театр воображения». Суть его — если совсем коротко — в том, что вместо полноценного, традиционного театрального спектакля вполне достаточно его краткого словесного описания. Илья успел сотворить несколько таких «спектаклей воображения».
Они показались мне настолько близкими и по идее, и по воплощению, они оказались настолько родственны практике концептуального искусства, что я, вдохновившись ими, сочинил сценарии для еще двух спектаклей.
Один из них Илья успел претворить в жизнь. Второй, увы, остался в виде текста.
А первая вещь оказалась последней из тех, что мы сделали вместе, и последней для Ильи. Стоит ли говорить, как я дорожу нашим счастливым сотрудничеством!
До премьеры дело не дошло. Сначала нахлынула первая волна этой подлой заразы, и стало не до премьер. Ну а потом…
Премьера будет, я не сомневаюсь. Во всяком случае, я очень об этом мечтаю.
А пока — так.
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