Илья Эпельбаум. «Театр воображения»

Сегодня — сорок дней, как нет больше с нами Ильи Эпельбаума, одного из создателей славного во всех смыслах театра «Тень». Да, я знаю, что по законам жанра после слов «нет больше с нами» полагается возразить самому себе и сказать что-то вроде того, что как же это, мол, нет с нами, когда есть, когда прямо вот тут, рядом, всегда и так далее.

Но все же Ильи, увы, нет с нами, со мной его нет, и я это отсутствие очень остро чувствую. И когда эта острота отступит, я не знаю.

Последний проект Ильи называется «Театр воображения». Суть его — если совсем коротко — в том, что вместо полноценного, традиционного театрального спектакля вполне достаточно его краткого словесного описания. Илья успел сотворить несколько таких «спектаклей воображения».

Они показались мне настолько близкими и по идее, и по воплощению, они оказались настолько родственны практике концептуального искусства, что я, вдохновившись ими, сочинил сценарии для еще двух спектаклей.

Один из них Илья успел претворить в жизнь. Второй, увы, остался в виде текста.

А первая вещь оказалась последней из тех, что мы сделали вместе, и последней для Ильи. Стоит ли говорить, как я дорожу нашим счастливым сотрудничеством!

До премьеры дело не дошло. Сначала нахлынула первая волна этой подлой заразы, и стало не до премьер. Ну а потом…

Премьера будет, я не сомневаюсь. Во всяком случае, я очень об этом мечтаю.

А пока — так.

Понравился материал? Помоги сайту!

Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU