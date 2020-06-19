Многоуважаемый пиксель

COLTA.RU продолжает рассказывать о премьерах портала «БДТ Digital», запуск которого стал ключевым событием театрального онлайн-сезона. В минувшее воскресенье на виртуальной сцене Большого драматического показали спектакль «Вишневый сад» — первую в России постановку, выпущенную в компьютерной игре Minecraft. С подробностями — Антон Хитров.

Это должно было случиться. За последние месяцы десятки художников размышляли над вопросом, что такое онлайн-театр, и самый убедительный ответ оказался таким: игровая ситуация в сети. Зрители должны быть вовлечены в игру вместе с артистами, иначе получается что угодно — фильм, клип, видеоблог, — но только не спектакль. А значит, нет принципиальной разницы между цифровым театром и многопользовательскими видеоиграми. Оставалось только ждать, когда театр захватит под свои нужды кусочек какого-нибудь игрового мира — как он это делает с реальными улицами, парками и фабриками.

© БДТ им. Г.А. Товстоногова

Строго говоря, что-то похожее появлялось и до карантина — например, «Бассейн» Эмилии Кивелевич по мотивам «Бесприданницы» Островского, показанный в рамках лаборатории «Смещение» в Театре на Таганке. Проект создавался в The Sims 4 — правда, зрители смотрели его в записи, а не изнутри игры. Несколько недель назад Кивелевич и «Мастерская Брусникина» выпустили премьеру «Небо» по Максиму Курочкину, сделанную в той же технике.

© БДТ им. Г.А. Товстоногова

В спектакле БДТ «Вишневый сад» за авторством молодого режиссера Эдгара Закаряна Minecraft — это не съемочный павильон, как The Sims у Кивелевич, а именно что сцена. В условленный час игроки — точнее, их аватары — собирались в виртуальном зале и наблюдали, как другие аватары, принадлежащие артистам БДТ, разыгрывают для них пьесу Чехова. Закарян создал не просто зрелище, а симулятор театрального зрителя — был же, в конце концов, симулятор курьера.

Мы смотрим «спектакль вообще», потому что суть проекта — рассказать о самой возможности театра в игре.

Специально для проекта пользователи Minecraft сконструировали из кубиков довольно подробный макет БДТ. Стройкой руководил архитектор Андрей Воронов — один из авторов тотальной инсталляции «Фанерный театр». Собственно, самое впечатляющее в этой работе — не то, что происходит на сцене, а «пиксельный» БДТ. И еще публика, парящая над партером (в некоторых режимах Minecraft игроки могут летать).

«Вишневый сад» Закаряна — «театр по умолчанию»: роскошный старомодный зал, сцена-коробка, жизнеподобная декорация, название из школьной программы. Индивидуальность в этой работе не нужна: мы смотрим «спектакль вообще», потому что суть проекта — рассказать о самой возможности театра в игре.

© БДТ им. Г.А. Товстоногова

Ясно, что премьеру затевали не ради трактовки Чехова. На месте «Вишневого сада» могла быть любая хрестоматийная пьеса, где так или иначе прописано преображение пространства: ломать и строить — самые знаменитые опции в Minecraft, не использовать их было бы странно. У Закаряна работники Лопахина принимаются рубить вишневый сад, не дожидаясь аукциона, — вернее, нам показывают будущее параллельно с настоящим: цветущие деревья над павильоном уничтожают одно за другим, а на их месте вырастают аккуратные дачи. Другая находка, связанная с игровой механикой, — «кастинг» Фирса: старого лакея изображает не пользователь, а бот, который просто ходит туда-сюда, не замечая никого вокруг.

© БДТ им. Г.А. Товстоногова

Спектакль длится всего пятнадцать минут: оригинального текста мало, в основном — торопливый, немного насмешливый пересказ. Закарян избавился от Епиходова, Шарлотты, Симеонова-Пищика и других персонажей второго плана, а главным героем сделал «человека от театра» — его-то мы в основном и слышим. Сюжет упрощен настолько же, насколько графика Minecraft упрощает людские фигуры и лица: получился такой восьмибитный Чехов.

© БДТ им. Г.А. Товстоногова

Полноценного «Вишневого сада» — часа на два, а то и на три — в исполнении квадратных человечков не выдержал бы никто. Только вот возможности такого формата, по идее, гораздо шире. Работа Закаряна — в сущности, даже не презентация, а заявление о намерениях: смотрите, дескать, так можно. Ну, можно, да. А зачем? Вопрос без подвоха, правда интересно.

© БДТ им. Г.А. Товстоногова

Minecraft уже много лет работает выставочным залом для художников — взять хотя бы колоссальные сооружения Марсо Накаямы, известного под ником Udvio. Ничто не мешает ей стать и театральной площадкой тоже. В игре можно создавать сколь угодно много локаций: почему бы не попробовать иммерсивный театр? У вселенной Minecraft своя физика: сюда так и просятся фантастические сюжеты — как «Фауст» или «Кольцо нибелунга». Minecraft — это сообщество с десятилетней историей, со своими идеями, традициями и звездами: как насчет документального проекта в декорациях самой игры? Наконец, самое важное — взаимодействие зрителей, то есть игроков: оно может быть гораздо сложнее, чем элементарное «собраться в одном месте».

© БДТ им. Г.А. Товстоногова

То, что театр в принципе обнаружил это непаханое поле, — уже хорошая новость. Теперь главное, чтобы перспективная попытка не осталась одноразовым аттракционом.

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