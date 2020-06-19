Многоуважаемый пиксель

Свет как чертеж, свет как конфликт, свет как воспоминание
Павел Голубев о первой (виртуальной) ретроспективе петербургских медиахудожников VOLNA19 июня 2020736
COLTA.RU продолжает рассказывать о премьерах портала «БДТ Digital», запуск которого стал ключевым событием театрального онлайн-сезона. В минувшее воскресенье на виртуальной сцене Большого драматического показали спектакль «Вишневый сад» — первую в России постановку, выпущенную в компьютерной игре Minecraft. С подробностями — Антон Хитров.
Это должно было случиться. За последние месяцы десятки художников размышляли над вопросом, что такое онлайн-театр, и самый убедительный ответ оказался таким: игровая ситуация в сети. Зрители должны быть вовлечены в игру вместе с артистами, иначе получается что угодно — фильм, клип, видеоблог, — но только не спектакль. А значит, нет принципиальной разницы между цифровым театром и многопользовательскими видеоиграми. Оставалось только ждать, когда театр захватит под свои нужды кусочек какого-нибудь игрового мира — как он это делает с реальными улицами, парками и фабриками.
Строго говоря, что-то похожее появлялось и до карантина — например, «Бассейн» Эмилии Кивелевич по мотивам «Бесприданницы» Островского, показанный в рамках лаборатории «Смещение» в Театре на Таганке. Проект создавался в The Sims 4 — правда, зрители смотрели его в записи, а не изнутри игры. Несколько недель назад Кивелевич и «Мастерская Брусникина» выпустили премьеру «Небо» по Максиму Курочкину, сделанную в той же технике.
В спектакле БДТ «Вишневый сад» за авторством молодого режиссера Эдгара Закаряна Minecraft — это не съемочный павильон, как The Sims у Кивелевич, а именно что сцена. В условленный час игроки — точнее, их аватары — собирались в виртуальном зале и наблюдали, как другие аватары, принадлежащие артистам БДТ, разыгрывают для них пьесу Чехова. Закарян создал не просто зрелище, а симулятор театрального зрителя — был же, в конце концов, симулятор курьера.
Мы смотрим «спектакль вообще», потому что суть проекта — рассказать о самой возможности театра в игре.
Специально для проекта пользователи Minecraft сконструировали из кубиков довольно подробный макет БДТ. Стройкой руководил архитектор Андрей Воронов — один из авторов тотальной инсталляции «Фанерный театр». Собственно, самое впечатляющее в этой работе — не то, что происходит на сцене, а «пиксельный» БДТ. И еще публика, парящая над партером (в некоторых режимах Minecraft игроки могут летать).
«Вишневый сад» Закаряна — «театр по умолчанию»: роскошный старомодный зал, сцена-коробка, жизнеподобная декорация, название из школьной программы. Индивидуальность в этой работе не нужна: мы смотрим «спектакль вообще», потому что суть проекта — рассказать о самой возможности театра в игре.
Ясно, что премьеру затевали не ради трактовки Чехова. На месте «Вишневого сада» могла быть любая хрестоматийная пьеса, где так или иначе прописано преображение пространства: ломать и строить — самые знаменитые опции в Minecraft, не использовать их было бы странно. У Закаряна работники Лопахина принимаются рубить вишневый сад, не дожидаясь аукциона, — вернее, нам показывают будущее параллельно с настоящим: цветущие деревья над павильоном уничтожают одно за другим, а на их месте вырастают аккуратные дачи. Другая находка, связанная с игровой механикой, — «кастинг» Фирса: старого лакея изображает не пользователь, а бот, который просто ходит туда-сюда, не замечая никого вокруг.
Спектакль длится всего пятнадцать минут: оригинального текста мало, в основном — торопливый, немного насмешливый пересказ. Закарян избавился от Епиходова, Шарлотты, Симеонова-Пищика и других персонажей второго плана, а главным героем сделал «человека от театра» — его-то мы в основном и слышим. Сюжет упрощен настолько же, насколько графика Minecraft упрощает людские фигуры и лица: получился такой восьмибитный Чехов.
Полноценного «Вишневого сада» — часа на два, а то и на три — в исполнении квадратных человечков не выдержал бы никто. Только вот возможности такого формата, по идее, гораздо шире. Работа Закаряна — в сущности, даже не презентация, а заявление о намерениях: смотрите, дескать, так можно. Ну, можно, да. А зачем? Вопрос без подвоха, правда интересно.
Minecraft уже много лет работает выставочным залом для художников — взять хотя бы колоссальные сооружения Марсо Накаямы, известного под ником Udvio. Ничто не мешает ей стать и театральной площадкой тоже. В игре можно создавать сколь угодно много локаций: почему бы не попробовать иммерсивный театр? У вселенной Minecraft своя физика: сюда так и просятся фантастические сюжеты — как «Фауст» или «Кольцо нибелунга». Minecraft — это сообщество с десятилетней историей, со своими идеями, традициями и звездами: как насчет документального проекта в декорациях самой игры? Наконец, самое важное — взаимодействие зрителей, то есть игроков: оно может быть гораздо сложнее, чем элементарное «собраться в одном месте».
То, что театр в принципе обнаружил это непаханое поле, — уже хорошая новость. Теперь главное, чтобы перспективная попытка не осталась одноразовым аттракционом.
Понравился материал? Помоги сайту!
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.ДзенПонравился материал?помоги сайту!
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
Помните, как Джон Бон Джови из Bon Jovi выступал на Арбате? Проверьте себя в специальном тесте о народной американской рок-группе
Вчера
18:21Центр Вознесенского проведет поэтический марафон в поддержку Юлии Цветковой
17:43РЕК организует паблик-ток «Как и зачем говорить о войне языком культуры?»
16:45«Мемориал» запускает сайт «Списки угнанных»
15:10«Про Гельвеция» поддержит новые способы культурного обмена
14:32«Пилигрим» показывает российский фильм из программы Роттердамского фестиваляВсе новости
Павел Голубев о первой (виртуальной) ретроспективе петербургских медиахудожников VOLNA19 июня 2020736
Алексей Миллер о статье Владимира Путина и перспективах уважительного диалога в политике памяти19 июня 20202637
Новые альбомы Найка Борзова, Kate NV, «Краснознаменной дивизии имени моей бабушки» и еще пять примечательных отечественных релизов19 июня 2020740
Композитор и звукохудожник — о том, как он делает музыку, используя метод локусов, феномен ономатопеи, детскую глоссолалию и «звуки секса»18 июня 20201065
Мария Кочнева о проекте «ТАК»18 июня 2020785
Музыка против выгорания: первый клип дивы берлинского андеграунда почти за 10 лет18 июня 20201476
Зоя Скобельцына об образовательно-развлекательной платформе Onlineup17 июня 20201047
Никита Елисеев о «Седьмой щелочи» Полины Барсковой17 июня 20203105
Дневник Вильгельма Шенрока как книга художника16 июня 20201766
Заметки Иры Ролдугиной о советской квир-истории16 июня 20204024
Политолог Виталий Шкляров из Вашингтона о том, что такое «пытка тысячи порезов» и почему Америке нужна «третья партия»16 июня 20203512
Странствующий мусор истории в ММСИ16 июня 20201695