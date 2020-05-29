«Пиковая дама. Игра» Евгении Сафоновой: онлайн-премьера на COLTA.RU

До 8 июня на сайте Pushfest.ru продолжается программа Пушкинского театрального фестиваля, который проводится Псковским академическим театром драмы и проходит в этом году онлайн. Арт-директору фестиваля Андрею Пронину удалось собрать впечатляющий лайнап — от Андрия Жолдака до Тимофея Кулябина, от лучших постановок новой волны российской режиссуры до одного из последних спектаклей Эймунтаса Някрошюса.

30 мая COLTA.RU и Пушкинский фестиваль представят совместный проект — показ спектакля Евгении Сафоновой «Пиковая дама. Игра». Премьера этой постановки состоялась в сентябре минувшего года в Театре имени Ленсовета и стала одним из самых обсуждаемых событий петербургского сезона-2019/2020.

«Проза Пушкина — кристаллизованная, афористичная проза поэта. Сафонова считается с этим прежде всего. <…> Повторенные многажды, литые строки пушкинской повести становятся у Сафоновой пулями снайпера. Настойчивое повторение (точь-в-точь “репетиции” одного звука в музыке) пушкинского текста делает настоятельной самую суть послания великого поэта в “Пиковой даме”: лишних слов в его прозе нет» — так писала о спектакле Надежда Таршис в своей рецензии для COLTA.RU.

Трансляция постановки пройдет на этой странице в субботу, 30 мая; начало в 19:00.

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