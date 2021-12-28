 
28 декабря 2021Colta Specials
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Оливия Плендер. «История Королевства зверей»

Большой комикс о современности, действие которого разворачивается в условном государстве

 

Оливия Плендер — художница, работающая в Лондоне и Стокгольме. Сегодня на Кольте — русская премьера ее комикса «История Королевства зверей», сделанного для выставки «Теле-трамплин: от детского телевидения к современному искусству и литературе», которая проходит в ЦТИ «Фабрика». Выставка проходит при поддержке посольства Швеции в России.

Вы можете почитать подробнее об этом проекте вот здесь, посмотреть на экспонаты выставки вот здесь и побольше узнать о важном для нее историческом контексте вот здесь и здесь.

Материал сделан при поддержке посольства Швеции.


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