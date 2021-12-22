Что можно увидеть на выставке «Теле-трамплин»?

Как мы уже рассказывали, в ЦТИ «Фабрика» работает большая выставка «Теле-трамплин: от детского телевидения к современному искусству и литературе», организованная при поддержке посольства Швеции в России.

Что вы там найдете — в фоторепортаже с выставки.

Не забудьте узнать об этом проекте побольше — в манифесте его кураторов Марии Линд и Андйеаса Эйикссона.

И почитайте про исторический контекст, который лучше знать посетителям выставки: какой была культура детства в Швеции и в СССР 1970-х?

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