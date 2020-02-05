Маскулинность для чайников: мужская гомосексуальность

COLTA.RU, Фонд имени Генриха Бёлля и Гёте-институт в Москве продолжают просветительский онлайн-курс «Маскулинность для чайников» (18+). Он раскрывает темы прошедшего в 2019 году цикла публичных дискуссий «Быть мужчиной» и продолжает курс 2016 года «Гендер для чайников».

«Маскулинность для чайников» — это восемь небольших познавательных видеолекций на самые актуальные темы, касающиеся образа жизни, установок, ценностей и паттернов поведения современного мужчины.

Наш пятый эксперт — Валерий Созаев, культуролог, религиовед, гей-активист.

Из лекции «Мужская гомосексуальность» вы узнаете: что влияет и что не влияет на формирование сексуальной ориентации — какие с этим связаны гипотезы, домыслы и мифы; способно ли лечение изменить сексуальную ориентацию и нужно ли лечить гомосексуальность; почему мужская гомосексуальность стигматизируется больше женской, а гомофобия чаще встречается именно в мужской среде; насколько справедлив стереотип о том, что ВИЧ — болезнь гомосексуальных людей; осуждает ли религия гомосексуальность.















Откуда берутся геи?

Мифы о формировании сексуальной ориентации

Почему гомосексуальность — такая болезненная тема?

Почему гомофобы — это преимущественно мужчины?

Гомосексуальность и ВИЧ

Гомосексуальность и религия





Откуда берутся геи?

K списку

В настоящее время большинство ученых признало многофакторную модель: это означает, что на формирование сексуальной ориентации влияет множество различных факторов. Это и биологические факторы (гормональный фон, внутриутробное развитие плода), и социальные, и психологическое развитие, а также множество других факторов. Сексолог Гэри Келли в своей монографии говорит о том, что «в многофакторной модели учитывается то обстоятельство, что сексуальная ориентация в каждом конкретном случае может иметь множество нюансов, происхождение которых невозможно объяснить способом взаимоисключения. Сексуальность каждого человека столь индивидуальна, что едва ли укладывается в прокрустово ложе единой классификации».

При этом высказываются гипотезы о том, что биологические факторы имеют важное значение. В частности, говорится, что внутриутробный фон гормонального развития плода закладывает определенную сексуальную ориентацию. Также есть данные о том, что мозг гетеросексуалов отличается от мозга гомосексуалов. Но неизвестно, является ли это следствием внутриутробного развития, биологических факторов или же следствием жизни в обществе во время социализации, аккультурации, когда человек живет свою жизнь как гомосексуал или гетеросексуал. Также наблюдается корреляция между право- и леворукостью: говорится о том, что у 39% гомосексуальных людей леворукость встречается чаще, чем у гетеросексуальных людей. И еще одна гипотеза, которая говорит о том, что, возможно, гомосексуальность является биологической, предложена была Реем Блэнчардом. Он выдвинул так называемую гипотезу старшего брата. Она заключается в том, что у гомосексуальных мужчин вероятность проявления гомосексуальности увеличивается на 33% в случае, если у него есть старший брат. То есть в случае рождения старших братьев гомосексуальность, возможно, будет проявляться чаще, нежели при отсутствии старшего брата.

Еще один момент, который может свидетельствовать о том, что гомосексуальность все-таки имеет биологическую природу, — это распространенность гомосексуального поведения среди животных. Свыше 450 видов животных практикует гомосексуальное поведение. И биологи, этологи, исследователи животных говорят, что у животных это имеет абсолютно целенаправленное специфическое предназначение — чтобы, например, снижать внутригрупповую агрессию. Это позволяет некоторым биологам говорить об адаптивной функции гомосексуальности у животных — в частности, чтобы снизить агрессию внутри стаи. Также они говорят о том, что, поскольку гомосексуальные особи не имеют своего потомства, но участвуют в жизни стаи, это помогает им вносить свой вклад в воспитание особей других животных. Также они добывают питание для всей стаи. И это помогает выживанию этих видов животных. Некоторые биологи и этологи говорят, что и у людей гомосексуальность имеет точно такие же функции. Но, как я уже говорил, учеными принята относительно человека многофакторная модель, которая подчеркивает все разнообразие факторов — и биологических, и социальных, и психологических, поскольку каждый отдельно взятый человек намного богаче и интереснее, чем множество различных животных.





Мифы о формировании сексуальной ориентации

K списку

Есть несколько теорий, которые раньше признавались как теории возникновения гомосексуальности у человека. Однако впоследствии они были отвергнуты учеными. В частности, «теория разочарования». Она гласила, что гомосексуалами люди становятся, если разочаровываются в партнерских, сексуальных, романтических отношениях с людьми другого пола. Однако исследования, которые были проведены в 1981 году Аланом Беллом, доказали, что нет корреляции между гомосексуальностью и разочарованием людей в гетеросексуальных отношениях, то есть у большинства людей их гомосексуальная ориентация никак не связана с их опытом гетеросексуальных отношений.

Другая теория, больше психологическая, психодинамическая, гласила, что люди могут стать гомосексуальными вследствие страха перед людьми другого пола. Много спекуляций на эту тему было со стороны психоаналитиков, однако исследования доказали, что нет никакого страха. Вернее, некоторый страх у каких-то людей существует, но этот страх никак не связан с их сексуальным влечением, с построением романтических и партнерских отношений.

В 1960-е годы была распространена теория, гласившая, что гомосексуальная ориентация может формироваться вследствие сложностей, которые переживает человек в своей родительской семье. Например, гиперопекающая мать или мягкий отец могут способствовать тому, что мальчик, мужчина вырастает гомосексуальным. Или, наоборот, если девочка была слишком привязана к отцу, то она может вырасти лесбиянкой, копировать мужское поведение и так далее. Однако, как показали исследования и многочисленные наблюдения — а в психологии есть понятие «лонгитюдные исследования»: это исследования, которые длятся несколько десятков лет, — полностью эта теория не подтверждается: нет никаких фактов, что родительская семья и воспитание в ней влияют на формирование сексуальной ориентации. Все-таки большинство детей вырастает гомосексуалами именно в гетеросексуальных семьях.

Следующая теория, которая также была отвергнута, — это «теория совращения». Она говорит о том, что гомосексуалами люди становятся вследствие совращения более старшим гомосексуальным партнером. Однако опять-таки исследования, интервью, глубинные интервью показали, что у большинства гомосексуалов их сексуальный опыт произошел с партнером примерно своего возраста, с ровесником. Опыт со старшим партнером никак не влияет на формирование сексуальной ориентации человека.

Еще одна теория, которая также была отвергнута, — это теория «экзотическое становится эротическим». Она говорит о том, что если мальчик не совсем спортивный, то его могут привлекать более спортивные мальчики и он однозначно вырастет гомосексуальным. И наоборот: если девочка спортивная, лазает по деревьям, она смотрит на более традиционно феминных, женственных девочек — значит, она вырастет лесбиянкой. Как показали лонгитюдные исследования и наблюдения, эта теория также не подтвердилась и так называемое гендерно неконформное поведение ребенка никак не влияет на его сексуальную ориентацию.

И еще одна теория, которая тоже была отвергнута научным сообществом, — так называемая психодинамическая теория, согласно которой гомосексуальное или бисексуальное поведение является всего лишь стадией в развитии человека, каким-то неврозом, который нужно пережить, прожить или преодолеть с помощью психотерапии. Как показали исследования, психотерапия не помогает «лечению» гомосексуальности, психотерапия не позволяет человеку «вырасти» из его сексуальной ориентации. И, таким образом, психологи и психиатры говорят о том, что психологически зрелый человек может быть гомосексуальным и не нуждаться в каком-то специальном лечении своей гомосексуальности, поскольку она не поддается лечению.

Конечно же, лечение не может изменить сексуальную ориентацию. Еще с середины XIX века и на протяжении значительной части XX века некоторые психиатры пытались различными способами лечить сексуальную ориентацию. Наибольшего расцвета так называемое лечение достигло в нацистской Германии, когда гомосексуальные люди ссылались в специальные концентрационные лагеря, где они получали достаточно изуверское «лечение» — в частности, лоботомию, когда делались операции на головном мозге. Также проводилась гормонотерапия, вследствие чего достигалась химическая кастрация, или же мужчинам вкалывался мужской гормон тестостерон, а женщинам — эстроген, женский гормон, для того чтобы маскулинизировать или феминизировать их поведение, однако это также ни к чему не приводило — только к негативным последствиям для этих людей и достаточно серьезным мучениям. После Второй мировой войны, казалось бы, психиатры сразу же должны были отказаться от подобных практик, однако еще какое-то время и в Великобритании, и в США, и в ряде других западных стран, а также в Советском Союзе так называемое лечение продолжалось.

Однако со временем, когда ученые стали видеть, что это лечение ни к чему не приводит, сексуальная ориентация не меняется, они стали отказываться от него. И в США с 1973 года Американская психиатрическая ассоциация официально отказалась от лечения гомосексуальности, прекратились какие-либо попытки это делать. Но сразу появились несогласные психиатры, которые стали продолжать терапию. Это производилось уже свободно, когда люди сами к ним обращались. Эта терапия стала называться конверсионной, или же репаративной. Смысл этой терапии заключается в том, чтобы «вернуть человеку его гетеросексуальность». Почему «вернуть»? Потому что, с точки зрения этих психиатров — это в основном были верующие психиатры, принадлежащие к различным христианским направлениям, деноминациям и церквям, — каждый человек рождается гетеросексуальным и уже вследствие его развития, неправильного воспитания и так далее у него меняется сексуальная ориентация на гомосексуальную. И для того, чтобы человека излечить, необходима эта самая терапия. И до сих пор эти психиатры практикуют репаративную терапию, но она ни к чему не приводит. Более того, многие профессиональные ассоциации — в первую очередь, в США, поскольку именно Штаты являются родиной этой терапии, — выступали против репаративной терапии, особенно для подростков и молодежи, поскольку подростки и молодежь не могут самостоятельно высказать несогласие с ней и отправляются на эту терапию по согласию со своими родителями. Уже доказано, что репаративная терапия приводит к ухудшению психологического состояния, усилению депрессии, она может приводить к суицидальному поведению. Особенно часто это происходит среди молодых людей и подростков, поскольку психика у них еще достаточно слаба и та психологическая обработка, которой они подвергаются во время этой терапии, достаточно негативно влияет на их психологическое самочувствие.





Почему гомосексуальность — такая болезненная тема?

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Мы живем в исторически сконструированной системе властных отношений и практик, которая устанавливает, утверждает и воспроизводит доминирование гетеросексуальности над всеми иными формами сексуальности во всех сферах бытия человека. Эта система получила название «гетеросексистская культурная матрица». В данном случае гетеросексизм понимается как определенная идеология, которая говорит о том, что только гетеросексуальность является единственно нормальной, естественной, приемлемой, здоровой и желанной формой сексуальной ориентации для всех людей на этой планете. Гомосексуальность и иные сексуальные ориентации (например, бисексуальность) объявляются неправильными, нездоровыми, болезненными, извращенными, аморальными, асексуальными. Например, в некоторых странах гомосексуальность классифицируется как преступление, в том числе ранее — в Советском Союзе. Это позволяет делить людей на разные группы: группы «правильных», «нормальных» и «здоровых» людей и группы «извращенцев» — людей, которые могут поражаться в своих правах. Это деление людей на группы получило название «стигматизация», потому что навешивается ярлык и накладывается определенная стигма на определенную группу.

Понятие стигматизации ввел социолог Ирвинг Гоффман. Он исследовал, как негативные представления о какой-то группе людей — в частности, людей с психическими заболеваниями — влияют на то, как эти люди проживают свою жизнь в обществе. И дальше исследователи, в том числе и сам Гоффман, стали рассматривать процесс стигматизации относительно других групп. Естественно, они увидели, что стигматизация, в первую очередь, включает в себя огромное количество стереотипов, предрассудков и предубеждений относительно той группы людей, на которую эта стигма распространяется.

Очень многие люди (например, в России), как показывают социологические исследования, думают, что среди их знакомых нет геев и лесбиянок. Им задается прямой вопрос: «Скажите, пожалуйста, есть ли среди ваших знакомых геи и лесбиянки?» — и больше 80% говорят, что нет. При этом, когда людей дальше начинают расспрашивать о том, как они представляют себе геев и лесбиянок, люди начинают транслировать какие-то негативные стереотипы об этой группе. И это позволяет им говорить, что следует оградить общество от влияния тех, кого они считают извращенцами. У людей в головах живет некий образ, и они на реальных людей, которых не знают, навешивают этот образ. Вот это и называется стигматизацией.

Стигматизация относительно гомосексуальных людей получила названия «гомофобия» и «гомонегативизм». В широком смысле гомофобия — это весь спектр негативных эмоций и негативных представлений относительно гомосексуальных людей. В более узком смысле гомофобия — это, в первую очередь, иррациональные убеждения, иррациональные страхи, которые у людей есть относительно гомосексуалов.

Психотерапевт Доминик Дейвис выделяет несколько форм проявления гомофобии. Первая — это вербальное отрицание, когда относительно гомосексуальных людей используются негативные понятия, такие, как «педик», «педераст» и различные другие, которые сейчас классифицируются как язык вражды. Язык вражды направлен на то, чтобы возбудить в людях негативное отношение к какой-то группе, представляющейся кому-то нежеланной. Вторая форма — это дискриминация на уровне права, когда различным группам людей отказывается в признании их прав, в частности — когда нет защиты от дискриминации по признаку сексуальной ориентации в сфере труда, когда человека могут уволить только за то, что он является гомосексуальным. Или же идут дискуссии относительно браков между однополыми партнерами. Есть разные точки зрения относительно необходимости этих браков, однако в правовом государстве, если есть форма партнерства для гетеросексуальных людей, отсутствие формы партнерства, установленной законом, для другой группы людей, для однополых партнеров, является правовой дискриминацией. И третья форма проявления гомофобии и гомонегативизма — это физическое насилие или же преступление на почве гомофобной ненависти, когда людей могут избивать или насиловать именно из-за того, что они принадлежат к гомосексуальной группе.

Так же, как и с другими формами ксенофобии, такими, как расизм или сексизм, расовые или национальные предрассудки, гомофобия имеет несколько различных причин возникновения. Во-первых, гомосексуальность очень часто рассматривают как угрозу существующему гетеросексуальному порядку. Часто звучит: «А представьте, если все станут гомосексуалами!» — по сути дела, достаточно абсурдный аргумент, потому что все не станут гомосексуалами, но почему-то люди считают, что такое может случиться, и выступают против так называемой пропаганды гомосексуальности. Пропаганды гомосексуальности в общем-то не бывает, но люди считают, что она существует, рассматривают гомосексуальность как угрозу гетеросексуальному порядку и вследствие этого активно начинают выступать против гомосексуальных людей.

Вторая причина возникновения гомофобии — негативное отношение к гомосексуальным людям для кого-то может являться компенсаторным механизмом их собственного комплекса неполноценности. Люди не чувствуют себя уверенными в себе, в своей мужественности, просто им как-то не очень хорошо в этой жизни, и вот они могут канализировать свою агрессию в адрес другой группы людей, которая им не совсем понятна и приятна, и в таком случае они чувствуют себя уверенными, состоявшимися, у них все хорошо.

Третья причина возникновения гомофобии — это так называемая внутригрупповая солидарность. Например, у мужчин принято рассказывать гомофобные анекдоты, для того чтобы подчеркнуть: вот мы же такие «настоящие мужчины», наша группа едина, а они другие, и мы против них, давайте обсмеем их — и вот этот смех в данном случае способствует укреплению групповой солидарности.

Четвертая причина возникновения гомофобии — деление мира на черное и белое, плохое и хорошее, когда человеку оказывается достаточно сложно классифицировать и жить в этом пространстве, в мире, который достаточно быстро меняется, достаточно динамичен. И человек считает, что если он разделит мир на черное и белое, то ему станет проще. Этим отличаются люди с консервативной точкой зрения, с консервативным мировоззрением. Достаточно часто у пожилых людей может появляться гомофобия именно по этой причине — для того чтобы им было проще ориентироваться в этом мире.

И пятая причина возникновения гомофобии и негативного восприятия геев и лесбиянок — это когда у человека какие-то собственные комплексы, собственные желания, в которых он боится признаться даже самому или самой себе, и он начинает на другую группу людей переносить — есть понятие так называемого переноса — свои представления, и тогда ему легче прожить вот это свое негативное восприятие, которое он переносит на других людей.

Не последнюю роль в распространении гомофобии на социальном уровне играют средства массовой информации, нагнетающие моральную панику вследствие пропаганды гомофобии. Пропаганда гомофобии — это организованная социальная кампания, общественно-политическая деятельность, которая может выражаться через высказывания различных значимых политических деятелей, журналистов, через кампании в СМИ, как я уже сказал. Пропаганда гомофобии преследует цель стигматизировать гомосексуальность и гомосексуальных людей, формировать у основной массы населения негативное отношение к гомосексуальным людям и к гомосексуальности. Очень часто это происходит, как мы видим, и у нас в стране вследствие необходимости формирования образа внутреннего врага. Когда политические структуры нуждаются в какой-то мобилизации общества, они начинают использовать этот образ врага для повышения своих политических рейтингов.





Почему гомофобы — это преимущественно мужчины?

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Да, действительно, основная масса гомофобов — мужчины. Это показывают многие исследования, которые проводились как социологами, так и психологами, а также социальными психологами на стыке социологии и психологии. Из опасения показаться гомосексуальными или недостаточно мужественными гетеросексуальные мужчины будут следовать трем основным предписаниям, распространенным в нашей культуре. Первое предписание — это норма успешности (или норма статуса). Второе предписание — норма твердости: физической, эмоциональной и умственной. И третье — норма антиженственности.

Очень подробно об этих нормах и их негативном влиянии написала в своей книге Шон Берн; книга переведена на русский язык и называется «Гендерная психология». Она достаточно популярна и хорошо написана. Итак, первая норма — это норма успешности, или норма статуса. Это гендерный стереотип, утверждающий, что социальная ценность мужчины определяется величиной его заработка и успешностью в работе. Ограничения, которые накладываются данной нормой, влияют на большинство мужчин, поскольку они неспособны соответствовать на сто процентов этим предписаниям. Прежде всего, это связано с профессией. Многие юноши в первую очередь начинают задумываться о своей карьере вместо того, чтобы задумываться о какой-то самореализации, о том, чтобы выражать себя. Они ориентируются на уровень зарплаты вместо того, чтобы думать о действительных интересах, которые у них могут быть.

Второй стереотип — норма физической твердости. Она тесно связана с нормой успешности и статуса, поскольку физическая твердость повышает, как считается, статус мужчины в обществе. И в данном случае ограничения, которые накладываются этим стереотипом, очень похожи: это обращение к вредным привычкам, это использование стероидов. Если мужчина занимается бодибилдингом или культуризмом, он считает, что важнее всего — накачать свою мышечную массу. Это может происходить и через обращение к этим вредным медицинским препаратам. Это может выражаться в игнорировании боли, когда мужчина может отказываться от медицинской помощи. Как мы знаем, большинство мужчин в нашей культуре стараются не обращаться к медикам, не посещают поликлиники. Да, конечно, с одной стороны, это связано с качеством медицинской помощи в нашей стране. С другой стороны, это связано с тем, что мужчина считает, что он лучше перетерпит свою боль: «оно само пройдет», «и так ладно».

Следующая норма — это норма умственной твердости, когда мужчина не позволяет сомневаться в своих знаниях о чем-то. Или же он будет говорить, что он что-то знает, хотя на самом деле не знает. Это будет препятствовать сбору информации, это будет препятствовать обращению за помощью, за советом, за тем, чтобы получить какую-то дополнительную информацию.

Следующая норма, которой также должны соответствовать мужчины, — это норма эмоциональной твердости. Я немного о ней уже упоминал и здесь повторюсь. Мужчины стараются как можно меньше выражать свои эмоции, у мужчин не принято выражать эмоции в нашей культуре. Считается, что тот мужчина, который больше выражает свои эмоции, недостаточно мужественный. Мужчины не плачут, мальчики не плачут — это тот стереотип, который транслируется каждому мальчику в нашей культуре с самого-самого детства. И эта негативная установка на выражение эмоций, конечно же, эмоционально обедняет отношения мужчин — отношения как отцовства, так и дружбы, отношения с женами, подругами и т.д. Мужчины не раскрывают своих чувств, и это способствует тому, что психологически эти мужчины могут даже не знать своих чувств. Очень часто мужчины не могут идентифицировать, что они чувствуют в настоящий момент.

И последняя норма, которой должны следовать мужчины и которая точно так же связана с гомофобией, — это норма антиженственности. Как мы видели, и то, что мужчина не может выражать свои эмоции, поскольку считается, что эмоции должны выражать женщины, и то, что мужчина должен быть более рациональным, менее эмоциональным, — это все на самом деле стереотип, согласно которому поведение мужчины, его эмоциональные реакции должны быть полностью не такими, как у женщин. Мужчина должен полностью не совпадать с тем, что делает женщина: его занятия не должны совпадать с делами и занятиями женщин, и модели поведения не должны соответствовать женским моделям поведения. Фемифобия так называемая (от femina — «женщина») — это страх показаться женственным. Далеко не всегда мужчина хочет и может оставаться таким твердым, мужественным, жестким, как предписывает стереотип, но из-за того, что он боится показаться женственным, он может не позволять себе проявлять эти черты характера, какую-то мягкость, психологическую пластичность. И это очень часто негативно влияет в том числе и на проявление гомофобии, поскольку мужчина будет думать о том, что он может либо показаться женственным, либо показаться гомосексуальным. И он будет компенсировать это за счет гипермаскулинности.

Очень часто мужчины боятся проявлять какой-либо телесный контакт в дружеских отношениях: не всегда объятия между мужчинами бывают приемлемы, изначально предпочтительнее рукопожатие. Женщины могут обняться, поцеловаться, это считается приемлемым. Для мужчин это считается — сейчас мягче, но раньше считалось — неприемлемым. И телесный контакт не развивается между мужчинами. Как мы знаем, единственная форма близкого телесного контакта между мужчинами — это так называемые контактные виды спорта.

В целом это нежелание казаться женственным, следование норме антиженственности приводят к так называемой гендерной тревоге. Гендерная тревога — это неспособность человека следовать тем гендерным предписаниям, которые есть в обществе. Следовательно, человек начинает бояться, что он не соответствует этим стереотипам. Вследствие этой тревоги он начинает компенсировать существующий механизм проявления маскулинности. Почему это связано с гомофобией, думаю, уже стало очевидно. Когда мужчина постоянно боится проявления женственности и того, что его могут заподозрить в гомосексуальности, он начинает компенсировать свое поведение.





Гомосексуальность и ВИЧ

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В настоящее время, по официальной статистике Роспотребнадзора на декабрь 2018 года, в России живут 1 007 369 человек с ВИЧ-инфекцией. И большинство этих людей — это не гомосексуальные люди. Как говорит официальная статистика, в настоящее время в России основным путем передачи ВИЧ-инфекции является гетеросексуальный путь — то есть секс между мужчиной и женщиной. Ранее таким главным путем передачи был инъекционный путь, когда ВИЧ-инфекция передавалась при использовании нестерильного инструментария, нестерильных или неодноразовых иголок и шприцев при употреблении психоактивных веществ. Чем больше людей пройдет тест на ВИЧ, чем раньше они смогут протестироваться и узнать свой ВИЧ-статус, тем быстрее они смогут начать лечение и тем качественнее будет их жизнь. Это важно понимать для того, чтобы мы могли дальше говорить о ВИЧ-инфекции.

Возвращаясь к стереотипу, что гомосексуалы являются главными передатчиками ВИЧ-инфекции: это не так. Вирус не знает сексуальной ориентации человека. Вирус не знает пола человека. Если говорить о незащищенных сексуальных контактах, то в равной степени их практикуют как гомосексуальные люди, так и гетеросексуальные. В этом смысле основным правилом более безопасного секса является использование презерватива при каждом сексуальном контакте независимо от того, какой это сексуальный контакт. Однако при этом можно говорить о том, что существуют так называемые ключевые группы, подверженные большему риску в силу определенного поведения, которое они практикуют, а также в силу социального контекста, в котором они находятся.

С точки зрения UNAIDS (агентства Организации Объединенных Наций по противодействию ВИЧ-инфекции), выделяются пять основных ключевых групп, которые подвержены риску. Первая группа — мужчины, практикующие секс с мужчинами. И это не только гомосексуальные и бисексуальные мужчины. В действительности есть и гетеросексуальные мужчины, которые могут практиковать однополые сексуальные контакты. Например, это может происходить в тюрьмах, в армии, в монастырях и других закрытых мужских коллективах. Когда нет женщин, эти мужчины, в действительности гетеросексуальные, с точки зрения замещения практикуют гомосексуальные контакты.

Вторая ключевая группа, подверженная риску передачи ВИЧ, — это люди, употребляющие наркотики. Не только инъекционные, но и другие наркотики. В частности, в России в настоящее время очень распространены соли и другие наркотические вещества, которые могут приводить к рискованному сексуальному поведению, в том числе и между гетеросексуальными людьми.

Третья группа — это люди, находящиеся в местах лишения свободы. В этой классификации они стоят отдельно. Четвертая группа — секс-работницы и секс-работники. В силу профессии эти люди оказываются одной из ключевых групп с точки зрения передачи ВИЧ. И последняя группа — это трансгендерные люди. Очень мало исследований по трансгендерным людям и ВИЧ-инфекции в России, но международные исследования говорят о том, что из-за того, что трансгендерные люди оказываются очень часто без возможности зарабатывать деньги — например, поскольку у них еще не изменены документы или они находятся в состоянии перехода (и это способствует дополнительной стигматизации, дополнительной фобии относительно этих людей), — их поведение оказывается рискованным с точки зрения различных факторов. Важными факторами, которые влияют на риски этих ключевых групп относительно распространения ВИЧ-инфекции, являются уже упоминавшиеся нами стигматизация, дискриминация и гомофобия.

«Стресс меньшинства» — это форма социального стресса, которой подвержены люди, являющиеся представителями меньшинства, то есть вследствие того, что они относятся к стигматизированной группе. Люди постоянно ожидают со стороны других людей какой-то негативной реакции в ответ на их принадлежность к этой стигматизируемой группе. Гетеросексуальному человеку даже не нужно задумываться о том, как другие люди отреагируют на его гетеросексуальность, а гомосексуальным людям нужно постоянно фильтровать, насколько и кому они готовы раскрываться, как эти люди будут реагировать на это, примут их или не примут. Это создает дополнительные условия для стресса и дополнительные негативные факторы в жизни этих людей. И дальше эти факторы отрицательно влияют на здоровье — как психологическое (что способствует повышению вероятности возникновения депрессии и суицидального поведения среди гомосексуальных и трансгендерных людей), так и физическое: возникает риск распространения ВИЧ-инфекции, рака и других заболеваний, в том числе сердечно-сосудистых. Это происходит из-за того, что люди постоянно находятся в этом «стрессе меньшинства». Как говорит Илан Майер, для того чтобы преодолеть эти негативные последствия — стресс меньшинства, гомофобию, стигматизацию, — необходимо работать на всех социальных уровнях: на индивидуальном, на семейном, на уровне сообществ, государственном, международном — чтобы все эти негативные последствия уменьшались, а гомофобии и стигматизации становилось меньше.





Гомосексуальность и религия

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Принято считать, что религия — в особенности христианство, иудаизм и ислам — однозначно негативно относится к гомосексуальности. В действительности все намного сложнее. В действительности, когда мы начинаем разбираться с тем, что написано в священных текстах, что говорится в священных преданиях тех или иных религий, все оказывается не так однозначно.

Священное Писание и Священное Предание содержат множество предписаний относительно сексуальности и брачных отношений человека. И многим людям кажется, что эти предписания существовали всегда. То есть они вечны. Происходит так называемая натурализация этих представлений, когда люди считают, что вот эти представления о том, какими должны быть сексуальные отношения, браки, существовали испокон веков. Так заповедала Библия, так заповедала церковь и так далее. В действительности, как показывают исторические исследования, это не так.

Мы можем говорить, что представления о сексуальности, о том, какими должны быть браки, изменялись. Например, в современном иудаизме совершенно не распространены браки из нескольких партнеров. При этом, если мы читаем иудейскую Библию, мы видим, что у царя Соломона было 700 жен — это помимо 300 наложниц, которые у него были. В современном обществе такие браки не распространены. Точно так же это касается и изменения положения евнухов. Сейчас в нашем мире евнухов не существует — ну, физических, таких, какие существовали в эпоху Средневековья или Возрождения. Но, если мы посмотрим на развитие церкви, евнухи имели особое значение и особый статус в церковной истории. И регулирование их сексуальности также занимало особое место в историческом христианстве. Учение церкви и религии на тему гомосексуальности меняется. И мы видим, что те практики, которые когда-то были приемлемыми, в настоящее время неприемлемы. Но в то же самое время практики, тогда считавшиеся неприемлемыми, постепенно становятся приемлемыми.

С 1960-х годов на Западе начинают вестись довольно бурные дискуссии о месте геев и лесбиянок. Это происходит за счет того, что действительно на Западе набирает силу светское лесби- и гей-движение, но помимо этого многие люди, которые действительно являются практикующими воцерковленными христианами, начинают рассказывать о своем опыте жизни как христиан и гомосексуалов и говорить о том, что они не чувствуют себя в безопасности в церкви, не чувствуют себя полностью принимаемыми. И церкви начинают задумываться о том, как они могут поддерживать людей гомосексуальной ориентации. Они начинают исследовать священные тексты и говорить, что те предписания в библейских текстах — а это всего лишь три места в Ветхом Завете и четыре места в Новом Завете, — которые традиционно считались антигомосексуальными, на самом деле таковыми не являются, поскольку были сказаны в совершенно другом историческом контексте. В настоящее время совершенно невозможно правильно и адекватно перевести на современный русский язык те слова, которые используются в данных местах, потому что эти понятия в том контексте имели другое историческое значение.

Как мы видим, современная церковь имеет разные точки зрения на гомосексуальность. Мы видим, что, например, Епископальная церковь США полностью принимает ЛГБТ-людей. Мы знаем о том, что в Епископальной церкви несколько епископов — открытые гомосексуальные люди, находящиеся в преданных партнерских отношениях, как мужчины, так и женщины. Лютеранская церковь США и многие другие лютеранские церкви — например, в Швеции, где епископом города Стокгольма является Ева Брунне, которая находится в долгосрочных партнерских отношениях со своей женой: они воспитывают дочь, а ее жена — тоже пастор этой церкви. И с точки зрения этой церкви, которая провела исследования библейских текстов и своей церковной традиции, нет никакого противоречия между гомосексуальностью и тем, чтобы люди были верующими. К сожалению, в России церкви были долгое время отрезаны от какого-либо богословского диалога с Западом, поэтому большинство церквей в России в настоящее время крайне гомофобно. Это выражается на всех уровнях. К сожалению, наиболее активную гомофобную позицию выражают РПЦ и некоторые пятидесятнические церкви.





Идея проекта: Ирина Костерина

Координаторы: Наталья Витол, Алена Жоголь

Редактор: Лола Тагаева

Продюсер: Максим Поплавский

Камера: Олег Лейнов, Егор Крылов

Иллюстрации: Екатерина Горбачева





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