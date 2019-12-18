Маскулинность: что это значит сегодня?

COLTA.RU, Фонд имени Генриха Бёлля и Гёте-институт в Москве запускают просветительский онлайн-курс «Маскулинность для чайников» (18+). Он раскрывает темы прошедшего в этом году цикла публичных дискуссий «Быть мужчиной» и продолжает курс 2016 года «Гендер для чайников».

Представления о том, что значит быть мужчиной, сегодня кардинально меняются. Традиционные ценности и стереотипное понимание мужественности приходят в конфликт с новыми общественными трендами. Неизменно одно: многие аспекты жизни мужчин крайне интересны для изучения, анализа и осмысления.

«Маскулинность для чайников» — это восемь небольших познавательных видео на самые актуальные темы, касающиеся образа жизни, установок, ценностей и паттернов поведения современного мужчины.

Наш первый эксперт — Ирина Тартаковская, старший научный сотрудник Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН, гендерный исследователь, кандидат социологических наук.

Из лекции «Как устроена маскулинность и почему нужно говорить о ней?» вы узнаете, зачем нужно изучать мужчин, что принято называть маскулинностью, каковы новые роли и статусы мужчины в сегодняшнем мире.









Зачем нужно изучать мужчин?

Гендерные различия: правда или миф?

Три волны исследования маскулинности

Кризис маскулинности





Зачем нужно изучать мужчин?

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Зачем нужно изучать мужчин? Гендерная социология и вообще гендерные исследования традиционно в фокус своего внимания ставили женщин. Потому что в XX веке именно женщины были инициаторами каких-либо перемен. Женщины добивались и добились права голоса. Женщины массово вышли на работу, и у них появились собственные деньги. Наконец, когда появились оральные контрацептивы — женщины получили возможность контролировать свою репродуктивность. Эти изменения продолжаются. Сейчас, например, многих женщин не устраивают сложившиеся конвенции сексуальных отношений, они говорят о домогательствах и хотели бы изменить что-то в этом плане. Для мужчин каждый раз эти изменения оказывались новостью, своего рода таким неприятным сюрпризом, и они вынуждены были как-то к ним приспосабливаться. И вот в этой связи возник вопрос: что же такое мужчины? Какова их гендерная роль? Имеют ли они какие-нибудь особенности именно гендерные и как они будут справляться с происходящими в обществе переменами?

Маскулинностью принято называть совокупность черт, которые культурно приписаны мужчинам и отражают характерное мужское поведение. Здесь важно понимать, что мужское поведение — это, прежде всего, поведение не женское. То есть понятие маскулинности бессмысленно без противопоставления его феминности. Сам по себе набор этих свойств, которыми обладают мужчины, меняется. Быть мужчиной, быть маскулинным мужчиной значит разные вещи в разное время.

Изучать маскулинность начали в основном в 70-е — 80-е годы XX века под влиянием так называемой второй волны феминизма — когда выяснилось, что мужчины тоже люди, имеющие определенные гендерные особенности. Эти гендерные особенности выстроены на противопоставлении женским качествам, в том числе таким важным для каждого человека качествам, как эмоциональность, готовность к заботе, эмпатия, и это само по себе вызывает стресс, потому что эти свойства, эти потребности есть у каждого человека. Но для мужчины есть императивная необходимость отличаться от женщины. Потому что маскулинность престижнее. То, что делают мужчины, в обществе всегда оценивается выше, чем то, что делают женщины.

На уровне обыденного сознания поведение мужчин, маскулинность, чаще всего объясняется биологическими особенностями мужчин. Когда беседуешь с мужчинами, когда берешь интервью (да и с женщинами тоже), часто можно слышать такую фразу: «Мужчина — раб гормонов». Но на самом деле это гораздо более сложная ситуация.

Современные исследования показывают, что гормональный фон каждого человека не является для него императивом. Например, тестостерон — знаменитый мужской гормон, который отвечает, как принято считать, за агрессивное поведение. Вообще-то тестостерон есть и у мужчин, и у женщин, просто у мужчин его значительно больше — примерно в 10 раз. Но вот что показывают исследования: социальный психолог Теодор Кемпер, автор влиятельной работы «Тестостерон и социальная структура», обобщил результаты целого ряда исследований, в которых тестостерон замерялся у представителей разных профессий и видов спорта до и после испытаний. Там были представители водных видов спорта, были борцы, были парашютисты, были студенты-медики перед экзаменом и были люди, которые готовились к экзаменам на следующую должность чиновника. И вот у них замеряли тестостерон до и после экзамена, и оказалось, что у тех, кто успешно прошел испытание, кто оказался победителем, уровень тестостерона значительно повышается. У тех, кто проиграл, уровень тестостерона остается таким же или даже понижается. При этом изначально уровень тестостерона никак не влияет на шансы победить в данном испытании. Более того, у женщин уровень тестостерона тоже повышается в этой ситуации. Это касается не только людей, которые сами участвуют в каких-то испытаниях, но и, например, футбольных болельщиков, с которыми тоже проводили такой эксперимент. Уровень тестостерона у фанатов победившей команды оказывался выше, чем у фанатов проигравшей.

Таким образом, на самом деле мы можем говорить о том, что не гормоны командуют человеком. Наоборот, гормональный фон человека реагирует на его разные жизненные ситуации. То есть здесь идет речь о взаимодействии, а отнюдь не о диктате каких-то биологических свойств.





Гендерные различия: правда или миф?

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Вообще различия между мужчинами и женщинами — реально исследуемые различия, психологические различия — очень сильно преувеличены на уровне стереотипов. С 70-х годов проводятся психологические исследования, в которых делаются замеры того, насколько отличаются разные психологические качества мужчин и женщин. Так вот, на самом деле удалось доказать статистически значимые различия только по очень небольшому набору черт.

Эти исследования обычно проводятся тестами среди детей, потому что взрослые уже проходят свой путь социализации, которая на них влияет. Выяснилось, что у девочек несколько лучше вербальные способности, у мальчиков несколько выше математические способности, возможность ориентироваться в пространстве и немного выше уровень агрессивности. Причем когда появились метаданные, большие данные, то не подтвердилось и различие в устной речи.

Ну вот давайте представим себе, что означают эти различия. Про них все хорошо знают. Им придается гораздо большее значение, чем сходству, которое в основном обнаруживается в результате этих тестов. В математических способностях разница в 8%. Это статистически значимое различие. Но что оно буквально означает? Что примерно у 8% мужчин математические способности лучше, чем у женщин. У 92% никакой разницы в математических способностях не обнаруживается. Нет никаких различий и в самом известном тесте, который измеряет интеллект, IQ. Пол испытуемого не учитывается при подведении итогов, это единый тест для мужчин и женщин.

Таким образом, многочисленные исследования психологических различий на самом деле оказываются исследованиями психологического сходства. Но вот эта мысль очень плохо доходит до общественного сознания. Всегда подчеркиваются именно те небольшие различия, которые все-таки есть, и из них делаются далеко идущие выводы о том, что мужчины и женщины имеют разную природу, что мужчины с Марса, а женщины с Венеры, и так далее.

Вообще на примере маскулинности особенно хорошо понятно, насколько гендерные особенности человека — не природная, а делаемая, созидаемая вещь. Потому что если девушке еще приписывается некая природная женственность, которая, по идее, должна привести ее к правильному женскому поведению, к выполнению традиционной женской роли (вот только готовить нужно научиться), то мало кто скажет, что юноша, мальчик — это уже готовый мужчина. Ему надо доказать свою мужскую состоятельность, проявить какие-то специальные качества. И с этим не спорят даже консерваторы, которые полагают, что половые различия задаются биологически. То есть для того, чтобы стать мужчиной, надо что-то доказать. И эти доказательства не всегда могут быть успешными.

С одной стороны, то, что маскулинность — это проект, — это хорошая новость для мужчин, потому что означает, что они могут этим проектом в известной степени руководить, а не являются действительно рабами гормонов или какой-то биологической предзаданности. Но в реальной жизни то пространство выбора, которое есть у каждого мужчины, не так уж велико, потому что на него действуют, как говорят социологи, «агенты социализации». То есть разные инстанции, которые предъявляют ему требования. Это, прежде всего, семья, конечно. Это школа и другие образовательные учреждения. Это специальные институты, как, например, спорт, армия. Это группа ровесников. И, конечно, это весь масштаб медийной культуры.





Три волны исследования маскулинности

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Сейчас выделяют три волны исследования маскулинности. Первая волна началась в 70-е — 80-е годы и была похожа на те аргументы, которые феминистки применяли к положению женщин. Говорилось о том, что мужская роль — это тоже навязанная роль, что патриархат — это, на самом деле, палка о двух концах. Что мужчины испытывают социальное давление, им часто приходится выполнять те обязанности, соответствовать тем требованиям, которые совсем не соответствуют их желаниям. Эта волна исследования маскулинности связана, прежде всего, с критикой тех социальных институтов и тех культурных требований, которые заставляют мужчин выстраивать свое поведение в соответствии с ними, а не в соответствии со своими личными интересами и пристрастиями.

Вторая волна исследования маскулинности более критична по отношению к маскулинности, она делает акцент на связи маскулинности с властью. С этой волной изучения маскулинности связано важное для социологии понятие «гегемонная маскулинность». Понятие «гегемонии» взято здесь из марксистской теории. Гегемонная маскулинность — это маскулинность наиболее успешных мужчин, обладающих ресурсами и культурным влиянием. Гегемонная маскулинность нужна для того, чтобы все остальные формы маскулинности как бы равнялись на нее и сравнивали себя с ней.

Не бывает никакого равенства маскулинностей, маскулинность всегда иерархична. Но любая форма маскулинности всегда подразумевает неравенство с женщинами, отрицание женских качеств. При этом между собой разные формы маскулинности могут находиться в состоянии жесткой конкуренции. Для того чтобы быть успешным мужчиной, для того чтобы обладать гегемонной маскулинностью, конечно, важно обладать какими-то ресурсами. Представитель гегемонной маскулинности всегда успешен, уверен в себе, надежен. Но конкретные требования к гегемонной маскулинности меняются в разные исторические эпохи, в разные периоды.

Традиционно такими наиболее успешными, наиболее влиятельными мужчинами были представители каких-либо военизированных структур — мужчина с ружьем. Воин, защитник. Представитель силовой маскулинности. Но в конце XX века ситуация стала меняться, и гораздо больший престиж в развитых странах имеет сейчас экспертная маскулинность. То есть маскулинность людей, которые обладают знаниями, могут руководить какими-то процессами, что-то изобретают. Мало кто знает сейчас имена каких-либо военачальников, но вот имена Илона Маска и Марка Цукерберга известны во всем мире. Это те самые люди, которым завидуют и которым стараются подражать. Это яркий образец экспертной маскулинности. В России в этом смысле есть своя специфика, здесь силовая маскулинность еще достаточно популярна, и вот эти модели маскулинности находятся в непростых отношениях — это тоже отношения своего рода конкуренции.

Третья волна исследования маскулинности изучает в основном, как с помощью идеологии и культуры создается маскулинная идентичность. Изучает опыт мужской жизни. И вот эти исследования показывают, что самое главное для маскулинности, для мужчины, который хочет подтвердить свою маскулинность, — это быть принятым в сообщество других мужчин. Другие мужчины и есть именно та инстанция, которая оценивает маскулинную состоятельность каждого конкретного мужчины. Причем просто так войти в это сообщество нельзя, нужно это доказать, и потом доказывать это нужно постоянно. Поэтому для мужчин так важны доказательства своей успешности — будь то богатство, статус, обладание какими-то престижными предметами потребления. Самая большая выловленная рыба. Самая красивая женщина рядом. Поэтому есть такое понятие — трофейный брак. Как правило, это не первый брак, когда мужчина может себе позволить иметь рядом с собой в качестве спутницы какую-то очень красивую, эффектную женщину. Весь этот маскулинный спектакль направлен именно на сообщество других мужчин как на зрителей. При этом человек, который играет этот спектакль, всегда немножко боится разоблачения, потому что ни один человек не может быть всегда успешным и обладать этими качествами в полной мере. Из-за этого маскулинность означает постоянную тревожность.

Майкл Киммел, описывая современную американскую маскулинность, назвал ее рыночной. Это маскулинность, для которой характерны агрессия, тревожность и конкуренция. Ничего специфически американского в ней нет. Это тот образец маскулинности, который обязателен сейчас для всех мужчин, живущих в обществе рыночной экономики и участвующих в рыночных экономических отношениях.

Таким образом, маскулинность и доказательства маскулинности всегда проблематичны. Традиционная мужская роль — быть защитником и кормильцем семьи. Но редко кому приходится защищать свою семью или, скажем, свою подругу в буквальном смысле. А кормить свою семью можно на очень разном уровне. Таким образом, все мужчины находятся в состоянии конкуренции. И, хотя мужчины как группа обладают в обществе властью и привилегиями, многие конкретные мужчины совершенно не чувствуют себя таковыми. Их индивидуальный опыт этому противоречит. Потому что всегда есть мужчины более успешные. И всегда они чувствуют это напряжение. Поэтому многие мужчины находятся в состоянии постоянного стресса. Это выражается в демографической статистике.

Мужчины живут в среднем меньше, чем женщины, в России разница в продолжительности жизни мужчин и женщин очень большая — 11 лет. Мужчины в три раза чаще, чем женщины, кончают жизнь самоубийством. Психологи говорят, что это происходит потому, что любая неудача воспринимается как символическое унижение. Но ни один человек не может быть всегда удачлив и всегда успешен.

Мужчины жалуются на свое безвластное положение, и часто приводится такая метафора, что мужчина — это на самом деле шофер. Есть иллюзия контроля, есть иллюзия того, что он ведет куда-то свою машину, но на самом деле он выполняет чужие указания и кого-то везет. Если додумать эту метафору, то кого же он везет и чьи указания выполняет? Если это не профессиональный таксист, к которому данная метафора неприменима, то, скорее всего, его пассажиром, указывающим, куда ехать, просто будет другой мужчина. Более влиятельный и более успешный. Это положение мужчин вызывает у них все больше тревоги, все больше критики, но меньшинство из них критикует саму социальную конструкцию, из-за которой они оказываются в таком положении. Очень часто гнев их бывает направлен, наоборот, на женщин, которые тоже критикуют эти социальные отношения, но говорят об их привилегиях.

Тех привилегий, которыми мужчины все-таки обладают как группа, они при этом обычно не замечают. Но на самом деле они по-прежнему обладают неплохими ресурсами и получают то, что называется патриархатными дивидендами. Они получают более высокие зарплаты, обладают бо́льшим уровнем материального благосостояния. Это подтверждается статистически. Они обладают большей властью. Достаточно посмотреть на составы любых властных органов, любых властных инстанций, и вы увидите, что там находятся преимущественно мужчины. Они могут выбирать более молодых партнерш. Они могут контролировать труд и сексуальность других людей. Расставаться с этими дивидендами мужчины, как правило, не хотят, но хотели бы справиться с побочными эффектами, которые порождают для них ситуацию стресса и неуверенности в себе.





Кризис маскулинности

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Всю эту фрустрацию, противоречие мужской гендерной роли часто называют «кризисом маскулинности». О нем много пишут начиная с 90-х годов, когда стали окончательно складываться современные формы семьи и гендерных отношений. В России ситуация усугубилась еще значительными изменениями социального порядка, когда возникали и быстро устаревали новые формы гегемонной маскулинности — например, новый русский предприниматель или криминальный авторитет. Тогда же выяснилось, что мужчины хуже женщин приспособлены к переменам. Очень болезненно переносят потерю роли кормильца семьи.

Это еще до 90-х годов: можно вспомнить пресловутого слесаря Гошу из фильма «Москва слезам не верит». Слесарь Гоша — это, казалось бы, образец успешной гегемонной маскулинности. Он профессионал, он обаятельный и решительный, когда нужно, он может подраться. Но какой же травмой для него является известие о том, что его любимая женщина занимает более высокую позицию и зарабатывает больше, чем он, — вплоть до разрыва отношений.

Все эти уязвимости мужской гендерной роли приводят к депрессиям, различным болезням и прочим кризисным явлениям. При этом мужчины не готовы расстаться со своей гегемонной ролью — даже несмотря на то, что приходится платить за нее всю эту цену: ранние смерти, переработки, постоянная конкуренция. Не то чтобы они делают этот выбор сознательно, но большинство из них просто не может помыслить себя вне этих гендерных культурных рамок. Потому что все их воспитание, все требования, которые предъявляет к ним общество, по-прежнему находятся в этой плоскости.

Поэтому сейчас можно говорить о виктимности маскулинности. Мужчины активно жалуются на ту общественную роль, которую им приходится играть. Движение #MeToo и разного рода скандалы, связанные с сексуальными домогательствами, значительно усилили эту тенденцию, потому что опять изменились правила. Мужчины теперь не понимают, какие формы сексуального поведения уместны. Можно ли обнять свою коллегу на вечеринке или это будет воспринято как домогательство? Если начинаешь ухаживать за незнакомой девушкой, чем кончится это ухаживание? Не обвинит ли она тебя в изнасиловании после того, как вы уединитесь? Сексуальные встречи для мужчин стали рискованными, непредсказуемыми. Для женщин вообще-то они всегда были такими, но для мужчин это совершенно новый опыт, который тоже относится к кризису маскулинности и усиливает их виктимное самоощущение.

Молодая исследовательница Орсон Морриган изучала формы мужского движения и ресурсы, где мужчины обмениваются соображениями по поводу своих проблем. И вот какие проблемы удалось ей выделить. На что жалуются мужчины, о чем на самом деле они говорят? Прежде всего, это проблема, связанная с необходимостью в должном порядке поддерживать свою телесность. Это обязательные занятия спортом, это обязательная хорошая физическая форма. Многие мужчины любят это, но не все. А требование такое предъявляется ко всем. Ожидается, что каждый успешный мужчина выглядит хорошо. Он должен быть готов к роли защитника. На самом деле не все мужчины готовы к этой роли защитника, и не все мужчины готовы, например, отдавать свое тело напрокат государству для службы в армии. Кто-то делает такой выбор, для кого-то этот выбор кажется тяжелым и неприятным. Тем не менее обязательный воинский призыв никто не отменял.

Другая проблема, на которую мужчины жалуются, — это навязанная им форма эмоциональных и сексуальных отношений. Мужчина должен быть успешен в сексе. Если не отношения, то, по крайней мере, сексуальные встречи у него должны быть. Более того, он не только должен получать от них удовольствие, но и должен доставлять удовольствие партнершам, партнерши должны ходить за ним табуном, то есть он должен быть в этом смысле очень успешным человеком. Но это достаточно сложно делать, тем более в условиях усложняющихся современных требований к сексуальности. И это требование, которым мужчины тоже очень недовольны. Многие из них пишут о том, что лучше вообще воздерживаться от таких непредсказуемых отношений, потому что идеальную партнершу сейчас найти очень сложно.

Более того, многие мужчины вообще жалуются на то, что им предписывается обществом активная роль: ухаживать, добиваться взаимности, дарить цветы, платить в ресторанах. Тут дело не в деньгах, а в том, что кто-то должен брать на себя всю эту нагрузку с непредсказуемым результатом. И все больше и больше пишут они о том, что хотели бы, чтобы эту роль брали на себя женщины: принимали решения, оказывали внимание, говорили, в конце концов, внятно, чего хотят. Мужчины добиваются для себя права быть слабыми. Каким образом можно этого добиться? Некоторые мужчины считают, что большее гендерное равенство могло бы снять эти проблемы. Но другие не готовы к такой постановке вопроса. Они хотели бы сохранить большее внимание и привилегии, но при этом отказаться от тех форм гегемонной маскулинности, что связаны с долженствованием, которое давит на них, потому что мужчина — это не только человек командующий и получающий от этого какие-то ресурсы: мужчина — это человек ответственный, мужчина — человек, который должен рисковать собой.

И вот это те аспекты маскулинности, которые все более и более оспариваются на современных мужских форумах. На самом деле это протест против существующих гендерных норм. Но пока это протест такого рода, который часто выливается в женоненавистничество и призывы к таким изменениям, которые сохранили бы мужскую привилегированную роль, но избавили маскулинность от традиционно присущих ей обязанностей.





Идея проекта: Ирина Костерина

Координаторы: Наталья Витол, Алена Жоголь

Продюсер: Максим Поплавский

Камера: Олег Лейнов, Егор Крылов

Иллюстрации: Екатерина Горбачева









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