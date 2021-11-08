«Отдых с совсем другим уклоном». Письма Петра Богомолова

В третий (и последний) раз Кольта возвращается к наследию подпольного и неформального (во всех смыслах) протеста сталинских времен, которое собирает группа исследователей «Мертвые души». Группа и ее амбассадор Сергей Бондаренко уже знакомили читателей с коммунистической космологией Сергея Минина и с рефлексиями лесоруба Пущина над природой советской власти. Завершающий документ в этой серии — записки сколотчика ящиков Петра Богомолова.

С наступлением нового, 1940-го, года Петру Богомолову, 30-летнему сколотчику ящиков с пищекомбината им. Микояна, уже решительно необходим был отдых.

Его второе за два года политическое следственное дело начинается с короткой информационной справки: «…в 1939 г. был осужден за проводимую к-р. агитацию среди рабочих завода “Шлифовальных станков”».

На допросе перечисление рабочего стажа обвиняемого занимает почти полстраницы: с начала 30-х он вместе с отцом делал шпингалеты (отца отправили в политическую ссылку, где он и умер в 1933-м), затем Богомолов работал истопником в больнице, затем служил в пограничных «войсках ОГПУ», затем вернулся на завод сколачивать ящики. Уволился, опять вернулся. Был арестован. В 1938 году признан невменяемым и вскоре отпущен на поруки. Вернулся на работу. Опять арестовали.

Политическая биография Богомолова косвенно указывает на его «колебания вместе с линией партии»: до 1932-го он был членом ВКП(б), затем выбыл (арест отца), затем отслужил в ОГПУ. В личной библиотеке Богомолова нашлась книга «На заре революции» с предисловием Троцкого, а также брошюра И. Сталина «Как понимает социал-демократия национальный вопрос?» — также почему-то изъятая.

Для выяснения обстоятельств нынешнего дела об «антисоветской агитации» следствие проводит серию допросов в коммунальной квартире в доме номер 10 по 3-й Самотечной улице. Богомолов, рассказывают соседи, ведет себя вполне прилично. «Водку совершенно не пьет». Единственное беспокойство — иногда выходит на коммунальную кухню совершенно голым, что негативно сказывается на воспитании коммунальных детей. Но у Богомолова есть хобби — повторный обыск (в 38-м к нему уже приходили) обнаруживает целую серию написанных, но неотправленных писем: в газету «Правда», в ЦК, «лично Молотову» и т.д.

© ГАРФ

После этого дело Богомолова попадает в привычную бюрократическую колею. На допросах он не отрицает свое авторство. Следствие подвергает написанное «политическому анализу». Сам Богомолов попадает на освидетельствование в институт Сербского, где его признают шизофреником, причем описывают и более ранние его приступы «наплыва мыслей», после которых он отправлялся «на отдых» в больницу. При этом в справке указано, что «в пространстве Богомолов ориентирован правильно», понимает, где он находится и почему, однако не признает себя невменяемым, осознает, что ему нужно «отдохнуть», а также «считает себя великим мыслителем».

Не поверяя тексты Богомолова ни медициной, ни политикой, группа исследователей «Мертвые души» отмечает в них черты «недовольства культурой» — одного из важных симптомов экзистенциального несовпадения между человеком и миром, чрезвычайно характерного для такого рода текстов в следственных делах советских 30-х.

Письма Богомолова живо напоминают его выход голым на коммунальную кухню. Они призывают к определенности, к принятию необходимого решения, рассеянию всех недосказанностей, к обнажению приема. Как опытный политический комментатор, Богомолов предвидит возможный сценарий развития событий, поэтому заранее предусматривает свой перевод в психбольницу для «изучения диалектического материализма».

Из примерно десятка разрозненных и незаконченных писем и записок Петра Богомолова на политические темы мы выбрали и расшифровали три. Это последняя часть трилогии «Записки сумасшедших» на Кольте. Мы отдохнем.





В редакцию газеты «Правда»

Требую от т. Сталина объявить себя диктатором. Всем партийным, комсомольским, профсоюзным, советским организациям исполнять только указания т. Сталина.

За невыполненные указания т. Сталина привлекать лиц к высшей мере социальной защиты, исключения из членов Политбюро.

От редакции газеты «Правда» требую следующее:

Закрыть редакцию газеты «Известия» сроком на три года. Закрыть все редакции политических журналов, за исключением журнала «Большевик» и «Крокодил». Закрыть все научные журналы, выпускать один научный журнал по редакцию т. Сталина.

Закрыть все литературные журналы. Выпускать только один литературный журнал под редакцией членов Политбюро.

Запретить по радио передавать всякие научные, музыкальные и литературные передачи, за исключением известий по Советскому Союзу и из заграницы.

© ГАРФ

Закрыть «Комсомольскую правду» и «Пионерскую правду» сроком на девять месяцев.

Закрыть областные газеты сроком на 6 месяцев.

Закрыть все городские газеты сроком на 3 месяца.

Требую от редакции газеты «Правда» напечатать данные требования не позднее 17.7.1940 г.

Иначе редактор и редакция будет всяк арестована и привлечена к уголовной ответственности по статье 58 пункт 6-7-8-9-10-11-12.

Весьма срочно

Весьма секретно

в редакцию «Правды»

Богомолов





Письмо ЦК ВЛКСМ

У вас есть любовь, но нету ярких чувств и наслаждений

Правда

кривда

обман

<...>

Что если хочим узнать правду, а по этому напрашивается вопрос

что такое правда

Правда есть буржуазная которая говорит о том, что мы помещики и капиталисты люди умные, чистые культурные честные и желаные, это действительно тоже правда, что люди такие, которые выше упомянутые, но это правда только для класса помещиков и капиталистов попов и кулаков.

Есть правда рабочих и трудового крестьянства, которые говорят, что мы люди, дураки грязные, не культурные жулики, воры жестокие и жалостные, это тоже правильно это <…> к рабочим и рядовым крестьянам. Какая же нам нужна правда помещиков и капиталистов попов и кулаков или рабочих и трудовых крестьян,

нам не та и не другая правда не нужна все это есть эксплуатация че<ло>века человеком.

Нам нужна правда коммунистическая, которая говорит о том, что и капиталистическая и рабочекрестьянская правда неверная брать пример у помещиков и капиталистов, это значит стать сами помещиками капиталистами. Если взять пример с рабочих и крестьян то тоже нужно стать самим рабочими и крестьянами.

Что такое коммунистическая правда, которая говорит нам нужно чтобы рабочие и трудовые крестьяне были чистые культурные честные и желанье для этого нужно или истребить всех до одного человека помещиков и капиталистов попов и кулаков физически или всех сделать грязными не культурными ворами и жуликами, для того чтоб из них сделать чистыми культурными и желанными людьми, так что ихния культура, ихния чистота есть лож обман для трудового народа

Есть кривда буржуазная и помещикова, которая говорит что мы свое кривдой хотим улучшит положения и просветит рабочих и кресть<ян>

письмо на пяти листах отобрано у меня при аресте 14VII1940 г.

Богомолов.

* * *

Где взять средства, чтобы я <?>. Живу 10 лет в Москве, много наблюдаю и много вижу, что наши хозяйственники секретари парткомов, тратят огромные средства на отдых из удовольствия, т.е. едут с прекрасными дамами…

…я прошу послать меня на отдых с совсем другим уклоном, т.е. отдохнуть, получить новые силы и помочь партии понять диалектический, исторический материализм.

После отдыха я приеду и вам скажу, кто победит.

Есть другой путь моего отдыха я начинаю брехать как собака на советскую власть, на коммунистическую партию, на её вождей. Вам, как политическому руководителю, вижу необходимость придётся сообщить в НКВД о меня, который, также в силу необходимости должен меня взять и через прокурора отправить меня в психушку, в больницу, где я так же отдохну и в этой же мере помогу партии понять исторический диалектический материализм.

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