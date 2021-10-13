Лесоруб Пущин раскрывает обман советской власти!

Нами правят злые лицемерные люди, их выборы — фикция, и об этом должны знать все общественные, партийные и профсоюзные организации.

Запись 1938 года

То немногое, что мы знаем о Сергее Евграфовиче Пущине, нам известно из его следственного дела.

17 ноября 1938 года он подал секретарю Наро-Фоминского районного отделения партии «донесение» — «в копиях всем общественным и профсоюзным организациям». Свои записки Пущин пытался переправить Сталину и Крупской, а также Ворошилову и Ежову.

В длинном, чрезвычайно запутанном тексте, подшитом к делу, лесоруб Пущин (в «Анкете арестованного» в графе «Профессия» он назван «лесопильщиком») подвергает сомнению легитимность большевистской власти. Она не настоящая, она только прикидывается. Кроме того, ему не нравятся выборы — кажется, они тоже липовые, а голосовал он, «только чтобы не попасть под подозрения». В воздухе, в самой советской атмосфере что-то не то.

Не зная, как это исправить, 23-летний Пущин записал свои мнения и впечатления, разослал по адресам, а на заводе в Наро-Фоминске даже попытался публично выступить с докладом, прочитав их вслух знакомому слесарю. Тогда же Пущина и арестовали.

Его тюремная жизнь продлилась около полугода. На следствии Пущин заявил, что тюрьмы ему не нравятся, так как в СССР «в тюрьмах содержат невинных людей с целью той, чтоб иметь бесплатную рабсилу для строительства». В апреле 1939-го Мосгорсуд приговорил его к принудительному лечению, так как экспертиза признала его шизофреником.

Со слов близких (прежде всего отца Пущина) психиатры записали основные сюжетные повороты в его истории болезни. «С 1936-го резко он изменился… приделал ко всем дверям в квартире крепкие замки… собирал ненужные тряпки… почти не спал… называл себя начальником над всеми».

Исследовательская группа «Мертвые души» публикует текст донесения Пущина в рамках своего небольшого цикла «Записки сумасшедших» (не диагноз, а стиль) — часть которого начала появляться на Кольте. Первую часть цикла — записки о Будде и Христе как застрельщиках мировой революции за авторством коммуниста Сергея Минина — можно прочесть здесь.

Орфография и пунктуация автора сохранены.

© ГАРФ

* * *

Всем общественным и профсоюзным организациям

Всем обсалютно открыто не скрывая, ни откого, оглашая на всех общественных, партийных, комсомольских, профсоюзных и других организациях.

Низовым руководящим работникам.

Донесение

Товарищи, революция 1917-го года, которая считается победой народа, которая прославлена на весь мир, та Советская власть, которые прославляют народы всего мира есть обман гаспод, которые и до 1917-го года, в старой царской России, управляли россией и сейчас они же обманули нас в 1917-ом году и по прежнему управляют страной, только в другой форме, в форме большевистской в маске, спрятались за словом победы народа, победы большевизма превратились в правительство, так называемое советское народное правительство и по прежнему творят гадость, обманывают, растреливают, издеваются над человечеством, прямо у нас на глазах, а мы ничего не замечаем отгавариваемся, что мол это дело не наше, а высших властей, они им судьи.

Как им удалось обмануть народ и Вас Партию в 1917-м году. А вот как.

Несколько из научной жизни.

Как Вам известно, что Вселенная у нас имеется одна, Вселенная это бесконечная, безпредельная, безкрайняя бездна, в которой размещены огромнейшие раскаленные светила, как солнце и несчитанное количество звезд, таких же раскаленных тел, как наше солнце и подобно ему. Размещены огромнейшее количество остывших тел, таких тел, как наща земля; Как Марс, Юпитер, Сатурн, Нептун, Плутон, Венера, Меркурий и другие и другие тысячи и может быть десятки тысячь нам неизвестных земель. На всех этих остывших землях имеется своя может быть и похожая на нашу жизнь. Наша земля народилась миллионы лет тому назад, она прошла все первоначальные стадии своего развития и дошла до современной, на ней образовалась кора, и явилась жизнь. На ней появились множество и множеств разнообразных живых существ, как животные, птицы, ящеры, рыбы насекомые и прочие все они живые существа боролись между собою за существование. Одни в борьбе погибали, другие нараждались и так без конца. В конечном итоге в борьба из всего живого человек победил, достиг господства над всем живым миром, благодаря тому, что у него лучше других живых существ, работал мозг, он лучше других живых существ приспособлен к жизни, благодаря его психологической силе и физической, у него лучших других живых существ приспособилось тело к разнообразию природы. Он изобретал оружие и с этим побеждал. Как Вам известно земля окружена атмосферой, служит нам средой для жизни подобно воде, как реки, моря, океаны и прочие, которые служат средой для жизни в воде хищных живых существ. Так вот товарищи атмосфера содержит в себе огромную тайну, которая непостижимо единицам, которую человек неимеющий связи с господами незнает, только обманутые люди, которые служат якобы пролетарскому государству знакомы с этой тайной, но неполностью. Дело такое, существуют мысль на расстоянии существует на весь мир с любой точки и части земли и из Европы и из Америки, Африки, Азии, Антарктиды, я или вы, а также любой из нас могут разгаваривать легко мыслями подобно тому, как бы мы говорили с Вами гортанью в комнате. Но господа нам не дают понять, такого великого свойства Вселенной, они через печать отвернули наше сознание от этого свойства Вселенной, столкнули нас на радио, телефон, телеграф, создали в наших головах через печать фантазию о атмосфере, ограничили наше сознание, наше понятие о жизни, во имя своей личной жизни, во имя своих чувств и аппетита, весь аппарат работников внутренних органов и партийных работников, руководящих обманут ими. Вы все думаете, что служите пролетатрскому государству, а на самом деле нет, вы служите тем же господам, но они обманули Вас, они ввели Вас в роль борьбы еще до 1917 года, наградили Вас чином и вы вполне спокойны. Их тайну о том, что существует мысль на расстоянии, вы знаете может быть неполностью, они стали Ваше сознание на аппараты, радио, телефон, телеграф от широкого свойства Вселенной и легко управляют ими. Ведь начальников не много, а подчиненных больше, а посему они легко справляются со своими делами, они выпустят директиву, приказ, а вы провертывайте и низа жадно хватают и таким образом входят в подчинение единым господам. Ведь аппарат государственной системы по Конституции построен так — высшая власть Верхового Совета дальше ему подчинен его Призидиум, ему подчинены союзные республики и нац. Республики, их Верховные советы с их руководителями, им подчинены Края, области, им подчинены наконец, районы и села.

«Мысль на расстоянии существует на весь мир с любой точки и части земли и из Европы и из Америки, Африки, Азии, Антарктиды, Я или Вы, а также любой из нас могут разговаривать легко мыслями подобно тому, как бы мы говорили с Вами гортанью в комнате» © ГАРФ

Если вы получите директиву, кто ее выпустил. Ее выпустили высшие органы Советской власти. А кто там. Там господа. Они начиная еще со времен Пугачева постепенно вводили народ в роль борьбы, первым моментом борьбы за свободу было восстание Разина, Пугачева в дальнейшем 1800–1825 гг. восстание декабристов, в 1835–1860 гг. госпада дали в историю большевизма публицистов, народников. С 1860 г., в связи с развитием техники госпада увеличили фабрики и заводы и пролетариат. Постепенно они время от времени организовали стачки, забостовки, руководили мыслями их руководителями потом расстреливали их и пролетариат во имя того, что им надо было ввести весь народ в роль борьбы, чтобы в дальнейшем сделать переворот под предлогом победы народа, а самим скрыться с глаз народных масс от этих преследований, скрыть свое господство и свои дела не считаясь ни с чем и со своим прошлым, они через наговор на себя ушли с глаз народных масс и из господ превратились при советской власти в его правительство, создали для нас вождей, которыми они же руководили и руководят и им же вручили всю власть всего союза, установили единую систему подчинения в городе и в деревне. С 60-х годов после публицистов-народников господа родили партию большевиков. Как это было сделано. А вот как. Как я уже сказал, что историю на земле и в капиталистических странах и у нас в союзе и вообще на земле творят господа, а не сама история идет стихийно, как это сказано вообще в литературе и политической и публицистической и газетах. Партию дали они, они сами завели ее вождей — руководители сами же ими руководили, они сами … они натравливали на себя народ и в 1917 году они его подняли весь против себя с целью, чтоб он был весь в роли борьбы против господ. Должен тут же я вам и сказать как господа творят историю, дело в следующем: они господа, они едины на всей землей, их единный круг объединены самые крупные владельцы фабрик и заводов. Они считают всю вселенную своей и всю живую жизнь на ней. Между собою они не воюют, а в народе свою оперативную работу для сохранения своего господства ведут так: они разбили весь народ у нас в Союзе на красных и белых, их травят между собою, белых их надо было убить в 1917 году, а почему. Вот почему. Прежде всего, что из себя представляют белые, а вот что: поскольку до 1917 года было много стачек, революционных движений и войн. Старые генералы, полковники и прочий командный состав и солдаты — все участвовали в этих делах, многие из них расстреливали народ еще в 1905 году и прочие стачки и выступления из рабочего класса, так вот господа боялись их, что они могут догадаться про дела господ, что они очень много убивают народу. Так господа взяли организовали красных, стравили их в 1917 году с целью, чтоб они друг друга убивали, с этого вот и началась история красных и белых. И так вот теперь понятно, что белые это люди, не имеющие к господам никакого отношения. Эти люди все наемные, которые только служили господам, которые только защищали их господство. Выходцы они, вот кто. Начальствующий состав был из старой интеллигенции, но не имеющие никакого отношения к господам, поскольку земля велика, на ней развивалась промышленность, но и разумеется рос и рабочий класс и интеллигенция. Интеллигенция росла почему, потому, что сами господа одни не справлялись с работой, им нужна была помощь, ну и конечно они брали из народа в интеллигенцию, им они давали некоторые преимущества, возводили их сынков в армейские чины и они им служили. А солдаты, солдаты, кто — просто народ, некоторые может быть господами, для того, чтобы всколыхнуть нервы народа от голода и холода, чтобы он еще сильнее обрушился на самодержавие и пошел бы за большевиком, пошел бы за красными. И так, что же получилось тех белых, которых господа решили убить, они им в 1917 году в феврале месяце сдали власть, сдали им все архивные документы, которые совершенно стали не нужны господам, которые господа уже аннулировали, это те выходцы из интеллигенции, которых я и упоминал выше. Это были командный состав, которые не имели отношения к господам. Господа сдали им власть и весь архив под предлогом, как будто они сами отвоевали ее и организовали и власть стала в руках временного правительства. Они, господа, сдали им власть и назвали их временным правительством, а вот почему, потому что февральская революция 1917 года была основной революцией. К намеченной цели господ сделать переворот, а временным правительством они назвались потому, что власть у них должна находиться временно: с февраля м-ца по октябрь 1917-го. А что было дальше с временным правительством, а вот что: голод, разруха все росли, сильно страдал народ от тяжелых условий жизни, через большевистские газеты и выступления ораторов господа все время натравливали народ на временное правительство и наконец в октябре 24 числа были В.И. Лениным произнесены такие слова: 24-го рано, 26-го поздно, 25-го берем власть. К этому времени народ и большевики были господами в основном подготовлены. 25-го числа по декрету Ленина, большевики взяли власть в свои руки при вооруженном столкновении с временным правительством. Так образовались белые и красные. Белые это были временное правительство, это были люди уже отслужившие господам, это люди были старые генералы, полковники и пр. Должен здесь заметить еще раз, что эти люди старый командный и рядовой состав, они не имеют никакого отношения к господам они наемные и обманутые были толкнуты господами на такую жалкую участь, что стравленные с красными они должны погибнуть как отслужившие наемные. Что из себя представляют красные. Какую роль они играли и какую роль им надо было доигрывать и какую роль они играют сейчас. Красные, по замыслу господ должны быть победителями. Красные — это люди той же среды, что и белые, есть выходцы из интеллигенции и рабочие и крестьяне, но это люди затравленные господами, подготовленные к столкновению с временным правительством. А почему же белые пошли за царя. Вы меня можете спросить, а вот почему, эти люди прежде всего обманутые господами, ведь господа долгие годы травили руководителей народа, играли у них на нервах, чтобы они были злее, чтобы они были темпераментнее и охотнее вели за собой народ, подготовленный к перевороту. Почему же белые шли за царя, а вот почему, командный состав они считали руководителями армией и полными хозяевами России, а на самом деле, они были примазанными господами к своим обязанностям, они им только служили, были их лакеями, а господам в армии, одни занимали наивысшие министерские чины, они объединены в единый круг и больше к себе не принимают, другие в гражданстве имеют лучшие наивысшие должности. И так, первое столкновение большевиков и меньшевиков господа организовали в 1917 году. 25-го октября временное правительство было разогнано и большевики взяли власть в свои руки под руководством ведомых господами вождей. Также осуществилась господами Советская власть. Господа 300 с лишним лет готовили этот переворот, триста лет они вводили народ в роль борьбы за свободу, через печать в тяжелые условия жизни, убийства и расстрелы.

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