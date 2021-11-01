«Пермь-36. Отражение» Сергея Качкина

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30 октября прошел очередной День памяти жертв политических репрессий. К этой дате мы решили повторно показать документальный фильм Сергея Качкина «Пермь-36. Отражение» (2016). Несколько лет назад мы делали на Кольте онлайн-премьеру фильма, к которой по просьбе редакции написал текст Андрей Архангельский.
Три героя этого фильма — бывшие политзаключенные ИТК «Пермь-36» Михаил Мейлах, Сергей Ковалев и Виктор Пестов. Из трех героев фильма к настоящему дню с нами остался один Михаил Мейлах.
Фильм вы сможете посмотреть на Кольте до 7 ноября включительно.
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