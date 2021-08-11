Объявляется конкурс среди молодых авторов «27 сентября 2050 года»

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Совсем недавно в «Новом издательстве» вышла большая книга «Россия-2050. Утопии и прогнозы» под редакцией заместителя главного редактора Кольты Михаила Ратгауза.
В книге, сделанной по инициативе и при поддержке Фонда имени Фридриха Эберта к 30-летию его деятельности в России, большая группа авторов — от философов до комиксистов, от писателей до архитекторов, от социологов до сценаристов — пытается вообразить будущее России через 30 лет.
Более полную информацию о книге вы можете получить вот здесь — и, в частности, прочесть несколько текстов, вошедших в книгу: Михаила Маяцкого, Екатерины Шульман и Марка Галеотти.
В связи с выходом книги Фонд имени Фридриха Эберта при поддержке Кольты объявляет конкурс «27 сентября 2050 года».
Это конкурс среди молодых авторов до 35 лет. Важное условие: эти авторы должны быть гражданами России.
Итак: каким вы представляете себе один день из будущего, вашего личного и страны? Как может выглядеть, как вам кажется, 27 сентября 2050 года? В вашей или общей жизни?
Вы можете написать, нарисовать или как-то иначе создать ваш образ будущего страны через 30 лет.
Конкурс проводится в двух номинациях: текстовой и визуальной.
может включать в себя любые законченные текстовые формы, рассчитанные на последующую публикацию: это могут быть ваши эссе, аналитика, проза, пьеса, поэзия и т.д.
Формальные требования: текст до 15 000 знаков в формате Word.
может включать в себя любые визуальные формы: графические истории, комиксы, архитектурные проекты, видео, короткометражные фильмы, анимацию, мемы и т.д.
Формальные требования для графических историй и проектов: не более 10 листов в формате pdf или jpeg.
Формальные требования для видео и фильмов: не более 10 минут в форматах avi, mkv, mov.
Напоминаем: вы можете принять участие в этом конкурсе, если вам не больше 35 лет и вы являетесь гражданином или гражданкой Российской Федерации.
Для этого отправьте ваши работы строго до полуночи 20 сентября 2021 года на адрес crowd@colta.ru вместе с анкетой, которую вы можете скопировать здесь или скачать здесь.
Не забудьте указать в теме письма «27 сентября 2050 года. Конкурс».
Лучшие работы в каждой номинации будут награждены денежными призами и публикацией на COLTA.RU.
ПЕРВЫЙ ПРИЗ В ТЕКСТОВОЙ НОМИНАЦИИ: 30 000 рублей
ПЕРВЫЙ ПРИЗ В ВИЗУАЛЬНОЙ НОМИНАЦИИ: 30 000 рублей
ВТОРОЙ ПРИЗ В ТЕКСТОВОЙ НОМИНАЦИИ: 15 000 рублей
ВТОРОЙ ПРИЗ В ВИЗУАЛЬНОЙ НОМИНАЦИИ: 15 000 рублей
Кроме того, лучшие работы конкурса будут представлены на закрытой презентации книги «Россия-2050» 27 сентября 2021 года в Москве.
АНКЕТА конкурса «27 сентября 2050 года» — СКАЧАТЬ
АНКЕТА конкурса «27 сентября 2050 года» — СКОПИРОВАТЬ
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