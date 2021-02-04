Открытое письмо представителей культуры, образования и науки о поправках к Закону об образовании

В ноябре прошлого года в Госдуму был внесен, а в декабре в первом чтении принят законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон “Об образовании в Российской Федерации”», который предполагает жесткое регулирование просветительской деятельности в стране, согласование с Минпросвещения и Минобрнауки, в частности, приглашения иностранных экспертов, контроль за содержательной частью образовательных проектов.

В связи с этим были опубликованы несколько петиций, протестующих против принятия законопроекта. Например, под петицией на Change.оrg на сегодняшний день подписалось около 190 000 человек.

Кольта публикует новое Открытое письмо от представителей сферы культуры, образования и науки России с требованием отклонить законопроект. Под письмом стоят более 650 подписей. Вы можете его также подписать вот в этом документе.

Второе чтение Законопроекта состоится в феврале 2021 года.





ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

Президенту Российской Федерации В.В. Путину

Председателю Правительства Российской Федерации М.В. Мишустину

Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации В.В. Володину

Сенаторам Российской Федерации:

А.А. Климову

Е.В. Афанасьевой

А.В. Вайнбергу

Л.Н. Глебовой

О.В. Мельниченко

Депутатам Государственной Думы:

В.И. Пискареву

А.Г. Альшевских

Н.И. Рыжаку

А.К. Исаеву

Р.Д. Курбанову

И.В. Белых

Н.В. Поклонской

Д.И. Савельеву

А.В. Чепу

А.Л. Шхагошеву

Е.А. Ямпольской

В.В. Бортко

С.М. Боярскому

О.М. Казаковой

Е.Г. Драпенко

А.М. Шолохову

О.Л. Лаврову

С.А. Шаргунову

О.М. Германовой

В.Ю. Максимову

Н.Н. Пилюс

С.Б. Савченко

Министру культуры Российской Федерации О.Б. Любимовой

Первому заместителю Министра культуры Российской Федерации С.Г. Обрывалину





Мы, подписавшиеся ниже, — представители сферы культуры, образования и науки России, осуществляющие просветительскую деятельность на территории нашей страны, а также неравнодушные граждане Российской Федерации, обеспокоенные будущим нашей культуры, образования и науки. Обращаемся к Вам в связи с принятым Государственной Думой в первом чтении законопроектом № 1057895-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (в части введения просветительской деятельности) (далее — Законопроект). Если данный Законопроект будет принят, это, на наш взгляд, создаст предпосылки для репрессивного и цензурирующего регулирования. В текущем виде из-за расплывчатости формулировок и непроработанности он ставит под угрозу конституционные права граждан России и развитие сфер образования и культуры нашей страны.

В Пояснительной записке сказано: «Представленный проект федерального закона направлен на совершенствование правового регулирования образовательной деятельности в Российской Федерации», а «принятие законопроекта [...] способствовало бы созданию дополнительных условий для развития культуры человека, социализации личности, мотивации ее на формирование активной гражданской позиции». Однако отсутствует подробный сравнительный анализ рисков и выгод, обосновывающий достижение заявленной, а не противоположной цели.

Вместе с тем перечень подзаконных нормативных актов, подлежащих дальнейшему изданию, а также само содержание Законопроекта вызывают в профессиональной среде небезосновательные опасения, что при его принятии в дальнейшем будут созданы административные барьеры для ведения просветительской деятельности, ущемляющие конституционные права и свободы, включая:

● право на образование (ст. 43 п. 1 Конституции Российской Федерации: «Каждый имеет право на образование»);

● право на поиск, получение, передачу, производство и распространение информации (ст. 29 п. 4 Конституции Российской Федерации: «Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом»);

● свободу литературного, художественного, научного, технического и других видов творчества, преподавания (ст. 44 п. 1 Конституции Российской Федерации: «Каждому гарантируется свобода литературного, художественного, научного, технического и других видов творчества, преподавания»).

Законопроект носит исключительно ограничительный характер

Согласно ст. 43 п. 5 Конституции Российской Федерации, «Российская Федерация устанавливает федеральные государственные образовательные стандарты, поддерживает различные формы образования и самообразования», однако Законопроект в текущей редакции и, как следует ожидать из публичных заявлений, принимаемые в его исполнение подзаконные нормативные акты направлены не на поддержку, а на ограничение просветительской деятельности как на базе федеральных культурных и образовательных организаций, так и независимых площадок, частных и низовых инициатив энтузиастов.

В тексте Законопроекта под просветительской деятельностью понимается «осуществляемая вне рамок образовательных программ деятельность, направленная на распространение знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта и компетенции в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов, и затрагивающая отношения, регулируемые настоящим Федеральным законом и иными законодательными актами Российской Федерации». Расплывчатость формулировки позволяет относить к просветительской деятельности любую общественную деятельность, в процессе которой распространяются знания и компетенции. Из чего можно сделать вывод, что под определение просветительской деятельности могут попадать не только отдельные лекции и мастер-классы на базе лицензируемых образовательных учреждений, но и выставки, фестивали, конференции, деятельность популяризаторов науки и искусства, а также открытые блоги и влоги и многое другое.

Законопроект вводит дублирующее регулирование, создает предпосылки для цензурирования просветительской деятельности

Законопроект запрещает разжигание социальной, расовой, национальной или религиозной розни, побуждение к действиям, противоречащим Конституции Российской Федерации. Вместе с тем распространение информации с указанными целями уже запрещено действующим законодательством Российской Федерации, нормы которого применимы и к просветительской деятельности (ст. 10 ФЗ «Об информации [...]», ст. 13 ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», соответствующие составы Кодекса об административных правонарушениях и Уголовного кодекса).

На данный момент контроль осуществляется в корректирующей форме (ex post). Существуют опасения, что подзаконными актами может быть введено предупреждающее (ex ante) регулирование, требующее согласования просветительских материалов до их публикации, что ограничит свободу мнений, а также существенно усложнит ведение такой деятельности для законопослушных просветителей, но никак не повлияет на деятельность запрещенных экстремистских организаций.

Законопроект носит изоляционистский характер

Законопроектом предлагается обязать образовательные организации получать согласование органов исполнительной власти на заключение абсолютно всех договоров по вопросам образования с иностранными организациями и гражданами. Данная норма охватывает не только расходные договоры государственных образовательных учреждений (к которым применимо законодательство о госзакупках), но и иные, в том числе безвозмездные соглашения о сотрудничестве, которые в большом объеме заключаются любым крупным образовательным учреждением, а также договоры негосударственных образовательных организаций.

Введение дополнительных ограничений и контроля за осуществлением международного обмена и привлечением иностранных граждан образовательными организациями неизбежно повлечет за собой дополнительную бюрократическую нагрузку, которую не смогут взять на себя большинство некоммерческих независимых организаций за неимением необходимых ресурсов. В результате чего международные обмены оказываются под угрозой значительного сокращения, что приведет к стагнации сфер культуры и науки в России: развитие этих сфер деятельности невозможно без постоянного обмена опытом и идеями с коллегами из других стран. Отсутствие возможности на постоянной основе выстраивать устойчивые связи с международным профессиональным сообществом неминуемо приведет к отставанию развития культуры, науки и образования в нашей стране.

Просветительская деятельность совершается не только крупными государственными учреждениями, но и часто независимыми некоммерческими организациями, а также инициативными группами граждан, которые с трудом находят минимальные ресурсы на привлечение иностранных коллег и реализацию международных проектов. В связи с этим внесение требований к получению дополнительных разрешений на привлечение иностранных граждан к просветительским проектам сделает невозможным реализацию низовых и некоммерческих инициатив. Кроме этого, как следствие, граждане России, в том числе незащищенные слои населения, лишатся возможности получать знания от высококвалифицированных специалистов на регулярной, часто безвозмездной, основе.

Законопроект бесконтрольно делегирует регулирование Правительству

Законопроект, принятый Государственной Думой в первом чтении, носит предельно расплывчатый характер: в нем не обозначены процедуры и границы контроля за просветительской деятельностью, не ограничены субъекты регулирования, не определены виды международного сотрудничества, требующие получения заключений образовательными организациями. Фактически Государственной Думой (органом представительной власти) определение политики в области просветительской деятельности делегировано Правительству Российской Федерации (органу исполнительной власти) в полном объеме и без установления каких-либо критериев и ограничений. Это позволяет, при принятии подзаконных актов, интерпретировать волю законодателя крайне широко, в самых различных направлениях. Неопределенность формулировок, так же, как и делегирование дальнейшего нормотворчества Правительству Российской Федерации, вызывает опасения в профессиональной среде, что регулирование будет носить репрессивный и цензурирующий характер и значительно усложнит осуществление просветительской деятельности.

Любой контроль и введение ограничений для осуществления просветительской деятельности по предельно расплывчатым причинам, допускающим разночтения «на местах», противоречит конституционным правам и свободам граждан России. В связи с этим мы, представители сферы культуры, образования и науки России, осуществляющие просветительскую деятельность на территории нашей страны, требуем отклонить законопроект № 1057895-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (в части введения просветительской деятельности), так как его принятие, на наш взгляд, может создать предпосылки для репрессивного и цензурирующего регулирования из-за расплывчатости формулировок и непроработанности.





Под письмом стоят более 650 подписей. Вы можете его также подписать вот в этом документе.

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