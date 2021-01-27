Открытые письма детей — актеров театра Юлии Цветковой «Мерак» и их родителей

Молодежный театр «Мерак», который организовала художница и режиссер Юлия Цветкова в Комсомольске-на-Амуре, подвергался многочисленным репрессиям со стороны властей за спектакль «Голубые и розовые». Дети — актеры театра пережили тяжелый опыт допросов и буллинга, театр фактически уничтожен. Подробнее о том, как была организована кампания против театра, вы можете прочитать вот здесь.

COLTA.RU публикует сегодня два открытых письма, которые написали бывшие актеры театра и их родители. Почему под ними нет конкретных фамилий, объясняет Анна Ходырева, мать Юлии Цветковой и руководитель театральной студии, при которой был организован «Мерак».

Открытое письмо-обращение актеров и актрис молодежного активистского театра-балагана «Мерак» к полиции, администрации и отделу культуры города Комсомольска-на-Амуре

В этом письме мы хотим объяснить правоохранительным органам, администрации и отделу культуры города Комсомольска-на-Амуре, что такое театр как одна из форм искусства, чем был театр «Мерак» и почему мы, его актеры и актрисы, просим принести нам публичные извинения за разрушение нашего театра, который мы создали сами, без поддержки государства.

Театр — очень сильный механизм для продвижения идей в мир, потому что он работает без рамок, он нацелен на широкую аудиторию. В театре люди узнают что-то новое. Устройство театра — сложное. Понять это можно, играя в нем. Сила театра в том, что все в этом месте могут быть разными и равными. В театре люди объединяются, чтобы донести мысль до публики, при этом все актеры и актрисы выражают ее по-своему.

Театр — это место для обсуждения актуальных тем и создания спектакля/перформанса на эти темы. Поэтому театр должен быть безопасным пространством, где каждый человек чувствует себя творчески комфортно. В театре людей не осуждают, пытаются понять и принимают такими, какие они есть.

В театре «Мерак» мы поднимали актуальные для нас и для всего мира темы. Мы говорили про буллинг, культуру агрессии и насилия, неравенство, гендерные стереотипы и т.д. Это проблемы, с которыми мы сталкиваемся каждый день и хотим их решить.

В нашей стране жесткая цензура. Но в нашем театре мы показывали, что нет таких тем, на которые нельзя говорить с детьми до 18 лет. Детям нужны вопросы, которые их будут волновать, сподвигать их на обдумывание и изучение. Только гласность приводит к решению проблем.

Наш театр с самого начала был местом нестандартного мышления, где все могли свободно выражать свои мысли. Мы коллективно создавали спектакли. Режиссер в «Мераке» разговаривает с актерами и актрисами, дает импульсы и больше даже советует, чем руководит.

К сожалению, отдел культуры по делам молодежи, полиция и ФСБ увидели угрозу в созданном нами спектакле «Голубые и розовые» и стали приплетать к нему темы, которых в нем не было. Мы связываем такие действия с низким уровнем толерантности не только в нашем городе, но и во всей стране, а также с тем, что правоохранительные органы даже не посмотрели «Голубых и розовых».

Наш спектакль и показ на фестивале «Цвет шафрана» отменили из-за сочетания цветов. Голубой и розовый ассоциируются в полиции Комсомольска-на-Амуре с чем-то нехорошим. Из-за этого нас допрашивали, вызывали в администрацию, нам задавали странные и глупые вопросы, наши ответы были неважны. Мы видим в этом нарушение нашего конституционного права на защиту достоинства личности (статья 21 Конституции РФ).

На наших глазах все рушилось. Поэтому некоторые из нас ушли из «Мерака». Мы пережили «качания» в нашей команде, а также травлю и кибербуллинг, от которых органы власти нас не защитили. Но эта история сплотила нас и сделала сильнее.

Мы не отказываемся от нашей гражданской позиции и видим в действиях администрации и полиции города страх перед чем-то новым и непонятным, перед тем, что противоречит их взглядам и моральным принципам, которые для них уже устоялись.

Мы знаем, что в нашей стране устарелая система образования. Она основана на патриархальной мысли и на гендерном неравенстве. Но молодежный активистский театр «Мерак» был для нас прогрессивным местом. Наши постановки были посвящены в том числе системе образования в России («Сказки сказочные — сказки реальные»). Мы критически относимся к романтизации войны и культуре насилия, к чрезмерной цензуре детского и молодежного творчества. Мы многого добились за год существования театра, выступали на площадках Драматического театра и театра «КнАМ». Мы участвовали в создании культуры Комсомольска-на-Амуре.

Мы разочарованы в отделе культуры Хабаровского края, который нас не поддержал, а наоборот, пытался пресечь самовыражение в искусстве на примере театра «Мерак».

Мы просим администрацию и отдел культуры города Комсомольска-на-Амуре, сотрудников полиции принести публичные извинения нам, актерам и актрисам театра «Мерак», за неправильное понимание и обесценивание нашего спектакля «Голубые и розовые». В течение 2019 и 2020 годов происходили события, которые мы считаем неприемлемыми и противоречащими Конвенции о правах ребенка. Во время допросов на нас оказывалось давление, с нашей работой не ознакомились. По отношению к нам были совершены действия, которые нарушают наши права, сформулированные в следующих ее статьях:

1) защита ребенка от всех форм дискриминации на основе выражаемых взглядов и деятельности (статья 2);

2) право свободно выражать свои взгляды по вопросам, которые нас затрагивают (статья 12.1), в форме спектакля (статья 13.1).;

3) право на мирные встречи (статья 15.1);

4) право на образование и развитие личности и ее свобод, а также подготовку к сознательной жизни в условиях равноправия и уважения (статья 29.1a, b, d, e);

5) право на участие в культурной жизни (статья 31.1 и 2).

Мы верим, что в администрации, полиции, отделе культуры Комсомольска-на-Амуре есть сотрудники и сотрудницы, способные принести нам извинения — для того, чтобы после нашего случая уже существующие и возникающие свободные молодежные театры не теряли уверенности в себе и не боялись создавать искусство, в котором нуждается наша страна.

В будущем мы призываем правоохранительные органы РФ c чуткостью относиться к молодежным театрам и не нарушать Конвенцию о правах ребенка и Конституцию РФ, уметь приносить извинения за сделанные в работе ошибки.

С уважением,

актеры и актрисы молодежного активистского театра-балагана «Мерак»





Открытое письмо-обращение родителей актеров молодежного активистского театра-балагана «Мерак» к полиции и администрации г. Комсомольска-на-Амуре

Студия Анны Ходыревой и основанный ее дочерью Юлией Цветковой молодежный активистский театр-балаган «Мерак» — это уникальная часть культуры Комсомольска-на-Амуре. Мы возмущены, что отдел культуры не выступил в защиту «Мерака». Мы возмущены, что полиция и администрация города способствовали травле и кибербуллингу наших детей и лучших педагогов города. Мы возмущены, что полиция и администрация города противостояли дельнейшей работе театра.

Активистский театр нужен Комсомольску-на-Амуре, чтобы поднимать остросоциальные темы. Театр «Мерак», в котором наши дети не просто играли, а сами развивали волнующие их темы так, как они их чувствовали, — это современный театр. В своих спектаклях наши дети, актеры «Мерака», поднимали вопросы гендерного неравенства (спектакль «Голубые и розовые»), были заняты проблемами в системе образования и воспитания («Сказки сказочные — сказки реальные»), делали постановки на антивоенные темы, выступали против насилия («Благослови Господа и амуницию его»).

К сожалению, активистское творчество наших детей преследуется и подвергается жесткой цензуре в нашем городе. Неверно был интерпретирован и спектакль «Голубые и розовые». Мы, родители и одновременно зрители, хотим объяснить, о чем была эта постановка. Она о ценности любого человека вне зависимости от его пола, убеждений, возраста и т.д. Это спектакль о жизни, которую видят наши дети в школах, детских садах, дома и на улице. Мы не понимаем, что запретного и не соответствующего возрасту наших детей нашли в спектакле администрация и полиция.

Произошедшее с нашими детьми заставляет нас сильно беспокоиться за то, как полиция и администрация Комсомольска-на-Амуре относятся к их праву на образование и на доступ к культуре (см. статьи 28–31 Конвенции о правах ребенка). «Мерак» был для наших детей частью их творческого и гражданского образования так же, как школа или детский сад. Это было место для их личностного развития, где они учились принятию, уважению к правам и свободам человека. Занимаясь театром, они готовились к сознательной жизни в свободном обществе с такими важными ценностями, как терпимость, взаимоуважение, гендерное равноправие и забота друг о друге.

Мы считаем, что это право (см. статью 29а, b, d, e Конвенции о правах ребенка) было у них отнято, когда театр «Мерак» под давлением полиции, администрации и отдела культуры по делам молодежи Комсомольска-на-Амуре вынужден был закрыться. Было не учтено право детей на свободное выражение своего мнения в форме произведений искусства (статья 13 пункт 1 Конвенции о правах ребенка).

Мы также возмущены, что отдел культуры и администрация города не отреагировали на официальное письмо от Ассоциации театральных критиков России, где говорится, что театральная работа Юлии Цветковой и актеров «Мерака» обладает художественной, просветительской и социальной значимостью.

Мы, родители актеров молодежного активистского театра-балагана «Мерак», просим сотрудников полиции и ФСБ, проводивших допросы наших детей без предварительного разъяснения их процессуальных прав (статья 191 пункт 2 УПК РФ) и без применения видеозаписи в ходе следственных следствий (статья 191 пункт 5 УПК РФ), администрацию и отдел культуры по делам молодежи принести публичные извинения актерам «Мерака», их родителям, режиссеру театра Юлии Цветковой, администратору Анне Ходыревой за неверную интерпретацию спектакля и за то, что они тем самым способствовали травле наших детей в городе и в интернет-пространстве, за давление, оказываемое на детей во время допроса, психологическое насилие и умаление их личностей (статья 21 Конституции РФ).

Здесь должны были бы стоять наши имена, но мы не можем их указать, потому что мы пишем это письмо в экстремальных условиях.

Обращение подписали 12 семей.





Анна Ходырева, руководитель театральной студии, при которой работал «Мерак», мать Юлии Цветковой

Когда Ассоциация театральных критиков назвала Юлю Цветкову «человеком года», мы с родителями и детьми решили, что теперь мы можем попросить извинений хотя бы перед детьми за все слезы и страхи, которые они пережили. Письма нам помогла собрать Кира Шмырева. За каждой фразой этих писем стоят конкретные люди, доказательства у нас есть.

Почему эти письма не подписаны? Потому что дети до сих пор находятся под пристальным вниманием полиции, и этому тоже есть доказательства. Вот как родители ответили нам на вопрос, почему они не ставят свои подписи публично. Я могу сказать, что до сих пор каждый из них находится в опасности:

«Властные структуры запретили мне давать интервью, “иначе мне будет плохо”».

«Я работаю в бюджетном учреждении и опасаюсь нападок со стороны администрации города».

«Моего ребенка и всю нашу семью травили и угрожали нашей безопасности. Мы боимся до сих пор».

«Моего ребенка допрашивали без моего присутствия. Мы боимся, что нас снова начнут допрашивать».

«Трое взрослых, психолог и двое полицейских, давили на моего ребенка. Я боюсь за его психическое здоровье».

«Нам звонили домой из ФСБ каждые полчаса и проверяли, не пошел ли наш сын в театр. Я боюсь до сих пор за своего ребенка каждый день».

«Силовики приходили в школу моего ребенка. Нам не у кого в этом городе просить защиты».

«Я боюсь, что мой ребенок не сможет поступить в тот вуз, куда он хочет, а хочет он быть полицейским».

«Мой ребенок опасается, что у меня могут быть неприятности на работе».

«Я боюсь потерять работу».

«Я боюсь, что мой муж может потерять работу».

«Я знаю, что одному папе из-за истории с театром пришлось уволиться с работы, и я боюсь потерять свою».

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