Холокост как проверочное слово

Facebook вводит запрет на публикации, отрицающие или искажающие Холокост. Это заявление руководства крупнейшей социальной сети — хорошая для нас новость.

Плохо то, что причиной этого запрета, по объяснению самой компании Facebook, стали рост антисемитских настроений в мире и распространение их через социальные сети, а также отсутствие знаний о Холокосте у основной массы пользователей. По данным опросов, проведенных компанией, каждый четвертый американец в возрасте от 18 до 39 лет считает Холокост выдумкой или преувеличением.

В течение ряда лет Facebook, оказывается, изучал в контакте с крупнейшими еврейскими организациями, как проявляются и выражаются в соцсетях национальная ненависть и антисемитизм, и на основе их материалов и рекомендаций пришел к необходимости принятия срочных мер.

Одна из этих организаций — Всемирный еврейский конгресс, где я имею честь быть вице-президентом и членом управляющего комитета, а Российский еврейский конгресс входит в ВЕК ассоциативным членом. Так что можно предположить, что на решение Facebook повлияли и данные наших исследований. Много лет РЕК совместно с центром «Сова» ведет ежедневный мониторинг антисемитских происшествий в России, а «Левада-центр» по заказу РЕКа регулярно готовит масштабные социологические исследования уровня антисемитизма и ксенофобии в нашей стране. Кроме того, каждые два года мы проводим Московскую международную конференцию «Защитим будущее». Первая наша конференция в 2016 году была посвящена противодействию антисемитизму. На второй мы расширили рамку и посвятили ее противодействию антисемитизму, ксенофобии и расизму. Планируя следующую, мы поставили борьбу с ксенофобией на первое место. Теперь, когда эпидемиологическая ситуация нам позволит, мы проведем III Московскую международную конференцию по противодействию ксенофобии, антисемитизму и расизму.

И мы, и другие эксперты уже в течение ряда лет фиксируем то, на что сейчас отреагировал и Facebook: антисемитизм в мире растет. И что еще отмечают исследователи и фиксируют в итоговых документах Московской международной конференции: основным каналом формирования и распространения антисемитских настроений, мифов, стереотипов и подстрекательских материалов являются социальные сети. Это канал высокой эффективности, практически безграничной доступности и почти абсолютно неконтролируемый.

Думаю, как раз указанные два фактора — рост антисемитизма в мире и роль в этом социальных сетей — подвигли Facebook на предпринятый шаг.

Евреи — отнюдь не единственная и далеко не первая группа, которую взялся защищать Facebook своим контентным фильтром. Крупнейшую социальную сеть давно уже обвиняют в цензуре (особенно тяжкий грех в интернет-сообществе), ханжестве и пуританизме, навязчивом контроле за содержанием, что воспринимается как вмешательство в частную жизнь пользователей и ограничение их свободы высказывания.

То, что после многих введенных ею запретов компания Facebook добавляет еще один, который явно вызовет новую волну обвинений в предвзятости, говорит лишь о том, что эксперты и аналитики Facebook признали положение в мире с антисемитизмом настолько опасным, что не вмешиваться уже нельзя. Вот именно это положение и должно беспокоить всех нас.

Хорошо, что этот запрет наконец введен. Потому что, если он сработает и окажется эффективным (в чем я, кстати, не совсем уверен — слишком много сложностей не только в выработке критериев и алгоритмов, но и в их применении), это действительно снизит распространение антисемитизма через самый виральный источник.

В Facebook работают реалисты. Они не поставили перед собой цель вычистить из контента антисемитизм — это слишком сложная задача. Они определили то звено, которое можно считать ключевым (или характерным) и вытащить которое им по силам или кажется посильным.

Почему таким звеном является Холокост? Потому что это слишком очевидное зло, слишком страшная трагедия, строго установленный исторический факт. Самое понятное и простое для восприятия — несмотря на содержащийся в нем ужас и даже благодаря ему.

Потому отрицание его, преуменьшение его, оправдание его, глумление над ним — явный, очевидный, подлежащий пресечению антисемитизм.

Это можно лишь приветствовать. Дело в том, что универсальная и самая распространенная почва для антисемитизма — невежество, существующие или насаждаемые стереотипы. Чем больше будут люди знать о Холокосте — правды, а не мифов! — тем меньше они будут подвержены антисемитизму.

Не случайно одним из побудительных мотивов для введения запрета, по словам самой администрации Facebook, стало уже упомянутое исследование, согласно которому четверть взрослых молодых американцев вообще не знает о Холокосте или имеет о нем искаженную информацию. Сначала пусть узнают и будут избавлены от дезинформации хотя бы о Холокосте — потом это неизбежно отразится на восприимчивости к антисемитизму в целом.

В России (и в целом бывшем СССР) информированность населения, особенно молодежи, о самой страшной трагедии ХХ века ничуть не лучше. Об этом стали говорить лишь три десятка лет назад. При советской власти Холокост был запретной темой. Запрещали даже ставить памятники погибшим (даже на свои деньги), а когда удавалось все же установить монумент на месте массовой казни, запрещали указывать — кому. В моем родном местечке, где были расстреляны многие члены маминой семьи, с трудом возвели памятник уже в 1960-х, но и его не позволили увенчать шестиконечной звездой, как принято на еврейских надгробиях, не разрешили написать, что это — убитым евреям: только «советским гражданам» и пятиконечная звездочка, как у всех.

Первое, чем я занялся, придя в РЕК, — поиск мест расстрелов, установка на них мемориалов, восстановление существовавших. Этот проект «Вернуть достоинство» мы продолжаем до сих пор — открыли десятки мемориалов, и еще больше предстоит. В большинстве этих мест уже нет или почти нет евреев. Ставим памятники павшим, чтобы знали и живые.

Несколько лет назад РЕК участвовал в создании фильма «Холокост — клей для обоев?». Двух девушек-близняшек из российской глубинки, так ответивших на вопрос викторины «Что такое Холокост?», режиссер Мумин Шакиров повез в Освенцим — и снял то потрясение, которое они там испытали. Кто знает — антисемитом не будет. Но знать надо правду.

Будем надеяться, что новый цензурный запрет Facebook — это благое дело не только в борьбе с отрицанием Холокоста и не только в борьбе с антисемитизмом. Это и серьезный шаг в борьбе с ксенофобией.

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