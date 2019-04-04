Кибербуллинг: ищем героев для дока

Кибербуллинг стал практически повседневным опытом. Из явления маргинального и сравнительно безобидного он превратился в силу, которая может сломать судьбы людей — и подростков, и взрослых. Через это проходят многие, но часто молчат о своем опыте. Это неправильно. Нам нужно больше знать об этом и понимать, как с этим бороться.

В рамках совместного проекта «The Earth Is Flat — Как читать медиа?» Гете-институт в Москве и COLTA.RU ищут героев для съемки документального YouTube-проекта о кибербуллинге.

Мы разыскиваем людей, которые прошли через кибербуллинг в любой роли. Если вы были жертвой кибербуллинга или были агрессором, но сейчас способны переоценить свои действия, если на ваших глазах разворачивалась кибертравля близких вам людей и вы были свидетелями того, как это происходило, — пожалуйста, напишите нам.

Мы хотим снять документальный YouTube-сериал, в котором расскажем о кибербуллинге из разных перспектив. Мы разберем механизм, по которому работает любая травля в сети. Но для этого нам нужны ваши истории. Нас интересуют все возрасты — от школьников до взрослых.

Если вы готовы рассказать о своем опыте и сняться в этом документальном проекте, присылайте ваши истории участнику нашей команды Александре Романцовой по адресу romantsova.alexandra@gmail.com.

В теме письма укажите, пожалуйста: «YouTube-сериал о кибербуллинге».

Ждем ваших писем!





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