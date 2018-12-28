«Толстая». Премьера новогоднего фильма Бориса Хлебникова

Дорогие читатели и друзья, у нас есть для вас подарок к приближающемуся празднику двух годов: уходящего 2018-го и наступающего 2019-го.

А именно — ни много ни мало премьера новогоднего короткого метра режиссера Бориса Хлебникова «Толстая».

Сценарий к фильму написала Любовь Мульменко, его снял как оператор Денис Клеблеев, монтировал Иван Лебедев; актеры — Ольга Бешуля, Евгений Сытый, Стася Милославская и Александр Сударев.

Фильм был снят зимой прошлого года для благотворительного аукциона Action! специально в поддержку фонда «Антон тут рядом».

Всех вас — с Новым годом!





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