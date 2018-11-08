Дружественный COLTA.RU швейцарский журнал Reportagen в сотрудничестве с фондом Bern Welcome объявил о первом в истории всемирном конкурсе лонгридов True Story Award. Отправляйте свой текст, опубликованный в 2018 году, на конкурс и получите премию за вашу работу от 3000 до 30 000 швейцарских франков прямо в Берне.

Здесь мы публикуем идеологию, критерии и условия конкурса. Успеха!

Премия

True Story Award — это первая глобальная премия в области журналистики. Ее цель — сделать так, чтобы голоса репортеров были услышаны за пределами стран, где они живут и работают. True Story Award учреждена независимым фондом. Премией будут награждаться репортеры, пишущие на 12 языках. Критерии премии — глубина проведенных расследований, качество журналистской работы и ее общественная значимость. 50 членов жюри из 29 стран выберут 42 лучших текста года, из числа которых будет выбран победитель. Размер первого денежного приза составляет 30 000 швейцарских франков, второго — 20 000 франков, третьего — 10 000 франков. Общий размер призового фонда — 177 000 швейцарских франков.

В конкурсе True Story Award могут принять участие журналисты из любой точки мира, которые работают в жанре текстового репортажа на одном из 12 языков:

Арабский العربية

Китайский 中文

Английский English

Французский Français

Немецкий Deutsch

Хинди हिन्दी

Итальянский Italiano

Японский 日本語

Персидский فارسی

Португальский Português

Русский Русский

Испанский Español

Текст может быть подан на конкурс также в переводе на английский.

True Story Award будет вручаться таким репортажам, которым свойственны: описание реальных событий, углубленное расследование на месте событий, с высшей тщательностью исследованная фактическая основа текста и его лексическое богатство. Литературные эссе, биографии и исторические реконструкции на конкурс приниматься не будут (при этом, разумеется, в репортаже могут присутствовать элементы этих жанров). Объем текста — от 15 000 до 85 000 знаков с пробелами.

Жюри будет оценивать следующие аспекты текста:

— расследование (глубина, затраченное время, обстоятельства, связанные с каждой конкретной страной, где велось расследование);

— качество (мастерство, достоверность, стилистическое совершенство);

— значимость (общественная, политическая и экономическая).

Подача заявок начинается 2 ноября 2018 года и заканчивается 10 января 2019 года. К рассмотрению принимаются тексты, опубликованные онлайн или напечатанные с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года. Это могут быть публикации в ежедневных или еженедельных газетах, журналах или интернет-изданиях. Повторные публикации текстов, книг и рукописей, созданных ранее, на конкурс не принимаются.

Тексты должны быть представлены в электронном виде. К концу февраля 2019 года соответствующее жюри внутри каждого языка/региона отберет по три лучших текста. Всего в конкурсе работают 14 жюри: по одному на каждый из 12 языков и еще два, которые будут рассматривать тексты, переведенные на английский язык.

В состав русского жюри конкурса входят журналисты Максим Кашулинский, Михаил Ратгауз и Юрий Сапрыкин.

Тексты должны быть поданы на конкурс их авторами вот по этой ссылке.

Заявки принимаются до 12:00 (по среднеевропейскому времени) 10 января 2019 года.

Миссия

Первая глобальная журналистская премия призвана вдохновить и поддержать журналистов во всем мире в их работе. В XXI веке роль журналистики как неотъемлемого критического института демократии подвергается испытаниям: ограничивается свобода прессы, медиа находятся под политическим контролем, экономическим прессингом и разобщены в цифровом пространстве. Часто отсутствие разностороннего и независимого освещения событий в СМИ препятствует формированию свободного критического мнения. Тем более важна — в любом обществе и в любой стране — работа смелых журналистов, журналистов-новаторов. Именно для них создана премия True Story Award.

Главная идея премии — дополнить и расширить преобладающий сегодня западный взгляд на мир, который в Северной Америке и Европе видят не так, как в арабских странах, Африке и Азии. Премия поощряет расширение перспективы за счет взгляда репортеров из разных стран.

True Story Award не имеет ни редакционной, ни экономической, ни идеологической повестки. Она просто надеется найти и наградить первоклассных журналистов.

Призы и церемония вручения премии

В Берн на церемонию вручения True Story Award будут приглашены все 42 репортера, номинированных на премию (организаторы берут на себя оплату перелета, проживания и питания).

Размер призового фонда премии составляет 177 000 швейцарских франков, которые будут распределены следующим образом: каждый из 42 номинантов получит по 3000 швейцарских франков на самой церемонии вручения True Story Award.

Главное жюри конкурса выберет три лучших текста из 42 номинированных. Авторы этих текстов получат следующие денежные вознаграждения:

— 1-я премия: 30 000 швейцарских франков;

— 2-я премия: 20 000 швейцарских франков;

— 3-я премия: 10 000 швейцарских франков.

Церемония станет частью фестиваля, посвященного премии, и состоится 31 августа 2019 года в Бернском театре.

Во время трехдневного фестиваля журналисты расскажут о своей работе: состоится около 50 публичных мероприятий, на которых авторы посвятят слушателей в подробности своих расследований, опишут препятствия и сложности, с которыми сталкиваются, расскажут свои истории и таким образом дадут публике взглянуть на события современности по-новому.

Фонд

Идея и концепция True Story Award принадлежат журналу Reportagen. Церемония вручения премии и фестиваль организуются в тесном сотрудничестве с организацией Bern Welcome. Премия финансируется специально создаваемым фондом True Story Award, который гарантирует проведение премии в последующие годы.