 
22 октября 2018Современная музыкаТесты
19260
Preview_cover_pictureЗнаете ли вы шведский поп? Preview_cover_pictureМузыка = политика Preview_cover_picture9 граммов в сердце Preview_cover_pictureЗнаете ли вы оперы Яначека? Preview_cover_pictureKraftwerk не для роботов Preview_cover_pictureУзнайте великих композиторов в большом кино Preview_cover_pictureЧто вы помните о перестройке и девяностых? Preview_cover_pictureВся правда о «Скорпионах» Preview_cover_pictureСтолько не живут Preview_cover_pictureКто вы в мире Depeche Mode Preview_cover_pictureДругой Цой Preview_cover_picture47 лет с Aerosmith
Смотреть все материалы

Знаете ли вы шведский поп?

1 ноября в Crocus City Hall выступит Per Gessle's Roxette — проект основателя знаменитой поп-группы Roxette Пера Гессле. За последние 50 лет шведская поп-музыка превратилась в мощную и самобытную ветвь мировой — в производстве запоминающихся песен шведов можно смело назвать чемпионами Европы. Проверьте, насколько хорошо вы ее знаете

текст: Егор Антощенко
Комментарии

Новое в разделе «Современная музыка»SpacerСамое читаемое

Сегодня на сайте