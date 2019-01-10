 
10 января 2019Colta SpecialsТесты
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Ленни и Джордж

3 февраля 2019 года в Большом зале консерватории состоится концерт Большого джазового оркестра под управлением Петра Востокова. Программа, озаглавленная «Из Нового Света», играет с понятиями «классика» и «джаз»: это музыка на пересечении ученой «белой» и стихийной «черной» традиций. Перед концертом мы предлагаем вам игру: десять фотовопросов, посвященных двум великим американским композиторам, чьи сочинения — олицетворение идеи classical meets jazz — в том числе прозвучат на концерте. Это Джордж Гершвин и Леонард Бернстайн

текст: Ляля Кандаурова
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