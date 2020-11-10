Ангелы и призраки «Другого пространства»
17 ноября в Московской филармонии открывается «Другое пространство». Крупнейший российский фестиваль современной музыки под руководством Владимира Юровского, в афише которого девять уникальных программ в исполнении шести камерных ансамблей (включая легендарный Ensemble intercontemporain) и трех симфонических оркестров, в этом году кажется действительно выходом в параллельную реальность. Ответив на вопросы теста, вы узнаете, кто из обитателей «Другого пространства» станет для вас лучшим проводником в мире современной музыки
текст: Наталия Сурнина