 
10 ноября 2020Академическая музыкаТесты
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Ангелы и призраки «Другого пространства»

17 ноября в Московской филармонии открывается «Другое пространство». Крупнейший российский фестиваль современной музыки под руководством Владимира Юровского, в афише которого девять уникальных программ в исполнении шести камерных ансамблей (включая легендарный Ensemble intercontemporain) и трех симфонических оркестров, в этом году кажется действительно выходом в параллельную реальность. Ответив на вопросы теста, вы узнаете, кто из обитателей «Другого пространства» станет для вас лучшим проводником в мире современной музыки

текст: Наталия Сурнина
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