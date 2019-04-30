Светлого мая привет

«Мертв для меня» / «Dead to Me»3 мая, Netflix

Сценарист ситкома «2 Broke Girls» Лиз Фельдман придумала «Dead to Me» — черную комедию о двух вдовах, которые подружились назло всем смертям, съехались и теперь пытаются вместе разобраться, что им делать со своими жизнями. Одна вдова ищет водителя, который сбил ее мужа и сбежал с места преступления. Другая вдова, похоже, скрывается от ФБР. Главные роли сыграли Линда Карделлини («Зеленая книга») и Кристина Эпплгейт, дважды номинировавшаяся на «Золотой глобус» за работу в «Samantha Who?» — обаятельной комедии про амнезию. В шоу также занят Эдвард Эснер, лауреат семи (!) премий «Эмми», — он, в частности, озвучивал старика Карла в мультфильме «Вверх». Для первого сезона «Dead to Me» заказано десять серий.