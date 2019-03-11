А теперь — апокалипсис!

«МатьОтецСын» / «MotherFatherSon»1 марта, BBC Two

Лауреат «Золотого глобуса» Ричард Гир впервые за тридцать лет снялся в сериале, да еще и в главной роли. Актер выступил в роли могущественного американского медиамагната, чья империя оказывается под угрозой из-за поведения Кейдена, его сына, руководящего одной из британских газет отца. Кейден, которому трудно справляться с давлением отцовских ожиданий, скатился в уютные объятия беспорядочного секса и тяжелых наркотиков. Вмешаться в ситуацию пытается мать — ее сыграла Хелен Маккрори (Нарцисса из «Гарри Поттера»). Но история быстро перерастает масштабы семейной неурядицы — на кону оказывается будущее всей Великобритании. «MotherFatherSon» придумал Том Роб Смит, британский писатель и сценарист. Он написал мини-сериал «London Spy», драму о геях-шпионах, и второй сезон «American Crime Story», где речь шла про убийство Джанни Версаче. По словам руководства BBC Two, сценарий «MotherFatherSon» настолько силен, что сериал окончательно сделает Смита звездой современного ТВ. Среди продюсеров шоу — Алан Пол, без которого не было бы «The Newsroom». В мини-сериале «MotherFatherSon» восемь эпизодов.