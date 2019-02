Сколько жизней у матрешки?

«Жизни матрешки» / «Russian Doll»1 февраля, Netflix

У Нади выдался непростой день рождения: то ее насмерть сбивает машина, то она падает с лестницы и ломает себе шею. Неизменно одно: после каждой своей смерти Надя открывает глаза и снова оказывается на празднике в свою честь. Если персонаж Билла Мюррея в «Дне сурка» раз за разом переживал командировочный день в захолустном городке, то Надя все время возвращается на крутую вечеринку в Нью-Йорке — с сексом, наркотиками и алкоголем. Многие хотели бы застрять в таком дне на месяц-другой и не задавать лишних вопросов, но героиня сериала «Russian Doll» упрямо хочет узнать, что же с ней происходит: что это — ад, рай или какие-то зловещие инопланетные фокусы? Надю сыграла звезда «Orange Is the New Black» Наташа Лион — она же выступила соавтором шоу вместе с Эми Полер («Parks and Recreation») и Лесли Хэдланд («Холостячки»). Все восемь серий «Russian Doll» вышли сразу — в день премьеры.