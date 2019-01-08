Что смотреть в январе

«Проект “Синяя книга”» / «Project Blue Book»8 января, History

Если «The X-Files» базировались, по собственной мифологии, на сверхъестественных делах, которые ФБР не смогло раскрыть, то сериал «Project Blue Book» основан на реальном цикле засекреченных расследований ВВС США в середине ХХ века. Тогда американские военные пытались разобраться, существуют ли НЛО и угрожают ли они национальной безопасности. Теперь к засекреченным документам открыт свободный доступ, и канал History этим воспользовался. В центре событий «Project Blue Book» — профессор Джозеф Аллен Хайнек, уфолог и астроном, реальная историческая фигура. Военные завербовали Хайнека, чтобы он помог им выяснить, много ли правды в сообщениях о контактах НЛО с людьми. Профессора Хайнека сыграл Эйдан Гиллен, звезда «Game of Thrones». Авторы шоу обещают в разумных пределах смешивать смелые теории об НЛО с проверенными научными фактами — а за тем, чтобы сценаристы не потеряли голову, следит из кресла продюсера Роберт Земекис («Форрест Гамп», «Назад в будущее», «Контакт»). В первом сезоне «Project Blue Book» будет десять эпизодов. Некоторые серии снял Роберт Стромберг, который получил два «Оскара» за работу художника-постановщика в фильмах «Алиса в Стране чудес» и «Аватар».