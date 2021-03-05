«Ария с колокольчиками» (1991): домашнее видео, где время пошло по кругу

Продолжаем цикл публикаций об уникальных видео- и киноматериалах, снятых Петром Поспеловым в начале 1990-х. Видео прилагается! Об обстоятельствах и истории создания каждого фильма рассказывает сам автор. В этом выпуске — музыкальное видео, в котором авангард оказывается оперной арией.

Если сравнивать производство параллельного кино 80-х — 90-х и продакшен видео того же периода, то разница состояла в том, что кино было снимать трудно, а монтировать — легко. Видео — наоборот: снимать было очень просто, а вот монтировать — почти невозможно. Компьютеров еще не было, никаких аналоговых монтажных систем для бытового формата видео VHS не существовало. Единственный способ смонтировать — в нужном, заранее продуманном порядке переписать отснятые куски с камеры на видеомагнитофон. Причем строго по порядку: вернуться назад и вставить лишний план в уже сложенный монтаж было невозможно. Поэтому если наши кинофильмы выходили короткими, энергично смонтированными и без диалогов в кадре, то наши же видеофильмы, наоборот, получались длинными, полными разговоров и обходящимися практически без монтажа.

Но «Ария с колокольчиками» — исключение. Он как раз короткий и монтажный. Все дело в том, что у меня в руках оказалась видеокамера Panasonic M-10, которую мне дал на два дня фольклорист и артист Сергей Старостин. На этой камере были две звуковые дорожки, а также возможность затереть ранее отснятое изображение, записав поверх него другое, при этом оставив звуковую дорожку от старого и добавив новую. Но никаких дублей: права на ошибку не было.

Название «Ария с колокольчиками» взято из оперы Лео Делиба «Лакме». Там это знаменитый номер для колоратурного сопрано, часто исполняющийся отдельно, в концертах. Так и наш фильм — музыкальное произведение. Чтобы его исполнить, Антон Батагов подготовил старенький рояль «Мюльбахъ» на манер Джона Кейджа, насовав в струны болты, ластики и монеты. Любимой монетой Антона для препарации рояля в те годы был ныне изъятый из обращения немецкий пфенниг.

Однако музыкой в фильме является не только фортепианная импровизация Антона Батагова, но и все, что звучит, — бренчание колокольчиков, а также звуки пылесоса, бритвы, воды, будильника и других предметов. Реплики, которые произносит Елена Черемных, нужно считать вокальной партией.

Фильм снимался в хитроумном порядке: сначала были сняты кадры, где Лена развешивает белье и говорит по телефону со своей двоюродной сестрой Галинкой, которая как раз решила отправиться в родильный дом. Это реальный, документально записанный разговор женщин, в ходе которого старшая дает младшей наставления. Чуть ранее в квартире раздается звонок, и кто-то спрашивает Глеба Геннадьевича, которого, как и Марии Александровны, не было дома. А вот это уже постановка: в нужный момент из уличного автомата позвонил Антон Батагов. Потом Антон уже звонит в дверь квартиры и проходит на кухню.

Далее мы записали игру Антона на рояле, однако изображение было затерто другими кадрами вплоть до конца фильма.

Заключительный монтаж свелся к тому, что я сидел с видеокамерой, подключенной к видеомагнитофону, и в свободном ритмическом порядке то включал одну дорожку, где играл Антон, то присоединял к ней другую, где Лена говорила по телефону со всей Москвой и орали пылесосы.

Не последняя вещь в фильме — его структура. Я могу ее нарисовать:

Действие начинается в точке А. Затем оно идет вроде бы линейным образом, но на самом деле описывает круг и снова оказывается в точке А. После этого материал повторяется как сначала, только уже с партией фортепиано. Скоро круг размыкается, и действие приходит в точку В.

Спрашивается, что же в это время делала Галинка? Она уехала в родильный дом, вот у нее уже, наверное, начались схватки. Но спустя время она снова оказывается дома и отвечает на звонок. Лишь колокольчики размыкают круг времени, и в завершение концерта бытовых предметов мы узнаем, что ребенок благополучно появился на свет.

Признаться, такого рода временные структуры меня занимают и поныне. Я даже хочу к ним вернуться на новом этапе. А фильм «Ария с колокольчиками» — будем считать, опыт, в котором бесконфликтно сосуществуют эксперимент с временной цикличностью, музыкальная философия Кейджа и оперная ария.





О фильме «Ария с колокольчиками» на сайте Петра Поспелова

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