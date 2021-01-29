«Добрый вечер» (1991): перформанс Антона Батагова и других

Конец 80-х — начало 90-х — время параллельного кино СССР. Большинство этих фильмов снималось на обращаемую пленку 16 мм и с нее же показывалось; фонограмма параллельно запускалась с катушечного магнитофона. Но тогда же появилось и видео бытового формата VHS с возможностью одновременной записи изображения и звука. Братья Алейниковы снимали параллельное кино, Борис Юхананов — видео, а Петр Поспелов делал то и другое. В этом цикле материалов COLTA.RU представит интернет-премьеры видео- и кинофильмов, созданных Поспеловым в начале 1990-х годов, но оцифрованных только сейчас. Начнем с видеоперформанса «Добрый вечер», а закончим кинофильмом «Собельман, основатель Салтыковки», снятым на 35 мм. Петр Поспелов прокомментирует каждый фильм.

Материал для видеофильма «Добрый вечер» снимался в музее Глинки на фестивале «Альтернатива» в 1991 году. Поначалу видео задумывалось всего лишь как документация перформанса, который мы проводили в фойе музея. В перформансе был занят ансамбль «Удаление противоречий» (Наталья Пшеничникова (флейта, голос), Антон Батагов (рояль), Сергей Загний (ударные) и Петр Поспелов (видео live)). Мы собирались показывать перформанс на видео в реальном времени (параллельно его записывая), а в середине перформанса незаметно подменить трансляцию только что сделанной записью. Однако технически у меня что-то не получилось, и запись в ходе перформанса не пошла. Зрители ничего не заметили, но мне стало досадно. И я решил компенсировать эту неудачу при монтаже фильма: обратите внимание на то, что реплики, часть из которых сперва произносится в кадре, потом звучат еще раз, но уже за кадром. Обращение «Добрый вечер», которое несколько раз произносит музыковед Владимир Чинаев, должно сбить зрителя с толку, заставив его подумать, что сейчас начнется лекция.

В кадрах нет материалов из концертного зала, зато обильно снято общение за кулисами и в фойе — можно подумать, что именно в нем фестиваль и заключался.

Помимо названных музыкантов в кадрах мелькают Алексей Любимов, Марк Пекарский, Иван Соколов, Татьяна Диденко (музыковед с телевидения и организатор фестиваля), Пол Панхьюзен (голландский музыкант, у которого годом раньше я был на неделе советского неофициального искусства в Эйндховене), Лариса Юсипова (тогда театральный критик и дважды ангел моей судьбы, позвавшая меня сперва в газету «Коммерсантъ-Daily», а потом в газету «Ведомости»), Борис Юхананов, Инна Колосова (двоюродная сестра братьев Алейниковых, позже ставшая Инной Дулерайн), Вера Алейникова (в девичестве Пряхина — жена Игоря Алейникова, через два года погибшая в авиакатастрофе вместе с ним), Александра Павловна Батагова (мама Антона), Мария Александровна Реформатская (моя мама), Елена Черемных (моя жена), Вадим Деев (кинооператор, член Салтыковской киношколы), Елена Пшеничникова (пианистка), Наталья Херсонская (музыковед), Виктор Луняков (музыкальный редактор телевидения), несколько поклонниц Антона и симпатичная сотрудница музея, имя которой я не могу вспомнить, но Антону кажется, что ее звали Юля. Может быть, вы узнаете и другие лица.

О технике. Никакого устройства для монтажа у меня не было, да и существовало ли вообще такое устройство для VHS? Видео было легче снимать, чем кино, но труднее монтировать, поскольку весь монтаж создавался путем переписывания фрагментов съемки с камеры на видеомагнитофон в заранее продуманном точном порядке: технической возможности вернуться назад и что-то поменять в монтаже не было. Хотя на камере Panasonic M10 все же были две звуковые дорожки, а исхитрившись, можно было поработать с изображением и звуком раздельно, что я со всем энтузиазмом и предпринял.

Видеомагнитофон у меня был свой, привезенный из Германии, а камеру мне дал фольклорист и артист Сергей Старостин — тоже участник фестиваля «Альтернатива».

Титры напечатаны на пишущей машинке на каталожных карточках (привет Льву Рубинштейну) фонотеки Московской консерватории, где я тогда работал.

Ансамбль «Удаление противоречий» в таком составе более не выступал, зато сохранилась моя статья с тем же заголовком, опубликованная в «Независимой газете». Заказ на нее мне сделал Алексей Парин, а редактором был Андрей Ковалев. В статье я излагаю идеологию, которой я тогда придерживался и которая была сформирована под влиянием Бориса Юхананова и его теории «снятия оппозиций». Видеоперформанс «Добрый вечер» — попытка частично воплотить эту идеологию в творческой практике.

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