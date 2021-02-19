«Минималисты в пути» (1991): концептуальный слайд-фильм c Шубертом и корридой

«Группа Ветерок». «Шлеп, шлеп, шлеп» / «Офис»
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Продолжаем цикл публикаций об уникальных видео- и киноматериалах, снятых Петром Поспеловым в начале 1990-х. Видео прилагается! Об обстоятельствах и истории создания каждого фильма рассказывает сам автор. В новом выпуске — научный доклад со слайдами как проявление московского концептуализма.
Я считаю себя самым молодым — возможно, последним — представителем московского концептуализма. Говорил об этом Екатерине Бобринской, главному специалисту по теме.
Пригова, Сорокина и Рубинштейна я воспринял по молодости остро (к Монастырскому был, скорее, равнодушен). Тем более что я сам работал в каталоге фонотеки Московской консерватории, где оформлял карточки.
Лев Рубинштейн прочтет текст с карточки, а какую-нибудь карточку молча переложит. Вот тут я и ахнул. В этом бессловесном жесте поэта заключался смысл искусства.
Одновременно был Святослав Рихтер. Его поздние концерты в Большом зале консерватории, где он играл медленные, «остановившиеся» сонаты Шуберта, были из той же серии, что и «момент-форма» Штокхаузена, и Кейдж, и карточки Рубинштейна.
В 1990 году я защитил в консерватории диплом; там я сравнивал американский и советский минимализм. По следам триумфа меня пригласили сделать доклад по минимализму на научной конференции. Но я задумал хеппенинг.
Это была консерватория, 21-й класс. Я принес диапроектор, который мне дала мама, лектор МГУ. В течение доклада я не сказал ни слова, только показывал слайды, запустив фонограмму. Профессора не рассердились. Вспоминаю это выступление как успех.
Потом я показывал этот же слайд-фильм в Институте искусствознания, в кинозале. Андрей Ковалев спросил: «А если бы у вас был суперсовременный слайд-проектор с автоматической заменой слайдов?» — на что я гордо ответил: «Он бы мне не понадобился, мое содержание отрефлексировано именно в этой технической форме». Успех был снова.
Третий показ слайд-фильма «Минималисты в пути» прошел в Петербурге, в институте «Про Арте», в Петропавловской крепости. Текст на экране еле читался, и я, двигая слайды, спиной чувствовал, что логику фильма аудитория не воспринимает. Кира Верникова по ходу подошла и шепнула на ухо: «Не видно ни буквы», — но я уже не мог ничего изменить. По окончании просмотра ко мне подошел Сергей Вихарев и недоуменно спросил: «А что это было? Я подумал, ты сидишь там, слайды перебираешь». Это был провал.
Что стало подтверждением известного постулата: петербургское искусство в корне отлично от московского. Где у них богатая эмоция, экспрессия, там у нас рассудочный концептуализм, мыслительный процесс — в котором, однако, не меньше страсти. Я не раз пробовал давать задания московским и петербургским композиторам. Если московский выполнит задание точно по карточке, то петербургский отклонится в фантазию и оркеструет каждый куплет по-новому.
Другая, традиционная для того времени, практика, отрефлексированная в «Минималистах в пути», — это показ диапозитивов. Во время лекций (мама практикует его всю преподавательскую жизнь). И дома: коллективный просмотр фотографий из какой-нибудь поездки. Ни один визит гостей к нам на улицу Дружбы не обходился без слайд-шоу: смотрели фотоотчеты о поездках во Францию, Югославию или Армению. У меня до сих пор руки помнят, как разрезать пленку и вставлять диапозитив в рамочку.
Звучание органчиков, как и кадры боя быков, — туристическая семиотика. Хотя кадр с убитым быком в системе фильма сегодня я считаю слабым местом.
Идеология «удаления противоречий», о которой я напоминаю уже третий раз в публикации архивных материалов на COLTA.RU, в слайд-фильме «Минималисты в пути» выражена самым последовательным образом.
Удалены противоречия между:
— видами искусств (это и фильм, и музыка, и литература);
— произведением и непроизведением (на равных правах играет Рихтер и шипит пластинка);
— высоким и уличным (Шуберт и шарманки);
— домашним и эстрадным (можно показывать дома и в концерте);
— научным и художественным (жанр доклада и на∗бка в его процессе);
— художественным и функциональным (применение одних и тех же диапозитивов в разных целях);
— авторским и серийным (на равных правах сочетаются слайды, собственноручно снятые и купленные в магазине);
— авторским и рерайтерским (размножение в четыре раза тактов Шуберта, если кто-то услышит: Ваня Соколов услышал, естественно);
— содержанием и его отсутствием (есть кадр без изображения, с прорезанной дыркой).
Инструкции по исполнению можно прочесть тут.
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