«Зоологические грезы» Алины Дружаевой превращаются в книгу

В декабре 2018 года на странице художественного проекта Алины Соловьевой (Дружаевой) «Зоологические грезы», работающего с представлениями о дистанции между человеческим и природным, появилась информация о рождении нового издательства «Мерцание». Совместный проект художников Алины и Андрея Дружаевых обещает изучить одновременное существование изданий в аналоговом и цифровом виде, выпуская книги — визуальные объекты, избегающие давления со стороны других издательских политик. В первую очередь, «Мерцание» соберет в книгу работы из проекта «Зоологические грезы», которые долгое время оставались своего рода мифической энциклопедией, доступной только через образы в сети. Сбор средств на книгу объявлен на «Планете» и закончится уже 1 февраля: напечатано будет именно то количество книг, которое закажут читатели. Анна Родионова поговорила с основателями издательства о дальнейших планах проекта и способах контакта с хрупкими областями на границе искусства, природы и политики.

— Первый вопрос, который возникает при знакомстве с концепцией «Мерцания»: как вы определяете (со)отношение между издательским и художественным аспектами проекта?

— Хотя мы и используем слово «издательство» в названии, «Мерцание» таковым не является, это лишь часть мифологии. Называя наш проект издательством, мы размышляем о важности существования малых инициатив, задаваясь вопросом, способны ли они иметь потенциал и голос среди масштабных предприятий. У нас нет стремления занять нишу среди других издательств, а стабильный/регулярный выпуск книг — не то, к чему мы стремимся. Печать каждой нашей книги — это часть длительного художественного исследования, его завершающий этап. «Мерцание» подразумевает не только издательскую деятельность: проект способен объединить в себе разные типы художественных практик, которые включают в себя в том числе и производство книг.



Общий вид и переплет книги Алины Дружаевой «Зоологические грезы»

© vk.com/zgrezy

— В чем еще, на ваш взгляд, отличия «Мерцания» от других междисциплинарных издательских проектов?

— В России существует не так много издательских инициатив, которые расширяют границы собственной деятельности и занимаются чем-то еще кроме публикаций, и каждый из таких проектов уникален, поэтому сравнивать их довольно сложно. Если же говорить о похожих зарубежных издательствах, то большинство привлекает к сотрудничеству сторонних авторов, а сами издатели выполняют ограниченный кураторской и издательской деятельностью спектр задач. Мы же самостоятельно создаем материал для книг и издаем их. Пока мы не сотрудничаем с другими авторами, но в будущем это возможно.

Называя наш проект издательством, мы размышляем о важности существования малых инициатив, задаваясь вопросом, способны ли они иметь потенциал и голос среди масштабных предприятий.

— Как именно в ваших книгах предполагается соединять визуальную и вербальную части? На какие типы изданий, соединяющих текст и изображение, вы ориентируетесь?

— Нас интересует, как соотносятся текст и изображение в научных книгах вроде энциклопедий и атласов. Энциклопедии лишены линейности повествования: основной текст, тексты подписей к картинкам и сами картинки причудливо переплетаются, сохраняя независимость и равноправие. Изображения часто не иллюстрируют текст, а текст не занимается исключительно описанием иллюстраций. Такой тип взаимоотношений кажется нам любопытным. Но все же мы не планируем сосредотачиваться исключительно на заимствовании форм репрезентации научного знания, потому что нам кажется, что у текстов и картинок существует широкий потенциал для взаимодействия, который хотелось бы исследовать.

Разворот книги «Зоологические грезы» © vk.com/zgrezy

— Что вы думаете по поводу художественных форм, которые связаны с издательским контекстом (например, зины и книги художника)? Собирается ли «Мерцание» выпускать такие типы изданий?

— Как мы уже говорили, мы занимаемся поиском способов совмещения издательского и художественного опыта. Соединяя издательскую практику и художественное производство, мы освобождаем себя от необходимости следовать условиям, которые диктует то или иное издательство, когда работает с художниками.

Нам кажется, что в последнее время художники стремятся сотрудничать с институциями, которые выступают гарантом информационной и материальной поддержки. Когда художник решает работать с издательством, его книга вынуждена принять новые контексты и вместить в себя часть голоса, который так или иначе транслирует каждая издательская организация. С зинами, конечно, дела обстоят иначе: самостоятельное производство, чаще всего вне издательств, позволяет существовать независимо. Нам кажется, что зин предполагает особый тип высказывания, ассоциативно вызывая в воображении памфлеты или брошюры.

Как способ быстрого реагирования, зин способен тезисно обозначить актуальную проблематику/повестку. Однако формат зина нас не очень интересует, потому что наши издания предполагают длительный исследовательский процесс, относительно большой объем материала и развернутое высказывание. По форме наши издания будут похожи на книги художника, но если книга художника — уже сама по себе готовый проект, то наш проект — это издательство со всеми сопутствующими процессами.

Производство книг — это только одна из составляющих «Мерцания». Мы планируем работать с созданием контекстов как для каждой отдельной книги, так и для издательского дела вообще.

Рис. 97. «Далекий сад, сияющий разрывами природной ткани, полон цветения памяти и зоологических грез». Лист из проекта Алины Дружаевой «Зоологические грезы» © vk.com/zgrezy

— Первая книга, которую вы хотите выпустить, представляет проект Алины Дружаевой «Зоологические грезы». Почему вы решили выпустить эту книгу сами, а не обращаться в другие издательства?

— Действительно, первая книга, которая выходит в нашем издательстве, — это «Зоологические грезы», своеобразная иллюстрированная энциклопедия призрачных животных, которые покидают реальность и становятся мифом.

Нам хотелось самостоятельно регулировать процессы производства и распространения книги. Книга не может существовать в отрыве от контекстуального поля издательства, которое включает в себя весь спектр работ, связанных с созданием макета, дизайном, печатью, распространением. В «Зоологических грезах» важно не только смысловое содержание: формат, тип бумаги, переплет и способ печати — тоже часть проекта, влияющая на восприятие, и поэтому важно уделять внимание этим аспектам. Издательство задает формат будущей книги, его процессы отлажены и автоматизированы, в связи с чем издание теряет субъектность, а автор вынужден идти на некоторые уступки. Публикуя «Зоологические грезы» в рамках собственного издательского проекта, мы освобождаем издание от визуальной, информационной и производственной зависимости и задаем для него нужный контекст и правила существования.

— Вы отмечаете, как важны для этого издания тип бумаги и переплет. Почему «Зоологическим грезам», проекту, хорошо известному благодаря интернету, понадобилось издание бумажной книги?

— Изначально «Зоологические грезы» задумывались как мифическая интернет-книга, которой не существовало в действительности. Ее осколки циркулировали в сети, но обнаружить книгу в целостности было невозможно. Фрагменты мелькали в новостной ленте и подвергались субъективной сборке: каждый человек в определенном порядке находил и просматривал картинки, по-своему заполняя раскрывающиеся между ними зазоры. Формирование же из этих осколков настоящей книги подразумевает упорядоченность картинок, последовательность представления материала и структурированность высказывания. Вещественность книги обретает важное значение: мифический интернет-образ получает материальное воплощение, интернет выплескивается в жизнь. В реальном мире образуется след/отпечаток прежде недоступной книги, открывается возможность прикосновения к интернет-грезе.

Пробы среды: 1 — листья дуба; 2 — олеандровый бражник (лат. daphnis nerii); 3 — немного мыльной земли; 4 — цветок; 5 — неясная слоистость. Пост из паблика Алины Дружаевой «Зоологические грезы» © vk.com/zgrezy

— Еще один важный момент — это доступность книг только через заказ, для которого вы используете краудфандинг. Кажется, что такое решение существенно переопределяет отношения между издательской функцией проекта и условным «читателем»: взаимодействие полностью переносится в цифровую среду, несмотря на подчеркнутую аналоговость выпускаемых артефактов. В чем для вас значение такого пути?

— Изданию «Зоологических грез» предшествовало разворачивание их содержания в интернете. Наблюдение за публикациями в сети позволяет проследить историю появления книги, обнажает процессуальность и способствует иному типу встречи «читателя» и издания. Происходит переопределение значимости отрезков производства книги, важным становится не только результат, но и вся совокупность разработок. Нам кажется, что заказ книг исключительно через интернет предполагает возможность детального знакомства с процессом создания книги и ее повесткой. Столкновение же с изданием в книжном магазине, как нам кажется, урезало бы мифологию, цельность, предысторию. («Зоологические грезы» в этом случае оказались бы помещены в книжный шум и, возможно, утратили бы голос.) Еще одна важная особенность, которая уводит нас от книжных магазинов в сторону поиска другого типа встречи читателя с книгой, — нежелание взаимодействовать с бюрократическим аппаратом, существующим в каждом магазине. Заполнение накладных, документов — все это способно сместить фокус нашего внимания. Поэтому заказ книг через интернет кажется нам наиболее оптимальным способом распространения. А метод краудфандинга мы используем, во-первых, потому что хотим взаимодействовать с широкой аудиторией, а не оставаться в рамках локальных сообществ, а во-вторых, потому что нам нравится прозрачность сбора средств, которую предполагает крауд-платформа.

— Возможен ли переход в рамках проекта от бумажного носителя к другим?

— В ближайшее время мы планируем работать с книгами и одновременно с их цифровыми образами, которые не будут в точности повторять печатные издания. Пока неизвестно, как проект будет трансформироваться и какие будет принимать формы на этапах развития, но в ближайшем будущем мы не хотим отказываться от производства бумажных книг, потому что это важная часть концепции «Мерцания».

— Судя по анонсу «Зоологических грез», все деньги, вырученные с книг, будут направлены во Всемирный фонд дикой природы. Будет ли такое прямое расширение в общественные и политические контексты также характерно для последующих изданий? Или пока это рассматривается как разовая акция?

— Нам интересно работать методами искусства в политических, общественных и социальных полях, и поэтому со следующим проектом мы планируем поступить аналогично, сделав вторую книгу «Мерцания», как и первую, оператором в перенаправлении речушек капитала. Так, призрачные существа «Зоологических грез», предсказывающие судьбу наших настоящих, (пока еще) живых животных, помогают реальным животным выжить, собирая для них деньги. Нам кажется, такой метод помогает прямо говорить о вопросах зоозащиты, не отклоняя свой курс в сторону активистских практик, где эстетике уделяется не так много внимания и где часто, как нам кажется, используется довольно грубый язык.

— Расскажите о дальнейших планах «Мерцания».

— В первую очередь, мы хотим завершить «Зоологические грезы»: еще предстоят печать тиража и его распространение. Для создания следующей книги мы планируем совершить ряд экспедиций в Нагорно-Карабахскую Республику. Нас волнует идея создания ботанического атласа непризнанной территории, атласа отсутствующего на картах места. Травмированный военными действиями ландшафт подвержен быстрому зарастанию, устранению видимого. «Археологическая» фотография способна обнажить следы, указать на прежние слои, скрытые в безмятежной/тревожной красоте растений. Мы думаем, что время лозунгов закончено и прямая агитация интуитивно вызывает недоверие, поэтому для нас важен подобный способ неявного, тихого разговора о политическом. Атлас Карабаха можно будет использовать и утилитарно: то есть брать нашу книгу в руки и изучать растения с ее помощью.

Кроме того, мы хотим посвятить время исследованию теоретического ландшафта: например, изучить работы о взаимоотношениях изображения и текста, аналогового и цифрового. И, конечно же, на повестке остается разработка сайта, внутри которого будут существовать цифровые образы книг.





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