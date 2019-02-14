«Волга больна, вылечить ее мы не можем, но можем “прослушать” ее шумы и крики...»

«Лоции»

Евгений Стрелков в мастерской © Алик Якубович

График, поэт, дизайнер, ленд-артист и медиахудожник, историк технических медиа и куратор Евгений Стрелков известен зрителю и как автор собственного узнаваемого направления в бук-арте. В начале этой осени итог двадцатилетней работы сложился в ретроспективную выставку «Лоции», которая открылась в Тульском историко-архитектурном музее; с 14 февраля «Лоции» можно будет увидеть в Москве, в галерее «На Шаболовке».

Накануне выставки Стрелков рассказал Кольте об этапах своей работы в области книги художника и о том, как тонко этот вид искусства может улавливать излучение политической и частной истории. Мы разделили его ответы на краткие подглавки — «путешествия» по разным проектам.

Кстати, постоянная рубрика, в которую мы помещаем этот материал, была названа в честь выставочной программы «Графический кабинет», придуманной Стрелковым для Нижегородского Арсенала (Волго-Вятский филиал ГЦСИ).