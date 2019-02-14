 
14 февраля 2019ИскусствоГрафический кабинет
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«Волга больна, вылечить ее мы не можем, но можем “прослушать” ее шумы и крики...»

Художник книги Евгений Стрелков о зин-культуре, геоакустике, ручной и цифровой печати и своей московской выставке

текст: Надя Плунгян
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  • «Лоции»
    Евгений Стрелков в мастерскойЕвгений Стрелков в мастерской© Алик Якубович

    График, поэт, дизайнер, ленд-артист и медиахудожник, историк технических медиа и куратор Евгений Стрелков известен зрителю и как автор собственного узнаваемого направления в бук-арте. В начале этой осени итог двадцатилетней работы сложился в ретроспективную выставку «Лоции», которая открылась в Тульском историко-архитектурном музее; с 14 февраля «Лоции» можно будет увидеть в Москве, в галерее «На Шаболовке».

    Накануне выставки Стрелков рассказал Кольте об этапах своей работы в области книги художника и о том, как тонко этот вид искусства может улавливать излучение политической и частной истории. Мы разделили его ответы на краткие подглавки — «путешествия» по разным проектам.

    Кстати, постоянная рубрика, в которую мы помещаем этот материал, была названа в честь выставочной программы «Графический кабинет», придуманной Стрелковым для Нижегородского Арсенала (Волго-Вятский филиал ГЦСИ).

    Евгений Стрелков показывает выставку «Лоции» в Тульском музееЕвгений Стрелков показывает выставку «Лоции» в Тульском музее
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