Цифровой посредник

Выставка Recycle Group в петербургском Манеже, открывшаяся летом и на месяц продленная, 10 октября все же завершает работу. Очевидно, что активность посетителей, соблазненных зрелищной экспозицией, к финалу только возрастет. Но нет сомнений, что QR-коды, которыми вымощен экспозиционный маршрут, не каждый расшифрует, и кто-то наверняка уйдет из Манежа, разочаровавшись в цифровом мире, не распознав и не оценив части работ.

В колоннаду «Манежа» встроены три нуля (инсталляция из серии «Замкнутые системы»), сформованные из пластиковой строительной сетки — материала, который маркирует стиль Recycle Group. Из него «ресайклы» делают свои монументальные фризы и скульптуры — ту самую «новую античность», с которой они ворвались в современное искусство в конце нулевых. Тогда они, кстати, и показывались впервые в нереставрированном еще питерском Манеже. Нынешний же проект «New Nature», над которым дуэт работал, по их словам, два с лишним года и всю предыдущую жизнь, состоит из 20 инсталляций, созданных в разное время. Сведенные вместе, они представляют, по сути, ретроспективу, довольно неожиданную для молодых художников — 34-летнего Андрея Блохина и 36-летнего Георгия Кузнецова, которые объединились в группу в 2005-м, а свой первый яркий проект показали в 2008-м. С другой стороны, персональная выставка в модном месте соответствует популярности и звездному статусу «ресайклов» — лауреатов Премии Кандинского и участников национального российского проекта на LVII Венецианской биеннале. Последний процитирован и сейчас.

Recycle Group. Заблокированный контент. 2017 © Ирина Колпачникова

Дуэт выставлялся в Венеции неоднократно, участвуя в параллельных программах биеннале в 2011 и 2013 годах. Но в 2017-м его участники оказались в числе художников национального павильона России. Это была групповая выставка: попадая по внешней лестнице на второй этаж, зрители первым делом видели «Смену декораций» Гриши Брускина — ответ знаменитого нонконформиста на столетие русской революции. А спускаясь по внутренней винтовой лестнице, попадали в тесноту запертых в белые объемы персонажей инсталляции «ресайклов» «Заблокированный контент». Запертых, но как будто не умещавшихся в этих горках и кубах, откуда торчали наружу их локти, колени, уши, ступни. Разработанное для проекта приложение — тогда это было внове и воспринималось как аттракцион — предлагалось скачать на смартфоны, чтобы, направив гаджет на объект, обнаружить внутри скрюченные тела «отмененных» людей, заблокированных социальными сетями. В интерьере щусевского павильона пластиковые тела «ресайклов» казались продолжением глиняных монстров Брускина. Только оценить их смогли не все — в памяти моего айфона на новое приложение не хватило места, у подруги телефон и вовсе разрядился. Нас тогда спасли коллеги — но некоторые посетители уходили ни с чем.

На «New Nature» история повторяется. Создано приложение, его скачиваешь, а в нем — новый, невидимый невооруженным глазом мир. Для зрителей, не готовых что-то загружать в телефон, и тех, кто не может это сделать по техническим причинам, приготовлены казенные планшеты. Гуляя по Манежу, вы не сможете выпустить их из рук, потому что не только тексты здесь переведены в цифровой формат — часть произведений тоже проявляется только в дополненной реальности, доступной через приложение Recycle Group. А одну работу вы не сможете увидеть даже в нем — придется положить смартфон на платформу игрушечного поезда, исчезающего в закрытом боксе. Если состав не сойдет с рельсов (это бывает), вы дождетесь его возвращения и оцените то, что записалось на камеру.

Другой объект, «It doesn't exist» — «Этого не существует», в дополненной реальности, напротив, растворяется, являя себя только живьем. Комментируя его, авторы ссылаются на «Вероломство образов» Рене Магритта — курительную трубку. Но ассоциация с Магриттом кажется натянутой — похоже, нас просто уговаривают проглотить очередной кунштюк, за которым не стоит ничего, кроме желания удивить.

Recycle Group. Лес истекших ссылок. 2021 © Ирина Колпачникова

Дивиться тут в самом деле есть чему — тем выставка и ценна. Она таинственно мерцает, переливается, радует щедрым ассортиментом цветов и фактур, будь то пластиковый «Лес истекших ссылок» на втором этаже, или гофрированные трубы «Клуатра» на первом, или исчезающие в пенопластовом снегу следы в инсталляции «Путь» — ранней, одной из тех, которыми «ресайклы» в 2008 году заявили о себе. Их творения хочется трогать, как предметы хорошего дизайна, к которому творчество группы имеет непосредственное отношение — оба начинали когда-то как графические дизайнеры. И кажется, что к дизайну постепенно вернулись, а «античные» саркофаги, выросшие из мусорных контейнеров, «античные» барельефы и статуи, сюжеты которых родом из социальных сетей, — марка, опознавательный знак Recycle Group.

Recycle Group. Клуатр. 2021 © Ирина Колпачникова

Это, пожалуй, самое известное и узнаваемое, что есть у «ресайклов», и эта линия их творчества никуда не делась. 130-метровую стену с их пластиковыми рельефами недавно открыли в парке Краснодара — и можно только позавидовать городу, который обрел такой ленд-арт. Многометровой высоты скульптуру, сделанную в той же технике, установили в холле клиники «Адасса» — филиала иерусалимской «Адассы», открывшегося в Сколкове. Жаль, что не под открытым небом, — это редкий в столице пример хорошего современного монументального искусства.

На «New Nature» среди сетчатых рельефов — Пергамский алтарь в версии Recycle Group, изображающий битву с ботами. Но, кажется, его авторы постепенно отдаляются от этого пластического языка, мигрируя в сторону виртуальных изображений и цифровых конструкций. Это дает странный эффект. Случись выставка раньше, до эпидемии ковида, необходимость взаимодействовать с QR-кодами, возможно, не вызывала бы отторжения. Но произошло то, что произошло, и, вынужденно перенеся почти все свои коммуникации в онлайн-среду, мы стали воспринимать ее как вынужденную необходимость, а навязанному прогрессу трудно радоваться. Онлайн-перспективы вылились в цифровой контроль — за полтора года мы успели от него порядком устать.

Recycle Group. Саркофаг. 2020 © Ирина Колпачникова

Хорошая новость состоит в том, что созданный для проекта сайт, справедливо названный авторами «виртуальным измерением выставки “New Nature” и главным инструментом для взаимодействия с ней», поможет тем, кто выставки не видел и не успеет до ее закрытия в Петербург.

Другая новость заключается — нет, вовсе не в цифровом неравенстве, из-за которого кто-то чувствует себя ущербным. А в том, что во взаимодействии с искусством не каждый ищет посредника — а у нас не видео с дополненной реальностью, которое сродни кино. Выставки, экспозиции в больших пространствах, сделанные с истинным размахом, многие просто не готовы смотреть через экран, предпочитая непосредственный контакт. Чего, кажется, авторы не приняли во внимание — или им все равно.

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