Призраки индустрии

«По следам призраков»

В конце прошлой недели стало известно, что награду фестиваля Moscow Shorts за лучший документальный короткометражный фильм получила картина валлийского художника и музыканта Герайнта Риса (Geraint Rhys) «In the Footsteps of Ghosts / По следам призраков», посвященная работе Павла Отдельнова. Представляя премьеру фильма, COLTA.RU поговорила с его автором, героем и переводчиком.

«In the Footsteps of Ghosts / По следам призраков»





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