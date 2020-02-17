 
17 февраля 2020ИскусствоСинтез искусств
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Preview_cover_pictureПризраки индустрии Preview_cover_pictureПесня для растений — это песня памяти Preview_cover_pictureЗритель как сверхспособность, или Как Луиза Буржуа получила маркировку 0+ Preview_cover_pictureЯн Фабр вернулся в Петербург Preview_cover_pictureИскусство как протез Preview_cover_picture«Нам нужен перформер, пишущая тексты, чтобы пекла между антрактами кексы» Preview_cover_picture«Меня интересует, как будет выглядеть новое тело с моим мозгом» Preview_cover_picture«Активизм — пространство жестов, которые мы маркируем как слабые» Preview_cover_picture«Я всегда точно представляла, какой цвет имеет та или иная нота» Preview_cover_pictureВзлеты и падения искусств в (не)интересные времена Preview_cover_picture«Чему точно не учат в российских и украинских академиях искусств, так это умению видеть мир через 10 лет» Preview_cover_pictureРазделенный мир, руина и фарфоровая поэма
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Призраки индустрии

Фильм Герайнта Риса о Павле Отдельнове: премьера на COLTA.RU

текст: Надя Плунгян
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