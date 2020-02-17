Призраки индустрии

В конце прошлой недели стало известно, что награду фестиваля Moscow Shorts за лучший документальный короткометражный фильм получила картина валлийского художника и музыканта Герайнта Риса (Geraint Rhys) «In the Footsteps of Ghosts / По следам призраков», посвященная работе Павла Отдельнова. Представляя премьеру фильма, COLTA.RU поговорила с его автором, героем и переводчиком.
«In the Footsteps of Ghosts / По следам призраков»
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