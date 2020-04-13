Открылась Московская школа новой литературы

© Московская школа новой литературы

Сегодня, 13 апреля, объявлен первый набор в Московскую школу новой литературы (МШНЛ).

Как сообщают организаторы школы, ее задача — не обучить студентов «мастерству» писателя, драматурга, сценариста или поэта (едва ли это возможно!), но заразить беспокойством о самой форме словесного искусства и технике писательского ремесла, адекватных постиндустриальной современности. В ситуации, когда большинство хорошо проверенных сценариев оказываются устаревшими версиями, МШНЛ предлагает совместный поиск новой версии для перепрошивки литературной техники.

Рассчитанная на один календарный год, занятия учебной программы МШНЛ начнутся в октябре 2020 года на базе Московского международного университета (ММУ). Обучение будет проходить как в очной, так и в дистанционной форме и предполагает еженедельное участие как минимум в одной из практических творческих лабораторий, а также общий для всего набора лекционный курс, который будет проходить три раза в неделю и включать в себя лекции ведущих преподавателей от каждой из лаборатории и оригинальные курсы лекций теоретиков литературы, писателей, философов, лингвистов, искусствоведов и культурологов.

В рамках Лаборатории поэзии и теории журнала [Транслит] будет организовано несколько лабораторных курсов, практически исследующих ландшафт современной литературы и вырабатывающих способы его описания. Вести мастерские лаборатории будут Павел Арсеньев, Роман Осминкин, Никита Сунгатов, Кирилл Медведев, Михаил Куртов, Борис Клюшников, Евгения Суслова и Натали Федорова.

Лаборатория драматургии и современных театральных практик будет включать в себя авторские курсы Ольги Таракановой, Андрея Стадникова, Юрия Муравицкого, Арины Бойко, Натальи Зайцевой, Сергея Морозова, Анастасии Патлай.

Также в Московской школе новой литературы планируется создание лабораторий сценария и прозы, они будут анонсированы дополнительно.

Студенты школы, обучающиеся на не дистанционной основе, получат возможность также посещать некоторые занятия и другие мероприятия Московской школы нового кино, Московской антропологической школы и других образовательных институций, функционирующих на базе ММУ.

События публичной программы, приуроченной к первому набору в Московскую школу новой литературы, пройдут в апреле-мае 2020 года в виртуальном кабинете Zoom, а также в прямой трансляции на странице МШНЛ в фейсбуке, где также доступно полное расписание публичной программы школы.

Помимо презентаций лабораторий МШНЛ организует встречи с писателями и лекции теоретиков литературы. Подробная информация об условиях поступления и обучения в МШНЛ приводится на ее сайте.







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