Российские аниматоры делают антивоенные ролики

© Animators against war / YouTube

Более 100 российских художников и аниматоров при участии музыкантов и саунд-дизайнеров нарисовали и продолжают рисовать короткие анимационные ролики, выступая против военной операции России в Украине.

Ролики выходят на YouTube-канале акции.

Там также опубликовано обращение ее инициаторов на трех языках — русском, английском и украинском.

COLTA.RU приводит русский текст обращения:

«Мы верим, что для решения любых конфликтов между странами допустимы только мирные способы. То, что происходит сейчас в Украине, — настоящая трагедия. Нет никакого оправдания тому ужасу, который «военная операция» от имени нашей страны несет мирным жителям Украины. Призываем немедленно остановить военные действия против Украины! Требуем мира! Требуем уважать территориальную целостность Украины! Требуем уважать человеческую жизнь в любой стране!»







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