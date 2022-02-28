Украинские студенты-кинематографисты обратились к российским коллегам

© Студрада КНУТКиТ им. Карпенка-Карого

Сегодня, 28 февраля, в распоряжении COLTA.RU оказалось обращение студентов Киевского национального университета театра, кино и телевидения им. И.К. Карпенка-Карого к российским студентам с просьбой помочь остановить войну в Украине.

COLTA.RU приводит обращение полностью:





Здравствуйте, коллеги.

Обращаемся к вам в военный период.

Существует миф, что искусство вне политики, но кинематографисты времен Второй мировой войны и других воен доказывали обратное. Они смело брали камеры в руки и стояли на фронте, снимали самые тяжелые бои. Кино, как и любой другой вид искусства, политично.

Четыре дня назад русская армия начала «спасательную операцию» на территории нашего суверенного государства — Украины, если верить словам. Но на самом деле, Россия объявила полномасштабную войну во время которой уничтожает, не только стратегические объекты, но и мирных граждан.

Мы, студенты Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени И.К. Карпенка-Карого, надеемся на ваше критическое мышление и уверены, что вам известно о совершенных вашей армией и властями преступлениях против украинцев, человечества и человечности. Мы все хотим мира, развития культуры и искусства, но вынуждены быть солдатами, волонтерами, или беженцами.

Для чего предназначено это письмо?

Мы разочарованы в вашем бездействии, хотя все еще верим в свободу не только украинских граждан, но и россиян, свободу вашего слова. Мы просим вас помочь остановить эту войну. Не только постами в Инстаграм, а действиями!

Мы знаем, вы сознательные граждане, вас этому обучают в мастерских, на курсах, вы читаете про это в книгах и видите в фильмах. Возможно вы не выбирали Путина, но в ваших силах его остановить. Пока вы будете бороться за свободу своего народа, наш народ будет бороться за свою.

Что делать?

Выходите на улицы, страйкуйте — это право каждого гражданина!

Не можете выходить на улицы?

Снимайте, создавайте фильмы — снимайте своих близких и спрашивайте их мнение, выкладывайте в сеть! Пусть ваш народ не боится и знает, что несогласных много!

Требуйте от ваших медиа говорить правду и создавайте свои медиа, мы можем отправлять вам правдивые новости от разных независимых источников, которых, к счастью, в нашей стране много.

Помогайте финансово!

Мы видели, что вам запретили помогать нашей армии и за такие действия будет вручена статья за госизмену, но можно использовать криптокошельки, что позволит вам это делать анонимно и безопасно.

В целом, слов мало чтоб описать все, что происходит последние дни. Мы просим вас действовать, чтобы остановить это, ведь нам с вами жить по соседству, нам с вами развивать культуры наших стран. Давайте жить в свободных от лжи соседних государствах!



Студрада КНУТКиТ им. Карпенка-Карого







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