По всему миру объявили инициативы в поддержку мирного населения Украины

Украинские беженцы на границе с Польшей. 26 февраля 2022 года © ABC News

С первых дней войны в Украине правительства и неправительственные организации, предприниматели и рядовые граждане разных стран оказывают помощь мирным украинским гражданам.

Немецкий железнодорожный оператор Deutsche Bahn разрешил беженцам с украинским паспортом или удостоверением личности бесплатно пользоваться всеми поездами дальнего следования из Польши в Германию.

Ведущая мировая блокчейн-экосистема Binance пожертвовала $10 млн пострадавшим от гуманитарного кризиса в Украине. «Наша первоочередная цель — обеспечить помощь на местах в сотрудничестве с благотворительными организациями», — говорится в сообщении, опубликованном в твиттере Binance. Также благотворительный фонд Binance учредил в Украине Фонд чрезвычайной помощи для сбора средств при помощи крипто-краудфандинга.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выделил 40 млн фунтов на закупку медикаментов и других предметов гуманитарной помощи для Украины.

Комендант пограничной стражи Польши Томаш Прага заявил, что все украинские беженцы, которые нуждаются в помощи, получат ее на территории Польши. Польское правительство развернуло несколько центров для приема беженцев, государственный железнодорожный регулятор PKP запустил дополнительные поезда и сделал проезд по железным дорогам в течение следующего месяца бесплатным для граждан Украины.

Как сообщила журналистка Наталия Геворкян, Франция отправила 33 тонны гуманитарной помощи для украинцев в Польшу, еще 30 тонн отправляются в Молдову. Это палатки, медикаменты, еда. Два самолета с медикаментами для украинцев должны вылететь в Польшу сегодня, 28 февраля.

Сервис Airbnb объявил, что выделяет жилье для размещения 100 000 беженцев из Украины.

27 февраля глава компании SpaceX Илон Маск объявил, что обеспечит доступ к глобальной системе спутниковой связи Starlink на территории Украины. SpaceX передает Украине терминалы для восстановления доступа к интернету в областях, затронутых военными действиями.

В Австралии, Бразилии, Беларуси, Великобритании, Германии, Испании, Италии, Канаде, Мексике, Нидерландах, США, Тайване, Турции, Франции и многих других странах по всему миру в эти дни проходят массовые уличные акции против войны и в поддержку Украины.

С 24 февраля на антивоенных акциях в России, по данным «ОВД-Инфо», задержаны почти 6000 человек.







Понравился материал? Помоги сайту!

Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU