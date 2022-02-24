 
12:52 27 февраля 2022Новости
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Илон Маск открывает для Украины доступ к спутникам Starlink

News_detailed_picture© Starlink Mission / Official SpaceX Photos

Глава компании SpaceX Илон Маск объявил, что обеспечит доступ к глобальной системе спутниковой связи Starlink на территории Украины.

Как сообщает Reuters, SpaceX также передает Украине терминалы для восстановления доступа к интернету в областях, затронутых военными действиями.

«Сервис Starlink теперь доступен в Украине. Новые терминалы уже в пути», — написал Илон Маск в своем твиттере.

Ранее с просьбой обеспечить Украину доступом к Starlink к Илону Маску обратился глава Министерства цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Система Starlink разработана компанией SpaceX для обеспечения высокоскоростным широкополосным спутниковым доступом к интернету в местах, где он был ненадежным, дорогим или полностью недоступным. На сегодняшний день на околоземной орбите находятся около 1500 спутников Starlink.

P.S. Немецкий железнодорожный оператор Deutsche Bahn разрешил беженцам с украинским паспортом или удостоверением личности бесплатно пользоваться всеми поездами дальнего следования из Польши в Германию.



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