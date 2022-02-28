Институт «Стрелка» и «ГЭС-2» приостановили работу

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Институт медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка» и Дом культуры «ГЭС-2» в Москве объявили, что приостанавливают свою деятельность в связи с войной.
«Институт медиа, архитектуры и дизайна "Стрелка" приостанавливает свою работу на неопределенный срок. Мы считаем недопустимым продолжать привычную деятельность, пока в Украине идут боевые действия и гибнут люди», — сообщает команда Института «Стрелка».
«С момента основания Института наша работа была посвящена городам, их развитию и формированию их будущего. Мы продолжаем верить в эту миссию, но прямо сейчас для продуктивного разговора о будущем необходим мир.
Поиск диалога и прекращение боевых действий в Украине — единственная по-настоящему важная сейчас задача. Институт «Стрелка» солидарен со всеми, кто призывает немедленно остановить этот вооруженный конфликт».
Пресс-служба фонда V–A–C сообщает, что принято решение о пересмотре программ и деятельности в пространствах Дома культуры «ГЭС-2» и венецианской резиденции V–A–C Дзаттере.
«28 февраля Дом культуры "ГЭС-2" завершает первый сезон "Санта-Барбара". В знак солидарности и уважения к нашей аудитории, сотрудникам и решениям художников свою работу заканчивают все выставки текущего сезона, а также мероприятия публичной программы», — отметили в пресс-службе.
Кроме того, стало известно, что Павильон России не примет участие в Венецианской биеннале современного искусства 2022 года.
«Команда Павильона РФ считает, что последнее слово в работе над проектом принадлежит художникам и куратору. Только что Кирилл Савченков, Александра Сухарева и Раймундас Малашаускас объявили о том, что не смогут участвовать в проекте Павильона РФ на 59-й Биеннале современного искусства», — говорится в сообщении, опубликованном вечером 27 февраля в инстаграме Павильона России.
Первой российской культурной институцией, открыто высказавшейся против войны и приостановившей свою деятельность в связи с ней, стал 26 февраля Музей современного искусства «Гараж» в Москве.
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