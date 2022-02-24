Музей «Гараж» приостановил работу

Нет войне
От редакции COLTA.RU24 февраля 20229517
Сегодня, 26 февраля, команда московского Музея современного искусства «Гараж» решила приостановить работу над выставками.
Как сообщает сайт «Гаража» (сообщение дублируется на страницах музея в фейсбуке и «ВКонтакте»), выставки переносятся «на время, когда в Украине прекратит разворачиваться человеческая и политическая трагедия».
Далее в заявлении команды «Гаража» говорится:
«Мы не можем поддерживать иллюзию нормальности на фоне происходящих событий.
"Гараж" всегда был международной институцией, открытой для разных голосов, и мы категорически против действий, которые разделяют и изолируют. Мы видим себя частью большого мира, который не расколот войной.
Мы выполним все обязательства перед художниками, связанные с переносом проектов, над которыми до последнего велась доверительная и интенсивная работа. Мы благодарим за поддержку Анне Имхоф, Хелен Мартен, Саодат Исмаилову, Хаймо Цобернига и их студии и галереи, а также владельцев работ Лидии Мастерковой, с которыми мы готовили ее выставку, и надеемся на немедленное прекращение конфликта».
Музей «Гараж» стал первой российской культурной институцией, открыто высказавшейся против войны и приостановившей свою деятельность в связи с ней.
P.S. The Village сообщает, что Powerhouse, Mutabor, «Бумажная фабрика», Strelka Bar, «Дом культур» и другие московские площадки объявили об отмене развлекательных программ либо о намерении проводить концерты, но передавать выручку благотворительным организациям. На ВДНХ отменены все праздничные мероприятия, приуроченные к Масленице.
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