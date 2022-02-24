 
16:54 26 февраля 2022Новости
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Музей «Гараж» приостановил работу

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Сегодня, 26 февраля, команда московского Музея современного искусства «Гараж» решила приостановить работу над выставками.

Как сообщает сайт «Гаража» (сообщение дублируется на страницах музея в фейсбуке и «ВКонтакте»), выставки переносятся «на время, когда в Украине прекратит разворачиваться человеческая и политическая трагедия».

Далее в заявлении команды «Гаража» говорится:

«Мы не можем поддерживать иллюзию нормальности на фоне происходящих событий.

"Гараж" всегда был международной институцией, открытой для разных голосов, и мы категорически против действий, которые разделяют и изолируют. Мы видим себя частью большого мира, который не расколот войной.

Мы выполним все обязательства перед художниками, связанные с переносом проектов, над которыми до последнего велась доверительная и интенсивная работа. Мы благодарим за поддержку Анне Имхоф, Хелен Мартен, Саодат Исмаилову, Хаймо Цобернига и их студии и галереи, а также владельцев работ Лидии Мастерковой, с которыми мы готовили ее выставку, и надеемся на немедленное прекращение конфликта».


Музей «Гараж» стал первой российской культурной институцией, открыто высказавшейся против войны и приостановившей свою деятельность в связи с ней.


P.S. The Village сообщает, что Powerhouse, Mutabor, «Бумажная фабрика», Strelka Bar, «Дом культур» и другие московские площадки объявили об отмене развлекательных программ либо о намерении проводить концерты, но передавать выручку благотворительным организациям. На ВДНХ отменены все праздничные мероприятия, приуроченные к Масленице.



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