Газета Bild обратилась к россиянам по-русски

© УНИАН

Сегодня, 28 февраля, Bild, крупнейшая ежедневная газета в Германии, напечатала редакционное обращение к гражданам России на русском языке в связи с войной в Украине.

Об этом сообщает Spektr.press.

Снимок страницы Bild с обращением приводит украинское информационное агентство УНИАН.

Обращение Bild:

«Дорогие россияне, многие из вас выходят на демонстрации против своего президента! Будьте храбрыми! На улицах своих городов вы защищаете свободу всего мира. Владимир Путин угрожает многим странам ядерным оружием. Он незаконно вторгся на территорию вашего братского народа в Украине. Взамен он позволил вашим сыновьям погибать на поле боя. Украинцы сражаются храбро — хоть и не хотят этого! Воюют они с вашими сыновьями, которые тоже не хотят воевать! СМИ сообщают, что погибших российских солдат будут кремировать в передвижных крематориях, чтобы никто в России не смог увидеть погибших в путинской войне. Мы на Западе впечатлены вашими выступлениями в Петербурге и Москве. Мы знаем, что вам грозят избиениями и тюрьмой. Ваше выдающееся мужество бесценно. Мы вами восхищены! Среди наших друзей много русских. Мы не хотим с вами ссориться! Как это часто бывает в истории: народы хотят мира! Граждане России не заслуживают санкций, нищеты, страданий. Вы должны иметь возможность жить в своей прекрасной стране мирно и счастливо... как и украинцы в своей, так и люди на Западе. Будьте храбрыми! Покажите своему президенту, что вы думаете о его войне».







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