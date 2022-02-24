 
13:02 26 февраля 2022Новости
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Медведев предложил восстановить в России смертную казнь

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Сегодня, 26 февраля, заместитель председателя Совета безопасности России, быший президент и премьер-министр Дмитрий Медведев высказался в пользу восстановления в нашей стране смертной казни.

Об этом Дмитрий Медведев заявил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Рассуждая о санкциях, которые вводятся в отношении России в ответ на военные действия против Украины, в частности, о приостановке членства России в Совете Европы и Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), он написал:

«Дикая несправедливость. Хотя неплохой повод, наконец, хлопнуть дверью и забыть об этих бессмысленных богадельнях навсегда. И вступали-то сдуру когда-то. По молодости. К тому же это еще и хорошая возможность восстановить ряд важных институтов для предотвращения особо тяжких преступлений в стране. Типа смертной казни для опаснейших преступников, которая, кстати, активно применяется в США и Китае».

После того, как в 1996 году Россия вошла в Совет Европы, президент Борис Ельцин издал указ о поэтапном сокращении применения смертной казни. В том же году в России в последний раз был приведен в исполнение смертный приговор.



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