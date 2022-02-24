Умер Герман Виноградов

© Katya Bochavar / Facebook

Сегодня, 25 февраля, в Москве в возрасте 64 лет умер художник-акционист, поэт и музыкант Герман Виноградов.

Об этом сообщила художница Катя Бочавар.

Герман Игоревич Виноградов родился в 1957 году в Москве, в 1976–1983 годах учился на архитектурном факультете Московского института инженеров землеустройства.

После института работал дворником-охранником. Участвовал в нескольких независимых группах и объединениях, в 1989 году создал группу «Вино и хлеб» (вместе с Наталией Пшеничниковой), в 1994-м — группу KWAKUUM (вместе с Вилли Мельниковым, Алексеем Кравченко и Верой Сажиной). В 1990 году основал галерею «Грибонд». В 1995 году Виноградов и Сажина создали проект «Вино и сажа», в 2004 году была основана группа «Виноградов и Алексей» (совместно с гитаристом Алексеем Бортничуком).

В 1980-х Герман Виноградов разработал концепцию БИКАПО — соединение энергии звука, огня и вибраций. С тех пор провел более 2000 мистериальных концертов — «мистерий» — в России, странах Европы, США и Канаде.

Под воздействием системы Порфирия Иванова создал несколько необычных форм творческой деятельности, составной частью которых стали холод, снег, обливание холодной водой, окунание в прорубь. Проводил поэтические чтения из проруби «Аэросани», живые памятники Порфирию Иванову.

Автор перформансов по сжиганию ленд-арт-объектов Николая Полисского «Медиа-башня», «Байконур» (2006) и «Гиперболоидная градирня» (2012) на территории парка «Никола-Ленивец».







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