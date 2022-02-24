Умер Герман Виноградов

Нет войне
От редакции COLTA.RU24 февраля 20228454
Сегодня, 25 февраля, в Москве в возрасте 64 лет умер художник-акционист, поэт и музыкант Герман Виноградов.
Об этом сообщила художница Катя Бочавар.
Герман Игоревич Виноградов родился в 1957 году в Москве, в 1976–1983 годах учился на архитектурном факультете Московского института инженеров землеустройства.
После института работал дворником-охранником. Участвовал в нескольких независимых группах и объединениях, в 1989 году создал группу «Вино и хлеб» (вместе с Наталией Пшеничниковой), в 1994-м — группу KWAKUUM (вместе с Вилли Мельниковым, Алексеем Кравченко и Верой Сажиной). В 1990 году основал галерею «Грибонд». В 1995 году Виноградов и Сажина создали проект «Вино и сажа», в 2004 году была основана группа «Виноградов и Алексей» (совместно с гитаристом Алексеем Бортничуком).
В 1980-х Герман Виноградов разработал концепцию БИКАПО — соединение энергии звука, огня и вибраций. С тех пор провел более 2000 мистериальных концертов — «мистерий» — в России, странах Европы, США и Канаде.
Под воздействием системы Порфирия Иванова создал несколько необычных форм творческой деятельности, составной частью которых стали холод, снег, обливание холодной водой, окунание в прорубь. Проводил поэтические чтения из проруби «Аэросани», живые памятники Порфирию Иванову.
Автор перформансов по сжиганию ленд-арт-объектов Николая Полисского «Медиа-башня», «Байконур» (2006) и «Гиперболоидная градирня» (2012) на территории парка «Никола-Ленивец».
Понравился материал? Помоги сайту!
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
Вчера
20:20В России огранивается доступ к Facebook
18:51Ельцин Центр призвал остановить войну
18:28Российские учителя выступили с антивоенным обращением
18:09Латвия прекращает сотрудничество с Россией в сфере культуры
17:08Канский видеофестиваль приостановил свою дейтельность
16:36Психоаналитики проведут международный онлайн-форум «Почему война?»
15:44Умер Виталий Аронзон
15:12Миндаугас Карбаускис уходит из Театра МаяковскогоВсе новости
От редакции COLTA.RU24 февраля 20228454
Зара Абдуллаева о «Русской смерти» Дмитрия Волкострелова в ЦИМе22 февраля 20222385
Милена Славицка: большое интервью22 февраля 20222653
Глава из новой книги Виктора Вахштайна «Воображая город. Введение в теорию концептуализации»22 февраля 20222448
Разговор Дениса Куренова о новой книге «Воображая город», о блеске и нищете урбанистики, о том, что смогла (или не смогла) изменить в идеях о городе пандемия, — и о том, почему Юго-Запад Москвы выигрывает по очкам у Юго-Востока22 февраля 20224596
Что и как смотреть на выставке французского рисунка в фонде In Artibus21 февраля 20222890
Музей, которого нет: фотоэкскурсия21 февраля 20222786
Филипп Григорьян и Ольга Федянина — о «Маскараде» в Театре-Театре21 февраля 20222619
Репортаж с вручения премии21 февраля 20222580
Александра Гарт: большое интервью18 февраля 20224553
Победительница берлинского Encounters рассказывает о диалектических отношениях с порнографическим текстом, который послужил основой ее экспериментальной работы «Мутценбахер»18 февраля 20224785
Кирилл Медведев о частном случае борьбы москвичей против девелоперов — который ведет к более широким вопросам локального активизма18 февраля 20224440